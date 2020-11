El truco de WhatsApp para tener más espacio en tu móvil

Históricamente WhatsApp ha sido la pesadilla del almacenamiento de nuestro móvil. Tanto en iOS como en Android es común encontrarnos la galería llena de vídeos e imágenes provenientes de WhatsApp, incluso cuando nunca las hemos visto. Ahora, existe un truco de WhatsApp disponible ya en España que nos ayudará a solucionar esta pesadilla.

En esta ocasión no se trata de gestionar las descargas, sino de uno más útil, visual y accesible. Y es que esta es una nueva característica de WhatsApp, introducida hace tan solo unos pocos días. La red social de Facebook ha habilitado un nuevo gestor de almacenamiento.

Desde este gestor de almacenamiento podremos ver fácilmente los archivos que tenemos lo que nos ayudará a liberar mucha memoria de nuestro teléfono permitiéndonos revisar todos los archivos que hemos ido acumulando en WhatsApp. Además, nos permitirá borrarlos en grupos y buscar por tipos de archivos, así como evitaremos borrar archivos por error.

Gestor de almacenamiento

Esta nueva característica está directamente incluida en la aplicación. No tienes que descargar nada salvo la actualización de WhatsApp que la trae, por si no lo habías hecho ya. Si no lo has hecho, el primer paso es actualizar la aplicación.

En Google Play Store, ve al apartado "Mis aplicaciones" para revisar si te ha llegado la actualización. En iOS, ve a tu perfil en la App Store y desliza hacia abajo para revisar las actualizaciones disponibles. En caso de que no te salga la actualización, debes ser paciente, ya que puede tardar días en llegar a todos los usuarios de España en su despliegue. Pero, ¿cómo se usa?

Gestor de almacenamiento en WhatsApp. Manuel Fernández Omicrono

Primero abre WhatsApp y ve a "Configuración" en iPhone o a "Ajustes" en Android, en los 3 puntitos de la esquina superior derecha.

Tocar sobre "Almacenamiento y datos".

Luego en "Administrar almacenamiento". Ya que estás en este menú, puedes aprovechar para ajustar las descargas automáticas como te mostramos en este tutorial.

Ya está: estás en el administrador de almacenamiento. En esta pantalla veremos un gráfico que nos mostrará cuánto porcentaje del almacenamiento de nuestro teléfono tenemos ocupado por WhatsApp. Además, accederemos a un listado de chats ordenados por mayor cantidad de espacio ocupado. Pulsa sobre un chat en concreto o sobre el apartado "Archivos de más de 5 MB".

Administrador de almacenamiento en WhatsApp. Manuel Fernández Omicrono

Si pulsamos sobre la recopilación de archivos de más de 5 MB veremos un listado de archivos. Podemos filtrar la lista y ordenarla dependiendo del tipo, su tamaño, su antigüedad, etcétera. En un vistazo general podremos ver todos los archivos que ocupan más de 5 MB. Si pulsamos sobre "Seleccionar" y seleccionamos archivos, podremos borrarlos con el icono de la papelera.

Lo mismo ocurre con los chats. Si pulsamos sobre un chat en especial, nos saldrán todos los archivos de ese chat, ordenados por defecto por tamaño. De nuevo, podremos filtrarlos según su tamaño, antigüedad, etcétera. Si queremos podemos borrar los archivos en grupos o uno a uno. Si tocamos sobre el archivo lo reproduciremos, para cercionarnos de que podemos borrarlo sin problema.

Esta es una forma especialmente útil de borrar grandes cantidades de archivos inservibles de tu teléfono sin gastar tiempo revisándolos uno a uno. Y tranquilo; si por algún casual has borrado una foto que no debias, siempre hay formas de recuperarlas.

Más trucos de WhatsApp