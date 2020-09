Genshin Impact, el juego móvil de moda, ¿espía a los usuarios en iPhone, Android y PC?

Hay pocos juegos móviles que hayan creado semejante impresión como Genshin Impact. Desde el primer día de su presentación, su estética y sus gráficos llamaron la atención, especialmente al estar claramente inspirados en títulos muy queridos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Esta semana por fin se ha producido el esperado lanzamiento del juego, disponible tanto para iOS y Android como para Windows, y tal vez lo más sorprendente es que parece cumplir las expectativas. No habíamos visto nada semejante, especialmente en móviles.

Sin embargo, el lanzamiento de Genshin Impact, desarrollado por la empresa china miHoYo, no ha sido perfecto precisamente. Aún sufre algunos problemas, especialmente con la velocidad de descarga de los archivos necesarios para ejecutar el juego. Además, apenas unas horas después del lanzamiento ya tuvo su primera polémica, cuando se descubrieron detalles algo preocupantes del juego.

Polémica sobre la privacidad de Genshin Impact

Para empezar, algunos jugadores descubrieron de que Genshin Impact ejecuta en Windows un sistema contra tramposos muy agresivo, tanto que puede afectar tanto al rendimiento del sistema como a la privacidad del usuario.

El sistema se llama mhyprot2, y aunque parece ser una buena alternativa para parar a los jugadores que hacen trampas, también ha sido acusado de ser spyware, es decir, un programa que espía a los usuarios. En ese sentido es similar a Vanguard, el programa usado por otro éxito del 2020, Valorant.

Entre las medidas que toma mhyprot2 se encuentra la ejecución en segundo plano constante, incluso si cerramos el juego. Por lo tanto, siempre está consumiendo recursos, y obteniendo datos de uso del ordenador.

Genshin Impact destaca por sus gráficos y su diseño visual miHoYo Omicrono

Este tipo de programas contra tramposos funciona comprobando lo que hace el usuario, como los programas que ejecuta y las acciones que realiza; por ejemplo, si hacemos cosas inusuales mientras jugamos la partida como accionar una combinación de teclas particular para saltarnos las reglas del juego, y avisar a un servidor central para comprobar si debemos ser expulsados.

Si se ejecuta fuera del juego, este tipo de programas puede capturar todo lo que hacemos. Esto es preocupante, pero aún más lo es que miHoYo, fue informada de este problema durante el periodo beta del juego y no lo arregló.

Finalmente, y después de que los términos "Genshin Impact" y "Spyware" se hiciesen 'tendencia' en Twitter, miHoYo ha pedido perdón, afirmando que el programa mhyprot2 no recopila información sobre los usuarios.

De todas formas, sí que ha admitido que el hecho de que no se cierre con el juego es un bug, y ha publicado una actualización que lo arregla. Además, si desinstalamos Genshin Impact ahora también se desinstalará el programa mhyprot2, algo que no ocurría antes.

¿Genshin Impact captura lo que copiamos?

La otra polémica afecta a los jugadores de iPhone y iPad, que se han dado cuenta de que Genshin Impact lee el contenido del portapapeles cuando ejecutamos la app para iOS.

iOS 14, la última actualización del sistema, ahora avisa cuando un programa accede al contenido del portapapeles; gracias a esto se descubrió que TikTok y otras apps leían constantemente lo que copiábamos.

Vídeos demuestran que en algunos casos, Genshin Impact hace lo mismo, y la notificación de iOS aparece automáticamente. Esto es algo que hubiera pasado desapercibido en iOS 13. Por el momento, miHoYo no ha respondido a las acusaciones de que esté leyendo el contenido del portapapeles.

miHoYo es una desarrolladora independiente con sede en Shanghái, que ganó fama gracias a su juego para móviles Honkai Impact 3rd. El hecho de que sea china ha avivado la polémica, pero por el momento parece que Genshin Impact no es una app espía, sino simplemente un lanzamiento algo apresurado que necesitaba algo más de tiempo para solucionar estos problemas.