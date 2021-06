Los AirTags de Apple tendrán app para Android y reciben su primera actualización

Los AirTags de Apple lanzados recientemente en España se han constituido como los localizadores por excelencia de los de Cupertino. Sin embargo, y al igual que pasa con todos los localizadores del mercado, entrañan ciertas cuestiones sobre privacidad y seguridad. Y en este sentido Apple cuenta con mano experta.

Para ello, Apple ha dotado a los AirTags de cambios sustanciales, enfocados principalmente a estos campos. El primero es un nuevo firmware, que debería asegurarnos de que los AirTags no se usan para actos delictivos como seguir a una persona y atentar contra su intimidad.

Y el segundo es una aplicación dedicada para Android que debería precisamente ayudar a este propósito: detectar si un AirTag o un dispositivo compatible con la red 'Buscar' está viajando con un usuario sin que este lo sepa, una de las principales preocupaciones de los consumidores respecto a los localizadores.

Un nuevo firmware

Una de las funciones que tienen los AirTags para evitar que un usuario esté siendo localizado sin su permiso es la de emitir sonido si este y el iPhone con el que está emparejado se separan por un lapso de tiempo. En este caso, el tiempo era de 3 días, es decir, 72 horas.

Ahora, Apple ha ajustado el tiempo que tarda el AirTag en emitir el sonido. Ahora, si un AirTag y un iPhone se separan durante un lapso de entre 8 y 24 horas, el AirTag emitirá un sonido de forma aleatoria. Es decir, en cualquier momento dentro de ese lapso de tiempo, el AirTag comenzará a sonar.

Esto tiene dos ventajas. La primera es que si perdemos nuestro AirTag, ahora será más fácil que alguien lo encuentre y así tener más posibilidades de encontrarlo. La segunda es que así se reduce el tiempo en el que una persona puede darse cuenta de que tiene un AirTag que no es suyo cerca suya.

Este firmware, con número de versión 1.0.276 se instalará de forma automática en nuestros AirTags sin que tengamos que hacer nada más, como pasa con los AirPods y demás accesorios de Apple. Podrás consultar en la aplicación 'Buscar' si tus AirTags han sido actualizados.

Una app para Android

AirTag Chema Flores Omicrono

Si bien es cierto que cualquier dispositivo con NFC puede detectar un AirTag, los dispositivos que no son de la manzana tienen algunas limitaciones, al mismo tiempo que los iPhone cuentan con sus propias ventajas.

Por ejemplo, si nuestro iPhone detecta que llevamos encima un AirTag que no es nuestro viajando con nosotros, iOS nos mandará una notificación. Por supuesto, esto ocurrirá si el iPhone emparejado a ese AirTag no se mueve con nosotros. Esta es una característica que, por ejemplo, los móviles Android no tienen.

Esto cambiará gracias a una aplicación que Apple está desarrollando para Android. Según podemos leer en The Verge, Apple lanzará esta aplicación a finales de año y permitirá a los móviles Android detectar tanto AirTags como accesorios de la red 'Buscar' que estén con nosotros.

El que hayan llegado estas ventajas no es ni mucho menos un tema casual. Cuando Apple lanza un tipo de producto, el resto tienden a tener mucha más visibilidad gracias a la popularidad de las variantes de los de Apple. Y siendo tan útiles los localizadores como son, pueden usarse para cuestiones mucho más oscuras, algo que podría empeorar por este efecto.

Por ello, Apple quiere asegurarse de establecer todas las medidas posibles para que los AirTags no sean usados de manera fraudulenta. Desde luego hay margen de mejora, ya que aún hay formas de saltarse estas medidas de seguridad, pero es un paso en la dirección adecuada.

