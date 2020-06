Cómo instalar ya iOS 14 en tu iPhone e iPadOS 14 en tu iPad

iOS 14 e iPadOS 14 ya están aquí y si bien aún queda tiempo para verlos de forma completamente oficial, ya podemos testearlos con betas para desarrolladores. La WWDC 2020 fue el escaparate para anunciar las novedades que podremos probar ya mismo. Porque sí, aunque aún tendremos que esperar un poco para tener estos sistemas operativos funcionales en España, sí podemos probarlos ahora mismo.

Ya se pueden instalar las betas para desarrolladores, es decir, sofware en beta para que estos puedan adaptar apps al nuevo sistema operativo y así reportar errores de cara al lanzamiento final y que el SO quede lo más pulido posible. Por lo tanto, no es un software final y no es apto para el uso diario.

No obstante, si tienes un iPhone o iPad compatible que no uses y quieres probar lo que se viene en otoño, puedes hacerlo. Te enseñamos a descargar e instalar tanto iOS 14 como iPadOS 14.

iOS 14: como descargar

iPhone 10. Bagus Hernawan Unsplash

Primero, debemos dar la lista de dispositivos compatibles con iOS 14. Afortunadamente, serán todos los que ya corrían iOS 13, por lo que podremos instalar dicho software en todos los iPhone posteriores al 6s. Es decir:

iPhone 11, 11 Pro y Pro Max.

iPhone XS, XS Max y Xr.

iPhone X.

iPhone 8, 8 Plus.

iPhone 7, 7 Plus.

iPhone 6S, 6S Plus.

iPhone SE, 1ª y 2ª generación.

iPod Touch de 7ª generación.

En cuanto a iPadOS, estos son los iPad compatibles:

iPad Pro 12.9" (4ª generación)

iPad Pro 11" (2ª generación)

iPad Pro 12.9" (3ª generación)

iPad Pro 11" (1ª generación)

iPad Pro 12.9" (2ª generación)

iPad Pro 12.9" (1ª generación)

iPad Pro 10.5"

iPad Pro 9.7"

iPad (7ª generación)

iPad (6ª generación)

iPad (5ª generación)

iPad mini (5ª generación)

iPad mini 4

iPad Air (3ª generación)

iPad Air 2

Ambos sistemas siguen exactamente el mismo proceso de instalación, por lo que los pasos son exactamente los mismos. Hemos de recordar que este software puede presentar errores, por lo que es importante recordar que este no es válido para el día a día. Además, esta beta es para desarrolladores, por lo que puede que este sotware no sea apto para cualquier usuario. Será el mes que viene cuando Apple lance las betas públicas.

Betas iOS Manuel Fernández Omicrono