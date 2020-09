Las fotografías de mas resolución de la historia: ocupan 378 televisores 4K cada una

La cámara digital más grande del mundo está en producción en el Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC, con el objetivo de instalarla en el observatorio Rubin en Chile; cuando esté instalada, será capaz de producir imágenes panorámicas de la bóveda celeste con una calidad nunca vista.

Aunque aún no esté terminada, eso no significa que los científicos no puedan aprovecharla; el equipo de SLAC ha decidido usar los sensores de la cámara para batir todos los récords de resolución en fotografía digital.

Las imágenes resultantes son tan grandes que para mostrar una sola en su totalidad harían falta 378 televisores de resolución 4K. Las posibilidades son enormes, y si estos sensores fuesen usados para capturar una foto convencional, podríamos ver una pelota de golf a una distancia de más de 24 kilómetros.

La cámara más grande del mundo

Estas fotos no se tomaron por gusto, sino para calibrar y comprobar que los sensores funcionaban correctamente, incluyendo una prueba del plano focal de la cámara. Son pruebas necesarias antes de la instalación en los telescopios en Chile.

De esta manera, los investigadores han podido comprobar que los sensores funcionan y capturan imágenes tal y como se esperaba; se considera uno de los logros más significativos de todo el proyecto.

Aunque esta sea técnicamente una cámara digital, difiere mucho de las que usamos a diario en nuestros smartphones. Consta de 189 sensores individuales, cada uno capaz de capturar 16 megapíxeles, lo mismo que una cámara de un móvil convencional o una cámara para selfies.

Resolución de la cámara digital más grande del mundo SLAC Omicrono

El resultado es una cámara de 3.200 millones de píxeles, cada uno de ellos absurdamente pequeño, de unos 10 micrones de longitud. El plano focal es muy plano, con variaciones de apenas una décima parte del grosor de un pelo humano. Gracias a esto es posible capturar imágenes muy nítidas.

Las fotografías de más resolución

El equipo realizó las pruebas fotografiando diversos elementos, como otras fotografías u objetos. Por ejemplo, una foto es de un tipo de brócoli, escogido por su superficie detallada con la que se podía demostrar la gran resolución de la cámara.

Fotografía de brócoli usando la cámara digital más grande del mundo SCLA Omicrono

En cambio, otras fotos se escogieron por lo que representan; por ejemplo, una fotografía de Vera Rubin, científica pionera en la materia oscura y la rotación de las estrellas.

Podemos ver las fotos en páginas web dedicadas especialmente al proyecto, con visores que nos permiten ampliar la imagen para ver todos los detalles.