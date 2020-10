Nueva función en WhatsApp: ahora localizarás más rápido los archivos guardados

Hace unas semanas se anunciaba en España una función muy solicitada por los usuarios de WhatsApp: un sistema de búsqueda avanzada que nos permitiría buscar todo tipo de mensajes y contenido multimedia en un chat. Un sistema que haría muchísimo más fácil encontrar cualquier cosa dentro de la app.

Hoy por fin esa función llega a la versión estable de WhatsApp. A partir de ahora, todos podremos usar este sistema para buscar archivos de forma segmentada y precisa, pudiendo incluso buscarlos por categorías.

Si bien no es un cambio sustancial, sí que ha sido históricamente solicitado. Buscar archivos en WhatsApp, especialmente en chats con cierta antigüedad, puede ser todo un calvario por la forma de organizar la visualización de los archivos. Ahora podremos buscar incluso audios.

Buscar en WhatsApp

Al no ser una gran característica que vaya a cambiar nuestro uso de la app, su funcionamiento es tremendamente sencillo. Haciendo uso del botón de búsqueda que encontramos en la parte superior de la lista de chats, desplegaremos las categorías que podremos buscar. En el caso de iPhone tendremos que hacer un pequeño swipe o deslizamiento hacia abajo en la lista de chats para desplegar el menú de búsqueda.

Concretamente nos dejará buscar fotos, vídeos, documentos, audios e incluso enlaces y GIFs. Los contenidos que se mostrarán lo harán de forma organizada, por chats, para saber a qué conversación pertenece cada resultado, facilitando el proceso. Así también podremos usar el nuevo sistema de búsqueda para hacer limpieza de contenido o para revisar qué tenemos guardado en la app.

Si ponemos simplemente imágenes, nos saldrán todas las fotos de WhatsApp en formato de galería agrupándolas. Irónicamente, este sistema no permite eliminar contenido en grupo, por lo que no podremos quitarnos varias fotos o vídeos en un momento. Algo que no tiene mucho sentido, por otra parte, ya que solo nos permitirá ver cada archivo independientemente y reenviarlo a otros contactos. Al menos el sistema nos redirigirá a la conversación original en la que están los archivos.

Actualiza ya

Hasta ahora esta función estaba reservada a las versiones beta de WhatsApp, las cuales son inaccesibles para algunos usuarios como los de iOS. Hoy, la actualización se lanza para sus versiones en Android y en iPhone.

El proceso de actualización se hará de forma automática salvo que tengas desactivada esta opción en la tienda de apps de tu smartphone. En tal caso, tendrás que ir a la tienda de tu móvil y actualizar manualmente la aplicación. Por otra parte, si no ves que WhatsApp se actualiza, sé paciente; estos procesos suelen hacerse de forma escalonada para que las actualizaciones poco a poco lleguen a todos los usuarios.