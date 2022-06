SEGA presenta la Mega Drive Mini 2, su nueva consola con juegos retro nunca vistos

Desde que firmas como Nintendo o Sony anunciaran sus mini consolas en España, ha habido una pequeña fiebre por estas máquinas. Versiones miniaturizadas de las consolas más retro con una buena selección de juegos y a un precio infinitamente menor a los de la reventa de consolas originales. Ahora, después de esta fiebre, Sega ha anunciado la Mega Drive Mini 2, su nueva oda a la nostaligia ochentera.

Este nuevo dispositivo incorporará 50 juegos tanto de la SEGA Mega Drive como de Mega CD. Entre estos títulos se encontrarán Thunder Force IV, Sonic CD o Virtua Racing. La secuela de la exitosa Mega Drive Mini que copó tiendas de toda España ha sido anunciada en un streaming de la firma en Japón.

Por ahora no hay un listado de juegos confirmados, más allá de especificar que serán 50 juegos los incluidos dentro de la consola miniaturizada. SEGA promete una gran variedad de títulos en su colección y además un accesorio que imitará al Mega CD de SEGA, el fallido accesorio de la firma que pretendía aumentar las capacidades de la consola y de sus juegos.

Nueva SEGA Mega Drive Mini 2

El accesorio en cuestión que de nuevo imitará la SEGA Mega CD, no será funcional. Es decir, se podrá acoplar a la SEGA Mega Drive Mini y que imitará la estética del accesorio original. En el lector de CD falso se incluirá un cartucho de Virtua Racing así como una miniatura de un CD de Sonic CD. Y no, no necesitarás el accesorio para jugar a los juegos de Mega CD, aunque te costará 4950 yenes, es decir, 35 euros.

La Mega Drive Mini 2 no solo tendrá juegos míticos, sino que incluso incluirá juegos que nunca llegaron a lanzarse al mercado, como el port del juego para recreativas Fantasy Zone. En sus juegos se incluirán títulos como Mansion of Hidden Souls, Shining Force CD o Bonanza Bros.

Vídeo de presentación de la SEGA Mega Drive Mini 2.

Presumiblemente solo incluirá un mando, aunque SEGA lanzará mandos por separado. Por ahora la SEGA Mega Drive Mini 2 solo estará disponible en Japón, sin fecha de exportación a Europa. Llegará el 27 de octubre y costará 9.980 yenes, es decir, 60 euros al cambio. En caso de llegar a España y países europeos, el precio podría cambiar.

Esta Mega Drive Mini 2 de SEGA llega después de los éxitos de Nintendo y Sony con sus mini consolas. Nintendo apostó por la NES Classic Mini y la SUPER Ness Classic Mini, dos grandes éxitos de ventas.

Le siguió Sony, con su PlayStation Mini basada en la primera consola de PlayStation. Esta Mega Drive Mini 2, de hecho, ya es una secuela de una primera consola que la misma SEGA lanzó en 2019, la Mega Drive Mini.

