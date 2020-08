Probamos el Crosscall Trekker X4: este móvil es ultrarresistente y esconde una 'GoPro'

Pese a que los smartphones han evolucionado una auténtica barbaridad durante los últimos años, resulta llamativo que los fabricantes sigan estancados en diseños que carecen de resistencia. Es un hecho que la mayoría de móviles son demasiado frágiles.

Por esa precisa razón nació el mercado de los teléfonos rugerizados, que se caracterizan por aguantar todo tipo de golpes, chapuzones e inclemencias del tiempo. Como ejemplo perfecto tenemos el CAT S52, al que maltratamos de lo lindo para ver lo resistente que era.

No obstante, una de las pegas de los rugerizados suele residir en su apartado fotográfico, que por norma general no es gran cosa. Y ahí es donde resulta interesante el Crosscall Trekker X4, un terminal que no solo es resistente, sino que también cuenta con una cámara de acción como si de una GoPro se tratase.

Diseño a prueba de todo

Como suele ocurrir con los rugerizados, el Trekker X4 no cuenta con una apariencia demasiado bonita, sino más bien algo tosca. Aunque, hay que entender que se trata de un móvil pensado para aguantar condiciones extremas y no para presumir de su aspecto.

Crosscall Trekker X4. Alex Branco Omicrono

Pese a ello, se siente bastante cómodo en las manos con un peso de 253 gramos y unas dimensiones de 16,2 x 8,2 x 1,2 centímetros, por lo que debería cabernos en los bolsillos.

Como decimos, uno de sus pilares es su gran resistencia. En este sentido, integra un vidrio reforzado Corning Gorilla Glass 5 resistente a los arañazos e impactos, además de una estructura sobre silent-blocs que absorbe los golpes, plástico reforzado con fibra de vidrio, chapa metálica interior de magnesio, barras laterales de aluminio, esquinas reforzadas y más.

Crosscall Trekker X4. Alex Branco Omicrono

En lo que se refiere a situaciones de peligro, el Crosscall Trekker X4 aguantará sin problemas caídas de hasta dos metros, así como sumergirse en el agua durante una hora a dos metros de profundidad gracias a su certificado IP68. No cabe duda de que se trata de características interesantes para los que quieran un smartphone que no se les rompa mientras hacen deportes extremos.

Cámara de vídeo que sorprende

Sin embargo, lo más sorprendente y llamativo de este terminal es su cámara de vídeo. Una lente que, por cierto, se lleva toda la atención de la trasera, como podéis observar en la imagen inferior.

Crosscall Trekker X4. Alex Branco Omicrono

Éste incorpora dos sensores Sony IMX386 capaces de grabar vídeos en 4K a 30 fotogramas por segundo. Asimismo, integra un gran angular de 170 grados, un modo ojo de pez y lo que han bautizado como hiperestabilización. En la delantera nos encontramos con una cámara de 8 megapíxeles.

En nuestras pruebas nos hemos quedado gratamente sorprendidos, pues no solo hablamos de una calidad de vídeo propia de una GoPro, sino también de una estabilización brutal que apenas se mueve pese a que realicemos movimientos excesivamente bruscos (como al montar en bicicleta).

Crosscall Trekker X4. Alex Branco Omicrono

Al ser resistente al agua, también podremos grabar debajo de ésta sin miedo a que se estropee el terminal, por lo que puede ser útil para hacer vídeos surfeando o realizando otros deportes acuáticos.

Lo mejor de todo es que el teléfono viene con una app preinstalada, llamada "X-Story", con la que podremos editar fácil y rápidamente los vídeos directamente desde el móvil para publicarlos en redes sociales sin tener que esperar a llegar a casa y ponernos con el ordenador.

Rendimiento, batería y otros aspectos

El Trekker X4 equipa una pantalla IPS de 5,5 pulgadas con protección Corning Gorilla Glass 5 y una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles). Si bien es cierto que el panel responde bastante bien, también lo es que hubiéramos agradecido un panel un poco más grande y acorde con los tiempos que corren.

Crosscall Trekker X4. Alex Branco Omicrono

En lo que a rendimiento se refiere, monta un procesador Qualcomm Snapdragon 660, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria (ampliables hasta 512 GB usando una tarjeta microSD). No se caracteriza por ser el móvil más rápido, desde luego, pero la experiencia es fluida, aunque sin lujos, pues no podremos disfrutar de videojuegos exigentes.

La batería tampoco será un problema, pues sus 4.400 mAh nos han dado de sobra para aguantar el día entero pese a darle un uso intensivo. Como curiosidad, tanto el cargador como el cable de carga también son rugerizados por decirlo así, pues son más resistentes que los dispositivos de carga tradicionales.

¿Me lo compro?

Como es lógico, este terminal de Crosscall no está enfocado al público general, sino a aquellos que realicen deportes extremos y quieran tener una cámara de acción de calidad a la vez que disfrutan de todas las ventajas de un móvil. Por supuesto, todo ello sin tener que preocuparse de que éste se les rompa, ya que resiste todo tipo de caídas, impactos e incluso estar sumergido en el agua durante bastante tiempo.

Esta curiosa combinación entre un smartphone y una GoPro está a la venta por 699,99 euros, una inversión que sin duda compensará a los que quieran grabar sus paseos en bici por la montaña o su día a día surfeando, además de otros deportes en los que un móvil corriente pueda romperse a la mínima.