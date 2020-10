WhatsApp dejará llamar desde el PC: así es su última novedad

Somos muchos los que usamos WhatsApp Web prácticamente para todo. WhatsApp como tal recibe muchas novedades día tras día, pero la versión de escritorio no recibe tantas como debería. Y somos también muchos los que esperamos con muchas ganas que Facebook se decida a incorporar las llamadas y videollamadas a esta app.

Parece que por fin vemos avances. WABetaInfo, el portal especializado en WhatsApp más famoso, ha indagado en las últimas betas de la aplicación, incluyendo la de WhatsApp Web. Y además de algunos detalles, se han encontrado con prácticamente toda la interfaz que WhatsApp Web usará para llamadas y videollamadas.

Algo que deja claro que la funcionalidad está muy cerca, ya que tal y como Facebook nos tiene acostumbrados, cuando su interfaz empieza a aparecer en las betas es que esta está próxima a implantarse.

WhatsApp y las llamadas de PC

Llamadas en WhatsApp Web. WABetaInfo Omicrono

La beta en la que esto se ha encontrado es en la versión 2.2043.7, y aunque es escasa en novedades más allá de la interfaz, sí que nos deja ver cómo será la característica en cuestión. Se destaca el hecho de que tanto las llamadas como las videollamadas de WhatsApp Web están marcadas con una etiqueta que pone 'Beta', para saber diferenciar si estas pertenecen a la versión estable o no.

Las interfaces de llamada no son especialmente llamativas, y creemos que ese es un acierto. Cuando llamemos a alguien o nos llamen, nos saldrá una pequeña ventana cuyo tamaño dependerá principalmente de si nos están llamando con voz o videollamando. En el caso de la segunda opción, el menú será más grande.

El menú de llamada es especialmente pequeño, con un pequeño cuadrado rectangular con los botones básicos en él; colgar, usar la cámara, silenciar el micrófono y un botón de opciones. Nada especialmente llamativo, pero agradecemos que sea así y no un menú cargado que se coma toda la pantalla. WABetaInfo, además, ha descubierto que se incluirán las llamadas y videollamadas grupales.

Disponibilidad

Llamadas en WhatsApp Web. WABetaInfo Omicrono

Dado que esta función está siendo muy demandada por los usuarios, especialmente los que usan la app de escritorio, no debería tardar demasiado en llegar, máxime si la interfaz está ya lista. El problema es que WhatsApp no suele dar detalles sobre la tardanza de sus actualizaciones, y ya hemos visto que no es especialmente rápida en esto. Por otra parte, tienen buenos motivos.

No deberíamos tardar mucho en recibir las llamadas en WhatsApp Web. De hecho, es más que probable que en las siguientes actualizaciones que lleguen antes de fin de año nos den la posibilidad, por fin, de recibir y realizar llamadas desde nuestro PC vía WhatsApp.