El último chollo de Amazon: un enchufe inteligente con Alexa para bajar tu factura de la luz

Aunque el Black Friday haya pasado en España, todavía quedan las ofertas de Navidad. Las festividades de fin de año están a la vuelta de la esquina, y con ellas las ofertas promocionales de última hora de comercios como Amazon. Una de las mejores te puede permitir acceder a un enchufe inteligente oficial de Amazon por tan solo 6,99 euros.

Un dispositivo que normalmente cuesta 24,99 euros, por lo que hablamos de una rebaja muy jugosa. Pero ¿a qué se debe este precio? Amazon ha activado una oferta selectiva que rebaja el precio de este dispositivo a los 6,99 euros. Pero se deben cumplir una serie de condiciones específicas.

Es decir, que puede que incluso siendo un usuario de dispositivos de Amazon, no puedas acceder a esta oferta. Te contamos las condiciones de esta llamativa oferta y qué tienes que hacer en caso de que seas uno de los afortunados en recibirla.

Un enchufe de Amazon rebajado

Este es un enchufe inteligente potenciado por Alexa. Gracias al asistente de Amazon, este enchufe te permite controlar tomas de corriente de muchísimos dispositivos. No solo te permite apagar o encender un aparato con la voz; te permite, además, establecer encendidos y apagados programados con tan solo pedírselo a tu asistente.

Es un aparato que gracias a los Amazon Echo es muy útil. Por ejemplo, puedes encender lámparas, cafeteras e incluso ordenadores. Además, desde la aplicación puedes hasta cambiarle el nombre y así pedirle que encienda específicamente un aparato en concreto. Pero ¿cómo puedes hacerte con esta oferta?

Smart Plug. Amazon Omicrono

Esta oferta solo se aplica a ciertos usuarios seleccionados por Amazon, aparentemente de forma aleatoria. Solo estos usuarios pueden acceder a este precio. Para averiguarlo, debes ir a la página de compra de este dispositivo y buscar un mensaje justo debajo del precio que rece así: "Compra un Amazon Smart Plug por 6,99 € aplicando el código promocional SMARTPLUG al realizar la compra".

El propio mensaje te está explicando cómo aprovechar la oferta. Si te ha salido este mensaje, entonces puedes aplicar el código SMARTPLUG. Debes añadir el dispositivo a tu cesta y tramitar el pedido. A la hora de poner el código promocional, pon SMARTPLUG en mayúscula y se te aplicará el descuento.

Promoción de Amazon. Amazon Omicrono

Existen ciertas condiciones a tener en cuenta en torno a esta oferta. Solo se aplica al Smart Plug de Amazon, está limitado a una unidad por cliente y cuenta y no se puede transferir, revender ni combinar. La oferta solo estará vigente hasta las 17:00 del día 30 de diciembre, hora central europea. No detalla si esta oferta se irá extendiendo con el tiempo. En caso contrario, si no eres elegible para el descuento, entonces no podrás comprarlo a los 6,99 euros anteriores.

Los enlaces de este artículo son afiliados. Comprando desde ellos apoyas a EL ESPAÑOL - Omicrono sin coste adicional.

