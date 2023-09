El último televisor de LG es una gigantesca pantalla Micro LED de 118 pulgadas

Si hablamos de televisores de amplio formato, pocos piensan en los mayores dispositivos del mercado. Sí, los monstruos que ocupan paredes enteras y que difícilmente acaban estando disponibles en España. Hace unos años, Samsung sorprendió con un modelo 'The Wall' Micro LED de nada menos que 110 pulgadas. Ahora, LG le pisa los talones con su última alternativa: un modelo Micro LED también de 118 pulgadas.

Hablamos del modelo MAGNIT Micro LED 4K de 118 pulgadas, que ha sido presentado en el evento CEDIA Expo 2023 en Denver (Estados Unidos). Si bien es una versión un poco rebajada del monstruoso LG MAGNIT de 136 pulgadas lanzado el año pasado por LG, esta variante de 118 pulgadas destaca por tener un panel Micro LED y unas especificaciones de infarto.

Por supuesto, a esto acompaña el precio. Lógicamente, cuando se trata de estos televisores que ocupan paredes enteras, el precio es un factor a tener en cuenta: en este caso es de 237.000 dólares, o lo que es lo mismo, más de 214.000 euros, según recogen en SamMobile.

Un televisor colosal

Las especificaciones de este televisor son, como es de esperar, de infarto. Un panel 4K que da un brillo de 250 nits, con 2000 nits de pico máximo. Por supuesto monta lo último en procesadores de la compañía, con el Alpha 9 presente en los modelos más caros de la firma coreana. Este procesador, entre otras cosas, mejora la calidad de imagen gracias a funciones de inteligencia artificial.

Cuenta con compatibilidad con HDR10 Pro y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que es ideal para aprovechar las altas resoluciones de las consolas de última generación. Dispone de un sistema de sonido con dos altavoces integrados de 50 W cada uno, compatibles con sistemas inalámbricos de alta fidelidad opcionales.

Televisor MAGNIT de LG. LG Omicrono

Usa el sistema webOS como principal SO para el televisor, lo que le otorga compatibilidad con todo tipo de aplicaciones como Nvidia GeForce Now. También soporta Miracast e integración con AirPlay 2, entre otras ventajas. Por supuesto hace uso de lo último en conectividad; HDMI 2.1, entradas USB, conexión LAN, etcétera.

Por el momento, LG no ha dado a conocer la disponibilidad de este dispositivo, por lo que no se sabe si llegará oficialmente a Europa. De hecho, su compra también supone un proceso muy concreto, y no es para menos. El usuario debe rellenar un formulario para acordar la transacción completa con LG para que la firma realice las labores de transporte.

