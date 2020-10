El truco de WhatsApp para que no sepan con quién estás hablando

WhatsApp es la aplicación más usada en España. Es raro que hablemos con alguien que no la tenga instalada, y utilice, en su teléfono móvil. Se ha convertido en la principal vía de comunicación para millones de españoles, es por ello que se ha convertido también en el foco de miradas indiscretas e interés excesivo por parte de terceras personas.

No es raro que te hayas encontrado con gente mirando descaradamente tus conversaciones o que personas totalmente ajenas al concepto más elemental de la intimidad miren sin reparo con quién hablamos, ya sea poniendo el ojo directamente en nuestra pantalla o a través de Internet intentando suplantar nuestra identidad.

Afortunadamente, existe un truco de WhatsApp para evitar que esto nos pase. Es muy sencillo aunque no todos los usuarios lo conocen, ya que aunque son opciones incluidas dentro de la aplicación, hay usuarios que no se han parado a ver cómo funciona. Así podremos evitar que algunas personas sepan con quién hablamos, de forma directa o indirecta.

Estas opciones están al alcance de todos, sin tener que instalar aplicaciones de terceros ni realizar ajustes extraños. Archivar, bloquear la app o la verificación en dos pasos, son algunos de los recursos que tenemos a mano para evitar que cualquier curioso pueda revisar con quién estamos hablando.

Verificación en 2 pasos

La verificación en 2 pasos es una medida fundamental de seguridad. Independientemente de si queremos evitar curiosos o no, es una herramienta que tendríamos que activar de inmediato ya que nos blinda ante cualquier agente externo que pueda leer nuestras conversaciones con WhatsApp.

Si por ejemplo se descarga WhatsApp en otro smartphone y quieren iniciar sesión con nuestra cuenta, se necesitará un código único de 6 dígitos, que podremos asociar con un correo electrónico. Si nos olvidamos de estos códigos podremos deshabilitar la verificación recibiendo un mail en una dirección de seguridad, pero en el caso contrario siempre que otra persona intente acceder a nuestro WhatsApp, necesitará ese código que sólo nosotros sabemos.

Truco de WhatsApp 3 Manuel Fernández Omicrono

Para activar esta opción, tendremos que ir a "Configuración" o "Ajustes", ir a "Cuenta" o "Privacidad" (dependiendo del sistema operativo que tengas) y buscar la opción "Verificación en dos pasos".

Archivar chats

Pero ¿qué ocurre si el intruso que quiere mirar nuestro smartphone no es un hacker, sino una persona real? La verificación en 2 pasos poco nos va a ayudar en caso de que una persona excesivamente curiosa quiera ver nuestra pantalla. Una buena solución es archivar chats, una función que muy pocos usuarios aprovechan adecuadamente. Es, para entendernos, una forma de ocultar conversaciones sin borrarlas.

Chats archivados. Manuel Fernández Omicrono

Manteniendo pulsado sobre un chat en Android o deslizando hacia la derecha en iOS sobre un chat, podremos archivarlo. El chat se moverá a una lista privada invisible a primera vista. Si no silenciamos el chat, en cuanto nos manden un mensaje volverá al listado principal de chats, por lo que lo ideal es silenciarlo para que no aparezca en la lista.

Esta lista de chats archivados no es muy accesible; sin ir más lejos, en iOS tenemos que hacer varios deslizamientos hacia abajo en la lista de chats principal para acceder a los chats archivados, y en Android es al contrario, ya que la lista está oculta debajo del resto de chats principales.

Bloqueo de WhatsApp

Desde hace algunas actualizaciones, WhatsApp tiene una opción que permite bloquear la aplicación, requiriéndonos o bien el Face ID o bien el Touch ID en iPhone. En Android este sistema cambiará dependiendo del sistema biométrico de seguridad que dispone tu smartphone, ya sea huella dactilar o reconocimiento facial.

En los ajustes de "Cuenta" está esta opción disponible. Manuel Fernández Omicrono

En los ajustes de WhatsApp tendremos que ir a "Privacidad" y luego a "Bloqueo de pantalla". Así, siempre que abramos WhatsApp se nos pedirá reconocimiento biométrico, por lo que sólo el dueño del teléfono podrá acceder a la aplicación. En caso de que no te sea posible, hay muchas aplicaciones disponibles capaces de bloquear tus aplicaciones instaladas.

No obstante, tanto en iOS como en Android se pueden responder WhatsApps desde las notificaciones. En los ajustes de tu móvil puedes desactivar las notificaciones o hacerlas menos visibles para evitar que alguien que conozca este truco acceda a ellas.

Limitar los datos que expones

Si aún con todo sientes que te expones demasiado en WhatsApp, existen un par de trucos para dar menos información de ti a gente que no conoces. Por ejemplo, entrando en los ajustes de "Privacidad" dentro de la aplicación podrás modificar quién puede ver o no tu foto de perfil, si todo el mundo o sólo tus contactos. También podemos establecer esta opción para que tu foto de perfil no se vea en ningún momento, aunque en este caso es más sencillo no ponerse foto de perfil.

Ajustes de privacidad. Manuel Fernández Omicrono

Por otra parte, podemos eliminar el dato que damos sobre nuestra última hora de conexión. Por defecto, WhatsApp el símbolo de confirmación doble azul para, valga la redundancia, confirmar que nuestros mensajes son leídos. Además, nuestra última hora de conexión también será visible, lo que servirá para que los demás vean cuándo fue la última vez que nos conectamos. Desactivando esto, estaremos más seguros.

Para ajustar estos parámetros, tendremos que ir a "Configuración" o "Ajustes" dependiendo del sistema operativo, ir a "Cuenta" y luego a "Privacidad".