Por qué no funciona en mi móvil la 'app' de rastreo Radar COVID del Gobierno

Radar COVID, la app de rastreo de la Covid-19 lanzada por el Gobierno de España, ya está disponible; sin embargo, muchos usuarios se han encontrado con que no les funciona, o directamente, no pueden instalarla.

Fue a principios de verano que empezó a hablarse seriamente de la posibilidad de lanzar una app de rastreo del coronavirus para España, al igual que estaban haciendo otros gobiernos de Europa.

En el caso de la app española, se usaría la tecnología de rastreo desarrollada por Apple y Google, e implementada en sus sistemas iOS y Android respectivamente; esta opción presume de ser la mejor en términos de compatibilidad, consumo de energía e interconexión entre sistemas sanitarios.

La app del COVID ya está aquí

Después de un periodo de pruebas en La Gomera, finalmente la app, que ha recibido el nombre Radar COVID, ya está disponible para todos los usuarios en España, tanto si usan iPhone como si tienen un móvil Android.

Cuando está activa, esta app funciona enviando señales constantemente a móviles cercanos; si encuentra otro móvil con la app instalada, automáticamente se comparten una clave privada. Esa clave se almacena cifrada dentro de la memoria del smartphone, y no se sube a ningún servidor.

La app española de rastreo del coronavirus, Radar COVID Adrián Raya Omicrono

Cuando un usuario de la app es diagnosticado con Covid-19, los médicos le darán un papel con un código único; si introduce ese código en la app Radar COVID, esta automáticamente avisará a los móviles de los usuarios con los que hemos estado en contacto.

Todos los días, la app Radar COVID recibe la lista de claves de usuarios infectados, y la compara con la que tiene almacenada en la memoria; si alguna coincide, eso significa que el usuario puede haber estado en contacto con un paciente y le mostrará una notificación con información de los siguientes pasos que puede dar, como contactar con los servicios de salud.

No me funciona

Sin embargo, si ya has instalado la app Radar COVID, nada de eso te estará funcionando aún. Eso es porque, aunque la app está terminada, ahora le toca el turno a las comunidades autónomas, que deben implementar la conexión de sus sistemas de salud pública con la app.

Para que los médicos puedan darnos el código e introducirlo en la app, primero es necesario que el servicio de salud de cada Comunidad implemente este sistema. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación De Alertas y Emergencias Sanitarias, ha adelantado que la app estará en marcha en las primeras Comunidades antes de que termine el mes de agosto.

Fernando Simón. Europa Press

Por el momento, la mayoría de las 17 Comunidades Autónomas ya está trabajando en esta integración con la app Radar COVID; de estas, unas tres o cuatro estarían más cerca de terminar que el resto. Canarias, Aragón y Baleares serían las más avanzadas.

Sin embargo, aunque estos sistemas aún no funcionen, es recomendable instalar ya la app Radar COVID.

No la puedo instalar

Claro, que es posible que ni siquiera puedas hacer eso. No todos los móviles son compatibles con la app del Gobierno, por la tecnología que usa; si usas un móvil viejo, es poco probable que puedas instalar la app.

Concretamente, el problema es que la app depende de la tecnología de rastreo de Apple y Google, y por lo tanto, sólo es compatible con los dispositivos capaces de ejecutarla.

Un iPhone compatible con la app Radar COVID Adrián Raya Omicrono

En el lado de Apple, los iPhone que ya no reciben actualizaciones de iOS no pueden ejecutar Radar COVID; eso es porque la tecnología de rastreo ha llegado en forma de una nueva actualización del sistema, iOS 13.5. Por lo tanto, eso significa que el iPhone 6 y modelos más viejos no pueden instalar la app del Gobierno, ya que no han recibido esta actualización. Para usar la app se necesita como mínimo un iPhone 6S o superior.

Para saber si nuestro iPhone es compatible, sólo tenemos que abrir la app de Configuración y entrar en Privacidad, luego en Salud y comprobar que tenemos activa la opción "Registro de exposición a la COVID-19".

Descargar Radar COVID para iPhone.

¿Por qué no puedo instalar la app en mi Android?

En lo que respecta a los móviles con Android, la situación es algo más complicada. Google no ha lanzado la tecnología de rastreo con una actualización de sistema, sino con una actualización de los Google Play Services. Este paquete de programas viene preinstalado en la mayoría de móviles Android.

Para poder instalar la app Radar COVID se necesita un móvil con Android 6.0 o superior; por lo tanto, la mayoría de móviles modernos son compatibles, y ya pueden haber recibido la actualización necesaria.

Dispositivo Android compatible con la app Radar COVID Omicrono

Si no puedes instalar la app, es porque tu móvil no se ha actualizado aún con la última versión de los Google Play Services, o porque es demasiado viejo.

Para comprobar si nuestro Android es compatible, debemos entrar en Configuración, y en la sección "Ajustes de Google", encontraremos la opción "Notificaciones de exposición al COVID-19".

Descargar Radar COVID para Android.

¿Qué pasa si tengo un móvil Huawei?

La excepción es Huawei. Ninguno de los móviles nuevos del fabricante chino son compatibles con Radar COVID; modelos como el Huawei P40 Pro+, que destacan tanto por elementos como la cámara, no son compatibles.

El motivo de que los móviles Huawei se hayan quedado atrás es el veto del gobierno de los EEUU contra el fabricante chino; al permanecer en la 'lista negra', Huawei no puede hacer negocios con Google de manera legal, y por lo tanto, no puede usar sus servicios ni tecnología, ni pueden recibir actualizaciones para sus móviles.

Los Huawei nuevos no son compatibles con Radar COVID Adrián Raya Omicrono

La tecnología de rastreo desarrollada por Apple y Google entra dentro de este veto. En Android, está implementada en los Google Play Services, que los móviles Huawei no pueden instalar. Los propios ingenieros de Google admitieron en su día que muchos usuarios no iban a tener acceso a esta tecnología por esta razón.

No todo son malas noticias; irónicamente, los Huawei antiguos sí han podido recibir la actualización necesaria. En concreto, los Huawei P30 y P30 Pro fueron los últimos móviles de la marca en recibir la actualización; pero los usuarios de los móviles lanzados este año, como el mencionado P40 Pro y el Mate 30 Pro, no tendrán la misma suerte.