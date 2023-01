El preocupante aviso de Nintendo: puedes romper tu Switch por un problema de condensación

No es un misterio que España actualmente está viviendo una brutal ola de frío que está congelando las manos de muchos ciudadanos. Salir a la calle está siendo un auténtico reto, y sobre todo son muchos los que usan dispositivos electrónicos fuera, incluso cuando hay condiciones climatológicas extremas. Si eres de los que sacan su Nintendo Switch a la calle, ten cuidado, ya que Nintendo ha avisado de que podría no ser la mejor idea.

Y es que Nintendo en Japón ha advertido de la posibilidad de que se produzca condensación en la Nintendo Switch debido a cambios extremos de temperatura. Es decir, que si por ejemplo estás jugando en tu casa con un calefactor puesto y luego sales a la calle, es probable que se produzca dicha condensación.

La condensación básicamente puede aparecer, como dice Nintendo, cuando hay un cambio brusco de temperatura. En este sentido, el aire se condensa formando pequeñas acumulaciones de gotas de agua en ciertas superficies, algo que de llegar al interior de la consola, podría ser fatal para la misma.

Nuevo fallo de la Switch

Nintendo ha sido parca en detalles, más allá de advertir sobre el problema. Según la imagen proporcionada por la firma, todo apuntaría a que este problema de condensación se puede formar o bien en la pantalla o bien en el interior de la consola, ya sea a través de los puertos, la junta de los JoyCon con la consola o bien a través de las rejillas de ventilación superiores.

Es sabido por todos lo mal que se llevan el agua y la electrónica, y debido a los múltiples huecos que tiene la consola debido a su modularidad, dicha condensación puede pasar al interior de la consola. Y lo peor es que debido al funcionamiento de la misma, es probable que estando encendida, se produzca un problema que mande al traste la Nintendo Switch.

El tuit reza así. "Se puede formar condensación en la consola si la temperatura del lugar donde se coloca cambia repentinamente. Si se produce condensación, desconecta la alimentación y colóquela en una habitación cálida hasta que las gotas de agua se sequen".

Y es que los usuarios usan normalmente la consola completamente suspendida, como si fuera un smatphone. Es decir, se mantiene encendida. Si estando en reposo el agua de la condensación pasa al interior de la Nintendo Switch, puedes llegar incluso a sufrir un cortocircuito que no solo deje la consola inutilizada, sino que puede llegar a causarte daño.

¿Qué podemos hacer?

Existen varias formas no solo de solucionar el problema, sino de prevenirlo. Si notas que tu consola está mojada de alguna forma una vez has llegado a tu casa, apágala de forma completa. Puedes hacerlo apagándola manualmente a través de la consola (solo tienes que pulsar por 3 segundos el botón de apagado) o si no responde, mantener 12 segundos el mismo botón. Una vez hecho, espera a que se seque el agua, y sobre todo, no la conectes a la corriente.

Pero si quieres evitar que tu consola se moje por condensación, te recomendamos que primero, la cargues en una funda de transporte lo más cerrada y hermética posible. Además, la mejor forma de llevarla es completamente apagada, y que no la mantengas suspendida mientras vas por la calle.

