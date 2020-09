Mete una GoPro dentro del motor de su coche para comprobar cómo funciona

Hemos visto las cámaras GoPro pegadas a cualquier cosa, desde cascos de ciclistas a tablas de surf o equipos de submarinismo, para conseguir vídeos de ángulos impactantes; esa es la gran ventaja de las llamadas "cámaras de acción", y uno de los motivos por los que se venden GoPro aunque todo el mundo tiene una cámara en el móvil, pero no es la única.

Lo bueno de que las GoPro sean tan pequeñas y capaces es que se pueden meter en cualquier sitio para conseguir grabaciones que de otra manera serían imposibles. Por ejemplo, antes para grabar el interior de un motor hacían falta cámaras de alta tecnología, y sólo se podían conseguir vídeos de baja resolución.

Ahora, y tal y como han demostrado en el canal de Youtube Warped Perception, es posible simplemente meter una GoPro y comprobar el funcionamiento de un motor de gasolina con total facilidad. Este canal ya hizo otros experimentos curiosos, como cuando comprobó lo que sufre nuestro coche cuando pasamos por los badenes.

Una GoPro dentro de un motor de coche

El experimento es bien sencillo, y consiste en colocar la GoPro justo en la zona de admisión, donde el aire entra en el motor hacia las cámaras de combustión.

Eso sí, hay que aclarar que la GoPro no ha sido instala dentro del bloque del motor (los cilindros, por ejemplo) sino en el colector de admisión que se conecta a este. Técnicamente es el motor, pero es cierto que si queremos ir más allá necesitaríamos algo más complejo.

El coche escogido para la tarea es un viejo Toyota Supra (no el de nueva generación), con uno de los motores más amados por los aficionados, el 2JZ-GTE de 3.0 litros. Este coche ha protagonizado películas como Fast and the Furious y es la primera opción en muchos videojuegos de coches.

El funcionamiento de un motor

Debido a la posición de la cámara, el motor no ha sido estresado precisamente; la función del colector de admisión es obtener la cantidad necesaria de aire para poder realizar la combustión una vez que se mezcla con el combustible. Así que un objeto como una cámara necesariamente afecta a ese flujo de aire; no es recomendable forzar el motor en este caso si no queremos dañarlo, y menos en el caso de un motor con tanta demanda.

Una GoPro dentro de un motor

Aunque no podemos ver cómo el aire se mueve, sí que hay indicadores de lo que está ocurriendo, como el funcionamiento de las válvulas y la posición del inyector de combustible. El líquido que sale es el combustible, y podemos ver cómo se acumula en el colector, resultado de bajas presiones en el turbocompresor; en motores más modernos con inyección directa de combustible eso no ocurre tan fácilmente.

A la izquierda podemos ver cómo la válvula mariposa se abre y se cierra según el conductor aprieta el acelerador. La presión a la que funciona el turbocompresor también importa mucho en esta comparativa.

Es un experimento curioso como mínimo, aunque la cámara se acaba apagando no porque esté rota, sino como medida automática cuando detecta demasiada humedad.