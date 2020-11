Michael Kraak: "Para diseñar la GoPro Hero 9 la hemos tenido que repensar por completo"

Recientemente GoPro ha puesto a la venta en España la Hero 9 Black, su cámara de acción más completa. Por primera vez una cámara de la compañía viene con una segunda pantalla en el frontal para podernos ver cuando nos estamos grabando, así como sube la calidad de toma de imágenes hasta 5K y los 20 megapíxeles.

Esta evolución del dispositivo ha supuesto un auténtico reto pues se ha tenido que diseñar desde cero. La nueva Hero 9 se ha tenido que repensar por completo para no ser sólo más potente y capaz, sino para devolver la experiencia que se espera de cualquier cámara de la compañía, explica a OMICRONO Michael Kraak, vicepresidente de desarrollo de tecnología en GoPro.

¿Cuáles han sido los elementos clave para construir la Hero 9?

Cada vez que en GoPro vamos a desarrollar una nueva cámara seguimos el mismo proceso. Empezamos a hablar con el equipo de definición de producto, que tiene una serie de analítica y conversaciones con nuestros clientes. Buscamos entender qué necesitan y qué mejoras debemos poner en la nueva generación. Junto con la facilidad de uso y la versatilidad de la cámara son los tres ejes más importantes en los que nos fijamos para desarrollar cada nueva generación de cámaras.

Michael Kraak, vicepresidente de desarrollo de tecnología en GoPro. GoPro Omicrono

En la Hero 9 uno de los puntos clave era la necesidad de mejorar la calidad de imagen y ser capaces de ofrecer un nuevo rendimiento superior. La exigencia no era sólo ser capaces de llegar a 5K de resolución de vídeo, sino también ser capaces de mejorar la calidad del vídeo reencuadrando de 5K a 4K. También poder mejorar la calidad de fotografía; es por lo que llegamos hasta fotos de 20 megapíxeles, lo que nos ha retado al equipo de producto a nivel técnico. Subir a un nuevo sensor nos ha hecho repensar por completo el sistema, no ha sido únicamente cambiar uno por otro.

Además, una de las grandes peticiones que habíamos recibido era que añadiésemos una pantalla frontal, que diera a la cámara la versatilidad para usarla como cámara de vlogging y selfies además de como la habitual cámara de acción profesional. Hemos tenido que repensar la cámara por completo. Creo que tener esta nueva pantalla es muy importante, pero no sólo eso, sino que también lo es poder encuadrarse de forma fácil de forma estabilizada, un reto que hemos conseguido.

Otras mejoras de uso que hemos hecho han sido los micrófonos, la posibilidad de acortar los tiempos de grabación -lo que facilita un proceso de editado más rápido-, así como poder usar la cámara como webcam. Siempre buscamos el máximo de versatilidad para nuestra cámara y los clientes.

La nueva GoPro 9 es un nuevo concepto. Tienes la cámara de acción de siempre pero ahora además puedes cambiar la lente, se puede transformar en webcam para retransmitir, ¿busca atacar así a otros sectores?

Has dado con el punto exacto de nuestra meta en GoPro. Queremos ser más versátiles, y esa versatilidad se traduce en que uses más la GoPro. No es sólo una cámara para viajes o deportes de acción sino que también la usas cuando viajas o te haces un selfie con tus hijos. Eso sí, es importante saber cuál es tu ADN y a la vez ofrecer la cámara que la gente realmente quiere. Queremos dar la experiencia que se espera de GoPro pero yendo un paso más allá hacia la versatilidad.

GoPro Hero9 Black. Alex Branco Omicrono

Tenemos ahora resolución 5K, ¿es un elemento para diferenciarse de la competencia?

Sí, es un elemento de diferenciación, pero en términos de ser más útil, como lo es la posibilidad de disparar en 20 megapíxeles. No sólo tienes una mejor resolución si lo ves en una pantalla adecuada, sino que el escalado hace que la calidad final sea mucho mejor. Además, el aumento de píxeles hace que sea muy útil para reencuadrar. Muchos usuarios reescalarán de 5K a 4K pero creo que es una importante ventana tecnológica que desde GoPro teníamos que alcanzar, es un elemento diferenciador en el que creemos que da más opciones al usuario.

Este tipo de diferenciación no se produce al azar, lo venimos haciendo desde hace años. Es necesario planificarlo realmente con anticipación y se necesita mucho tiempo y mucha tecnología para poder hacerlo. Significa que incluso para la competencia pasará más de un año para enfrentarse a las innovaciones que traemos sobre la mesa.

Quizás el punto estrella de la Hero 9 es la nueva pantalla frontal, ¿cómo se decide montarla?

Como decía, cuando comenzamos un proyecto lo primero que tenemos es una discusión del equipo de producto. Realizamos algunos análisis comparativos para decidir cuál es el tamaño útil.

Sé que [montar una pantalla en el frontal] ya lo hizo la competencia, por lo que si queríamos hacerlo tenía que ser un proceso cuidado y útil, no únicamente un componente técnico. Podríamos haberlo puesto en la caja de alguna manera, pero la pantalla frontal es algo que debe ser útil y adecuada para el usuario, y teníamos que hacerlo mejor.

En el proceso de diseño, siempre tenemos diferentes componentes tecnológicos que, cuando alcanzan cierto nivel de madurez, significa que son lo suficientemente buenos como para poder incluirlo en nuestro producto. Se propone al equipo de producto y se decide una solución común, pero hay mucha discusión, esto es cierto. Para la pantalla, para el sensor, para la batería, para todo… es un proceso estándar pero que realmente obliga a los ingenieros a pensar en el futuro y a tener el mapa de la tecnología listos para satisfacer al equipo de producto, y por consiguiente, a los clientes.

No sólo es tener en cuenta los diferentes componentes como los cambios que hemos realizado en pantalla, batería o sensor, sino que tenemos que ser muy precisos para tener el mejor rendimiento posible. Por ejemplo, queremos que también se logre el mejor rendimiento en temperaturas muy frías, hay que mirar el sistema siempre de la misma forma en que, por ejemplo, miramos el calor. Tenemos que tener una optimización completa, no sólo puede rendir muy bien un componente y que el resto sufra, la cámara debe estar bien equilibrada.

Nueva GoPro Hero9 Black. Alex Branco Omicrono

En este modelo tenemos la posibilidad de mejorar la cámara con una lente como accesorio, ¿es una nueva vía para mejorar el producto durante años?

No comentaré detalles sobre los planes que podemos tener, pero por supuesto abre la opción de poner sobre la mesa diferentes soluciones interesantes para solucionar problemas que tienen nuestros clientes. Dar más opciones a los clientes para necesidades que podamos detectar es importante.

Técnicamente podemos preferir ciertas cosas, pero si creemos que no están resolviendo los puntos débiles del lado del cliente es que nuestra idea no aporta ningún valor. Lo que queremos que la Hero 9 se use, se adapte a lo que quiere el cliente y se convierta en una súper cámara.

La respuesta corta es sí, investigamos mucho al respecto, pero realmente no puedo revelar con detalle lo que hacemos en la actualidad.

¿Plantea GoPro moverse más allá de las cámaras?

GoPro no es sólo las cámaras, tenemos una app, el servicio en la nube... pensamos que estamos construyendo estratégicamente un ecosistema para que mejore constantemente y aporte valor al usuario. La experiencia general va más allá de lo que obtienes sólo en la cámara. Lo que puedas obtener de la aplicación, es realmente algo que es muy importante para nosotros y queremos ofrecer ese tipo de expansiones en términos de tener varios tipos de cámaras pero el mismo sistema.

Tu cámara es más que eso, lo realmente importante es el ecosistema en sí.

La gran ventaja que tenemos a la hora de realizar nuestro trabajo es que sabemos que tenemos la experiencia para hacer muchas cosas tanto en la cámara como en la aplicación, por lo que podemos equilibrar las cosas de manera un poco diferente dependiendo de lo que sea importante para el cliente. Tu cámara es más que eso, lo realmente importante es el ecosistema en sí.

Hacen cámaras muy duraderas, ¿cuál es el verdadero reclamo para renovarlas? A veces es difícil comprar otra cuando tienes una que ya es muy buena.

Sí, esa es la verdad del consumo de dispositivos. Pasa también con los móviles, ¿por qué comprarías un nuevo móvil si el tuyo del año pasado funciona bien? Creo que es importante ofrecer al cliente siempre un poco más. Quizá la cámara que tienes ahora está bien para el uso que necesitas, pero debemos mejorar la facilidad de uso, ofrecer más calidad y mayores casos de uso. Detalles que igual a ti, con la cámara que tienes, no son importantes, pero que para otros usuarios pueden ser justamente lo que buscan.

Queremos que la Hero 9 se use, se adapte a lo que quiere el cliente y se convierta en una súper cámara.

Hemos ido introduciendo una serie de novedades y tecnologías en los últimos años (5K, 20 megapíxeles, superestabilización) que hace que una vez que lo pruebes notes que es un verdadero avance y que no puedas renunciar a él. En el caso de la Hero 9, hay una gran brecha al cambiar de un sensor de 12 megapíxeles a un sensor de 20 megapíxeles, así como la pantalla frontal.

Por supuesto trabajamos con analíticas que preguntamos a los clientes para ver si ellos creen que lo estamos haciendo de la misma manera que nosotros creemos que lo estamos haciendo. Hemos obtenido comentarios positivos, así que creemos que estamos trabajando en el camino correcto.

La GoPro es una cámara que se usaba mucho en viajes, pero con la Covid los viajes se han parado, ¿cómo se enfrenta esta nueva situación?

Desafortunadamente no estamos bien, especialmente en España y Francia, donde la situación es dramática... Creo que aquí se demuestra que la versatilidad de la cámara es súper importante. Por ejemplo usar la cámara de webcam es una de las cosas que teníamos previstas desde hace años, pero la situación ha acelerado el desarrollo porque creemos que aportamos valor. Estamos intentando ser muy reactivos dependiendo de la situación.

Es cierto que podemos ver ya que hay países en los que no estamos en los mismos niveles de restricción. Algunos pueden salir a hacer algunas actividades, quizá no se puede viajar por todo el mundo como antes, pero todavía se pueden hacer ciertas actividades pasar tiempo con la familia, reunirse aunque sean pocas personas, la GoPro es muy útil en esas situaciones.