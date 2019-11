¿Por qué se venden cada vez más GoPro si todo el mundo tiene un móvil con cámara?

Los teléfonos móviles han cambiado una barbaridad durante los últimos años. Los primeros servían para llamar, jugar a Snake y poco más. La siguiente generación mejoró bastante y empezamos a mandar SMS como locos, además de poder escuchar música y hacer fotografías, aunque de penosa calidad.

En ese entonces eran muchos los que decían lo de "la cámara de los móviles no se puede mejorar mucho más, hemos llegado al límite". Y se equivocaron, además a lo grande. En pleno 2019 los smartphones tienen cámaras asombrosas, hasta tal punto que la venta de cámaras tradicionales ha caído en picado.

Pese a ello, hay marcas que siguen vendiendo muchas cámaras. El ejemplo perfecto es GoPro, que acaba de batir su propio récord de ventas. ¿Cómo es posible que eso ocurra en la situación actual?

GoPro bate récords de ventas

GoPro ha sorprendido al compartir sus resultados financieros del tercer trimestre del año. Se rumoreaba que la firma tendría unos resultados fatales, pero ha resultado ser todo lo contrario.

Nueva GoPro Hero 8, más ligera y compatible con accesorios

En este sentido, la nueva GoPro Hero 8 Black se ha convertido en la cámara con el mayor número de ventas durante su primer mes en toda la historia de la compañía. Para que os hagáis a la idea, su récord anterior lo ostentaba la Hero 7 Black, que vendió un 40% menos que el nuevo modelo.

¿A qué se debe el éxito de GoPro en plena revolución de la fotografía móvil?

Las claves del éxito de GoPro

Para tocar la cima muchas veces se necesita que la suerte esté de nuestro lado, no obstante, es solo un factor más. Sin esfuerzo y una estrategia adecuada no serviría de nada la suerte.

Y ahí, en la estrategia, es donde GoPro ha sabido desenvolverse con soltura. Canon, Nikon y otras marcas del estilo han visto cómo sus ventas caían drásticamente durante la última década y no han hecho nada para remediarlo. Éstas se han enfocado prácticamente en su totalidad a los fotógrafos profesionales, olvidándose de lo importante que es el usuario amateur.

GoPro 1 @fabrizioverrecchia en Unsplash

Ese punto es el que ha sabido aprovechar GoPro, ofreciendo cosas diferentes a la competencia. No olvidemos que las GoPro se caracterizan por ser cámaras muy compactas, ligeras y resistentes.

Por mucho que puedas tener un smartphone con una cámara increíble, seguramente no querrás romperlo mientras das volteretas en moto o surfeas. Eso es precisamente lo que diferencia a GoPro de las demás. Puedes hacer lo que quieras con la cámara sin miedo a destrozarla, algo que sí ocurriría con un móvil o con una cámara profesional (que además suelen ser infinitamente más pesadas).

Creemos que ahí es donde radica el éxito de GoPro, además de no tener rivales a su altura en el sector. Todo ello sin olvidarnos de sus precios, que son bastante asequibles teniendo en cuenta lo que ofrecen sus dispositivos.

Así que no, amigos, la mejora de las cámaras en los móviles no significa la muerte de las cámaras tradicionales. En todo caso, hablaríamos de la muerte de aquellas que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Si ya lo avisaba el refrán..."reinventarse o morir".