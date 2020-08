Probamos el Huawei P40 Pro+: esta cámara es adictiva

Huawei no echa el freno pese al veto de EEUU. La compañía china sigue cumpliendo con su calendario de lanzamiento de teléfonos premium. Una demostración de fuerza y de saber buscar alternativas para que la experiencia del usuario español se resienta lo menos posible pese a no contar con los servicios de Google.

El Huawei P40 Pro+ es la mejor prueba de ello. A este smartphone el calificativo de gama alta se le queda pequeño por terminaciones, características y precio (1.400€) ya que opta a lo máximo en un mercado en el que se enfrenta contra los topes de gama de Samsung y Apple pero con una mano atada a la espalda.

Hablemos del elefante en la habitación. Es una pena que el P40 Pro+ no venga con los servicios de Google porque redondearían el smartphone, sin embargo, no es un drama. La tienda de aplicaciones de la compañía ha avanzado mucho en los últimos meses y Huawei cuenta con Petal Search un buscador que nos hará la vida mucho más fácil para encontrar la app que buscamos.

Este zoom es un escándalo

El salto de calidad en el apartado fotográfico de Huawei no es nuevo, pero en el P40 Pro+ han conseguido llegar a unos niveles de matrícula de honor en términos de versatilidad, rendimiento y calidad. Decía Robert Capa que si una foto no era lo suficientemente buena era porque no se estaba lo suficientemente cerca. Una afirmación que el fotógrafo húngaro tendría que replantearse su tuviese el móvil de Huawei entre sus manos: no hay nada que quede lejos.

El zoom es el gran reclamo del teléfono. Usarlo es adictivo. No por ver a dónde podemos llegar, sino porque abre un nuevo campo de posibilidades, encuadres y fotografías que directamente serían imposibles en cualquier otro teléfono del mercado, incluso en el resto que tienen zoom periscópico.

La cámara del P40 Pro+ es una mezcla entre fuerza bruta y software. Equipa una quíntuple combinación trasera conformada por una cámara ultra vision de 50 Mpx con matriz de filtro RYYB (gran Angular a f/1.9, OIS), cámara cine de 40 Mpx (Gran Angular, apertura f/1.8), cámara SuperZoom de 8 Mpx (10X Zoom óptico, apertura f/4.4, OIS), cámara teleobjetivo de 8 Mpx (3X Zoom Óptico, apertura f/2.4, OIS) y sensor con detección de Profundidad 3D Cámara.

Un equipo fotográfico rendimiento donde el zoom óptico 10x es la estrella, pero también la cámara principal con matriz de color RYYB que permite captar mucha más luz que el RGB habitual. La luz lo es todo en fotografía, lo que permite tener imágenes con más detalles, mejor rango dinámico y un bajo ruido.

Vídeo a super cámara lenta del Huawei P40 Pro+ Chema Flores

Partiendo de una buena base de hardware, el software se encarga de hacer el resto. Levanta partes oscuras, resalta desenfoques y matiza los niveles para conseguir fotografías resultonas y realistas, tanto como al usuario le guste, porque si no tiene a su disposición infinidad de filtros y modificaciones posibles. Y es que la IA de Huawei logra que el usuario pueda eliminar de forma automática a los transeúntes que se nos cuelen en la foto, eliminar los reflejos, ajustar el foco a los rostros grupales o nos ayuda a elegir entre varias fotos en la que salimos mejor.

Más allá de la fotografía, en vídeo también se desenvuelve con soltura. Podremos grabar vídeos a 4k a 60 fps, con una estabilización muy buena, un zoom de sonido ideal para entornos urbanos, aunque lo más llamativo es la cámara ultralenta a 7.680 fps: el tiempo se congela.

Potencia

Para poder asumir la carga de la cámara y tener una experiencia verdaderamente premium, el P40 Pro+ monta un Kirin 990 5G de 7 nanómetros y 8 GB de RAM, potencia de sobra con la que mover grandes cantidades de trabajo sin que el terminal se resienta o se altere. Da igual que se someta a mucha presión, pues incorpora una tecnología propia para disipar el calor de forma eficiente.

Huawei P40 Pro+ Chema Flores Omicrono

A esta experiencia de que todo fluya resultan indispensables los 90 hz en su pantalla. Los altos valores en la tasa de refresco han llegado para quedarse y son una de las mejores experiencias que se pueden tener en un teléfono de gama alta. No llega a los 120 hz del OnePlus 8 Pro, pero es suficiente para hacerlo veloz y rápido.

Equipa una batería de 4.200 mAh que se desenvuelve muy bien, con un uso normal acabaremos el día sin problemas y con unas seis horas de pantalla. Sin embargo, la versatilidad de la batería no reside únicamente en la autonomía sino en su modo de carga rápida inalámbrica y por cable de 40W, así como la posibilidad de carga inversa, es decir, donar su batería a otros dispositivos a través de conexión inalámbrica.

Diseño impecable

Tan premium como es su cámara y su rendimiento, también lo es su construcción. Lo primero que llama la atención cuando tenemos el teléfono en la mano es que el tacto, el peso y la construcción se sienten distintos, y tiene un motivo. Se ha apostado por una construcción cerámica en la parte trasera que le hace consistente y le sienta muy bien.

Huawei P40 Pro+ Chema Flores Omicrono

Pese a sus grandes dimensiones, 72,6 mm de ancho, 158,2 mm alto, 9 mm de grosor y 226 g de peso, es cómodo en la mano y da gusto usarlo. El acabado cerámico hace que no se queden las huellas y se siente notablemente más premium que su hermano 'menor', el Huawei P40 Pro.

Encontramos una pantalla de 6,58 pulgadas OLED con una resolución de 2.640 x 1.200 píxeles y con unas pronunciadas curvas. Un detalle que le da un toque premium y un efecto wow de todo aquel que se topa con el teléfono, pero que puede suponer un problema para aquellos usuarios que no están acostumbrados a este tipo de paneles. En nuestro caso particular no hemos tenido problema con toques involuntarios, es más nos hemos acostumbrado rápido al atajo para sacar apps desde el lateral, una forma rápida de ser más productivos.

El problema del software

Uno de los grandes handicaps, además del precio, para muchos usuarios puede ser la restricción de usar aplicaciones de Google en el teléfono de Huawei. Lo es, pero la compañía se esfuerza en que la experiencia sea lo más parecida posible a la que tenía con el P30 Pro, cuando Trump todavía no había impuesto su veto.

Se nota el trabajo a contrarreloj que está haciendo Huawei en su sistema de servicios propios y ya no hace falta recurrir a trucos que pueden exponer la seguridad del terminal para tener ciertas aplicaciones.

Huawei P40 Pro+ Chema Flores Omicrono

El primer paso se da cuando configuramos el teléfono. Si venimos de otro Android gracias a la app Phone Clone podremos tener casi las mismas aplicaciones funcionando desde un primer momento que lo teníamos en nuestro terminal anterior, entre las que se incluyen WhatsApp o Facebook.

Para llegar a esas apps que nos faltan en el teléfono y que no podemos encontrar directamente desde la App Gallery de Huawei nuestro gran aliado será Petal Search, el buscador de Huawei que cada vez es más potente y nos ofrece muy a mano las apk de las aplicaciones que estamos buscando. Un atajo que mejora sobremanera la experiencia de uso del terminal haciendo que todo quede accesible.

El problema llega con las apps de Google que seremos incapaces de hacerlas funcionar y tendremos que recurrir a la versión web. De este modo, apps como Maps, Fotos o Analytics no funcionarán en el dispositivo. No es dramático, pero sí puede suponer un problema si estamos muy habituados a ellas.

Huawei P40 Pro+ Chema Flores Omicrono

¿Me lo compro?

El Huawei P40 Pro+ es uno de los mejores teléfonos del mercado, sin duda. En cámaras, rendimiento y construcción está por delante de muchos otros gama alta de este año. Sin embargo, su talón de Aquiles sigue siendo el camino que tiene que recorrer aún para competir para estar a la altura en la experiencia del sistema operativo con respecto a sus rivales.

Si somos capaces de convivir sin las aplicaciones de Google (y aquí un googledependiente lo ha conseguido hacer sin trucos durante un mes) tendremos entre las manos uno de los mejores teléfonos del año. Si no estás dispuesto a renunciar a ellos, lo mejor es que no lo compres. La decisión toca ponerla en una balanza, y la cámara del P40 Pr+ pesa mucho.