No sólo TikTok: estas 53 apps también miran lo que copiamos en nuestro iPhone

La práctica de TikTok de revisar el contenido del portapapeles en iOS está más extendida de lo que podría parecer; la última versión del sistema, iOS 14, deja en evidencia el gran problema presente en la plataforma de Apple.

La semana pasada los usuarios que ya han instalado la versión beta de iOS 14 levantaron la voz de alarma al comprobar de primera mano que la app de TikTok estaba accediendo al portapapeles sin razón aparente. TikTok es una de las apps más usadas ya en España y el resto del mundo.

De esta manera, TikTok podía comprobar todo lo que estuviésemos copiando, ya sean mensajes o información personal, incluyendo datos de la tarjeta de crédito. En respuesta, TikTok prometió parar esta práctica, aunque afirmaba que no lo hacía con mala intención sino para evitar el spam.

TikTok es sólo el principio

Pero este problema es más grande que sólo TikTok. En realidad, desde el pasado marzo ya se sabía que iOS tenía una grave vulnerabilidad que permitía que cualquier app accediese al portapapeles, donde se almacena lo que copiamos en una app para pegarlo en otra.

Mensaje de iOS 14 que indica que TikTok ha obtenido datos copiados en Instagram Jeremy Burge Omicrono

En vez de tapar el agujero, Apple decidió implementar un 'chivato' en iOS 14 que avise al usuario cuando una app obtuviese esos datos; una decisión que seguramente tomó por motivos técnicos, pero que ha servido para dejar en evidencia a muchas apps.

Ahora que TikTok por fin ha anunciado cambios al respecto, los investigadores han aprovechado para recordar que esa no es la única app 'culpable' de acceder a nuestros datos sin que lo sepamos.

De hecho, este parece ser un problema muy extendido en la industria; todo tipo de apps, desde juegos a redes sociales pasando incluso por apps de meditación, se fijan en nuestro portapapeles.

Lo peor es que en la mayoría de los casos no se sabe porqué quieren tantos datos; es una situación similar a cuando las apps piden todos los permisos posibles cuando las instalamos, sin que realmente tengan motivo.

En el caso de algunas apps, tiene sentido que quieran acceder a nuestro portapapeles (por ejemplo, para obtener sugerencias antes de que las escribamos); pero en otros, realmente no hay muchos motivos que se nos ocurran.

Estas apps miran lo que copias

Esta lista de apps no está completa; ya hay usuarios que han encontrado más apps que también revisan el portapapeles, como las de la suite Office de Microsoft. Pero es un buen indicador de la situación.

La app de Acuweather también ha sido detectada mirando el portapapeles

Pronosticamos que, si estas apps no se actualizan antes del lanzamiento de iOS 14 este otoño, probablemente estaremos ante un importante escándalo.

Noticias

ABC News

Al Jazeera English

CBC News

CBS New

CNBC

Fox News

News Break

New York Times

NPR

ntv Nachrichten

Reuters

Russia Today

Stern Nachrichten

The Economist

The Huffington Post

The Wall Street Journal

Vice News

Juegos

8 Ball Pool

AMAZE!!!

Bejeweled

Block Puzzle

Classic Bejeweled

Classic Bejeweled HD

FlipTheGun

Fruit Ninja

Golfmasters

Letter Soup

Love Nikki

My Emma

Plants vs. Zombies™ Heroes

Pooking – Billiards City —

PUBG Mobile

Tomb of the Mask

Tomb of the Mask: Color

Total Party Kill

Watermarbling

Redes sociales

TikTok

ToTalk

Tok

Truecaller

Viber

Weibo

Zoosk

Otras

10% Happier: Meditation

5-0 Radio Police Scanner

Accuweather

AliExpress Shopping App

Bed Bath & Beyond

Dazn

Hotels.com

Hotel Tonight

Overstock

Pigment

Recolor Coloring Book to Color

Sky Ticket

The Weather Network