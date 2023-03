Di adiós a las cápsulas Nespresso con esta cafetera para hacer café a tu gusto en minutos

La fiebre del café sigue al alza en España. Si hace unos años las máquinas y cápsulas de Nespresso revolucionaron el concepto de cafetera doméstica, el perfeccionamiento de la tecnología está poniendo en manos de los consumidores auténticas cafeteras profesionales, dignas del mejor barista. Algunas lo llevan incluso en el nombre, como el último lanzamiento de la filial de la australiana Breville, The Barista Express Impress.

Esta máquina de café espresso es una evolución de la anterior cafetera de Sage Aplliances, conocidos por la máquina con pantalla táctil de 2.500 euros, e introduce novedades que la acercan aún más a los resultados que se pueden obtener en la cafetería más selecta. Según Sage, sigue su fórmula de cuatro pasos para lograr la excelencia: se ha diseñado para utilizar la dosis ideal de café recién molido, la presión óptima del agua, un control preciso de la temperatura y la potencia del vapor para obtener leche microespumada.

La cafetera, que ha obtenido el prestigioso premio de diseño Reddot Best of the Best 2022, es del tipo manual asistido. Es decir, requiere de algo más de participación por parte del usuario que las automáticas, pero ofrece la experiencia barista profesional a nivel doméstico. Lo hace simplificando los procesos de molido, la dosificación y la extracción, pero ofreciendo también grandes posibilidades de personalización para ajustar los resultados a tu gusto.

Nueva tecnología

La mayor novedad de The Barista Express Impress es su sistema de dosificación inteligente, que pretende garantizar que cada dosis de espresso molido (a partir del depósito de 250 g para los granos de café) que se suministra al filtro se calcula en función del molido anterior. Así, proporciona la dosis ideal recomendada de entre 18 y 22 gramos de café recién molido, la fórmula adecuada para obtener el mejor sabor.

Cuando el usuario cambia la configuración del molido o desea preparar un café diferente, la máquina se encarga de ajustar automáticamente la dosis. Estos ajustes de precisión permiten buscar la receta correcta para lograr el sabor más completo y equilibrado. El sistema de Sage también garantiza que los granos de café lleguen al centro de la cesta del filtro antes del apisonamiento, lo que favorece una distribución uniforme y una extracción óptima.

The Barista Express Impress con sus complementos Sage Appliances Omicrono

Además, The Barista Express Impress incorpora un nuevo sistema de "apisonamiento asistido", que proporciona una presión constante de 10 kg, y dispone de una palanca consistente y precisa con un giro de 7º, el mismo que realizan los baristas. Al girar el apisonador, se pule automáticamente la superficie del disco, eliminando el exceso de café para reducir el desperdicio. El portafiltros de acero inoxidable de 54 mm sirve tanto para filtros presurizados como no presurizados para 1 y 2 tazas, un 'atajo' más para conseguir el resultado que se busca, un café con cuerpo, cremoso y con un aroma complejo.

El café obtenido gracias a The Barista Express Impress comienza con una preinfusión a baja presión, seguida de un proceso de extracción a alta presión (9 bares), gracias a una bomba italiana de 15 bares. Por último, el vapor a presión y a una temperatura de 130 ºC permite crear la sedosa microespuma de leche, ideal para adentrarse en el mundo del latte art.

La cafetera, con unas dimensiones de 33 x 38 x 41 cm, cuenta con un depósito de agua de 2 litros, y puedes hacerte una idea de cómo quedará en la encimera de tu cocina gracias a la app de realidad aumentada de Sage, disponible en Android e iOS. Está disponible en la propia tienda online de Sage por 829,90 euros.

