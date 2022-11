La Roomba más barata que podrás comprar en Black Friday: un chollo de las ofertas de iRobot

España está en pleno júbilo consumista. El Black Friday ha llegado oficialmente, y los usuarios están aprovechando que justo en estas fechas los usuarios buscan los mejores chollos para lanzar rebajas increíbles que no estarán disponibles de nuevo hasta dentro de un año. Además de cadenas de supermercados y establecimientos varios, firmas como Vorwerk o iRobot también están haciendo las suyas propias.

iRobot, la famosa firma de dispositivos de limpieza ha anunciado su Black Friday con descuentos de más del 40%. Su robot más barato, el Roomba e6, es el que más se beneficia de esta promoción, ya que pasa de valer en Amazon 269 euros a tan solo 199.

Un robot que actualmente tiene la opción tanto de aspirar, como de fregar y que disfruta de una autonomía de 97 minutos. Cuenta con filtros HEPA para filtrar la suciedad y tan solo emite 77 decibelios, con una potencia máxima de 33W.

Este Roomba, tirado de precio

El robot Roomba e6 tiene un depósito de 0,40 litros y un peso de 3,28 kilos. El depósito de fregado, por su parte, es de 600 mililitros. Es ideal para hogares con mascota, ya que dispone de dos cepillas de goma antienredos que pueden aspirar pelos largos y tienen mejor rendimiento que cepillos convencionales de otros robots. También tiene un cepillo pensado para esquinas y zonas un poco más inaccesibles de la casa.

Para la navegación, usa un conjunto de sensores de proximidad que no solo evitan que el dispositivo se choque contra los objetos de la casa, sino que además le permite sortear zonas como escaleras o caídas muy pronunciadas. También es capaz de 'superar' zonas con más pronunciación de nivel. Eso sí, no será capaz de 'mapear' el hogar, por lo que simplemente se dedicará a recorrer la casa para limpiarla y no buscar habitaciones específicas.

Roombae6. iRobot Omicrono

El robot detecta con sus sensores las partes de la casa más sucias, aumentando la potencia en caso de ser necesario. Puede limpiar tanto suelos típicos como moquetas y alfombras de relativa profundidad sin producir daños en el robot gracias a su cabezal dedicado. Hay que aclarar que el aparato no tiene una bolsa de autovaciado, sino una base de carga estándar.

Es totalmente controlable por la aplicación de iRobot para establecer horarios de limpieza específicos, se puede usar mediante comandos de voz y puede capturar hasta el 99% de las partículas más nocivas de la casa, incluyendo los alérgenos. Además de este robot, iRobot ha rebajado otros tantos modelos, por lo que deberías echarles un ojo.

