La última locura de Samsung: una pantalla que se sale del chasis del teléfono

Samsung ha sido una de las marcas más innovadoras de los últimos meses. Ya hemos visto en España su capacidad para ser pionera en el novato terreno de los smartphones plegables o en lo que a patentes locas se refiere. En un futuro podría llevar el diseño de los móviles actuales a un nuevo nivel con una nueva patente.

Según podemos ver en LetsGoDigital, Samsung habría registrado una nueva patente que rompería con todo lo anteriormente visto en el terreno de los móviles inteligentes, ya que podría dar lugar a un smartphone con la pantalla plegable que pudiera salir de su chasis.

Samsung quiere crear un móvil cuya pantalla pudiera sobresalir del chasis a voluntad, provocando tal y como describe la propia firma coreana que el dispositivo tuviera una caja de resonancia independiente para el altavoz, amplificando el sonido y haciéndolo más fuerte.

La pantalla fuera del chasis

Concepto de la pantalla desplegable. LetsGoDigital Omicrono

El teléfono contaría con el panel frontal y posterior separados; los altavoces, los micrófonos, la cámara delantera y demás componentes estarían totalmente intercambiados entre los dos paneles y se ajustarían al panel frontal saliendo de la carcasa con la pantalla desplegable.

La patente de LetsGoDigital habla sobre el uso de una pantalla de polímero de plástico, un material muy similar al usado en la pantalla del Samsung Galaxy Fold original. Posteriormente Samsung optó por una tecnología de cristal ultradelgado para dispositivos como el Galaxy Z Fold 2. En caso de que Samsung se decidiera a exportar esta tecnología a un dispositivo de consumo, más que probablemente este cambio también se aplicaría.

Se usaría un marco rectangular, muy similar al de los nuevos iPhone 12 (algo que promete ser tendencia este año) y por supuesto unos marcos de pantalla muy reducidos. Si bien otros dispositivos como el LG G7 ThinQ intentaron crear un sonido más potente mediante esta tecnología, sería Samsung el que llevaría este diseño al extremo.

Es una patente

Posible diseño del Samsung Galaxy S21 Ultra Steve Hemmerstoffer | OnLeaks Omicrono

Desde luego este teléfono tendría un sonido bastante superior al resto de competidores del mercado, lo que supondría un buen punto de venta. Además, el diseño sería extremadamente llamativo, algo que ha servido en el caso de los móviles plegables para hacer más llamativa la marca.

El problema es el de siempre: no deja de ser una patente. No hay garantía de que Samsung pueda llegar a comercializar este diseño, aunque se hayan atrevido con los plegables en su día. No obstante, no es una idea tan descabellada, y podría sentar las bases de una telefonía móvil marcada por diseños innovadores. No sería la idea más rara que hemos visto en el mercado de patentes.