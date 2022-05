Samsung lanza en España sus nuevos televisores Neo QLED: mejor imagen y sonido Dolby Atmos

Samsung ha presentado esta mañana en Madrid la llega de sus nuevos televisores y barras de sonido que desembarcan con una idea clara: subir la calidad en la experiencia de imagen y sonido al tiempo que quieren aportar más valor al producto y poder tener "pantallas en todas partes y para todos", explicaba Nacho Monge, director de Negocio de consumer electronics en Samsung Electronics Iberia.

Entre la gama de televisores que desembarcan en España destacan la renovada serie Neo QLED 8K, con el QN900B como flamante buque insignia, pero también por la apuesta de la compañía en nuevos modelos Neo QLED 4K que aspiran a llegar a más clientes con modelos más accesibles y de la mano de funcionalidades gaming.

Más allá de los televisores, la marca surcoreana también ha aprovechado para dar a conocer sus nuevas barras de sonido, el nuevo modelo The Frame o su nuevo mando a distancia capaz de cargarse a través de las radiofrecuencias de otros dispositivos.

Excelencia Neo QLED 8K

"Los usuarios españoles han acogido la tecnología Neo QLED de una forma muy positiva, llevándonos a liderar el mercado español tanto en número de unidades vendidas, como en valor", destacaba Monge para poner en valor el crecimiento y aceptación que ha tenido la tecnología Neo QLED en el mercado español. Una forma de concebir el televisor por la que Samsung apuesta como punta de lanza.

La nueva gama Neo QLED mantiene la esencia que el año pasado abanderó el QN900A Neo QLED 8K para ir un paso más allá de la mano de múltiples mejoras en calidad y rendimiento, especialmente en sonido, donde el nuevo QN900B da un remarcable salto hacia adelante con la integación de Dolby Atmos.

Televisor Neo QLED QN900B C.F.Q. Omicrono

En concreto, el QN900B añade más luz y un mayor contraste gracias a la tecnología Mini LED, capaz de reproducir más de 1000 millones de colores, lo que le convierte en el televisor con mayor calidad de imagen fabricado por Samsung jamás con resolución 8K real y con 33 millones de píxeles. Esta calidad de imagen, se lleva al máximo nivel gracias al nuevo procesador Neural 8K con IA, a sus 20 redes neuronales y a la Quantum Matrix Technology Pro. Con respecto al sonido, este año incorpora altavoces multidimensionales de 90W compatibles con Dolby Atmos, al tiempo que mantiene el diseño minimalista y su pantalla infinita.

Otra de las grandes novedades en la gama Neo QLED 8K de Samsung está la llegada del modelo QN700B, el televisor más accesible de la compañía para atraer a una mayor cantidad de usuarios a la calidad 8K. Este televisor opta por los Quantum HDR 2000, es compatbile con HDR10+ y está disponible en tamaños de 55 a 75 pulgadas.

Televisor Samsung QN95B. C.F.Q. Omicrono

Por otro lado, Samsung también ha subido el nivel de calidad en sus modelos 4K, que ahora incluyen una mejora de la calidad de imagen gracias a su escalado mediante Inteligencia Artificial. El QN95B dispone de una reproducción del 100% de volumen de color y también integra tecnología Dolby Atmos con altavoces de 70W. Asimismo, es una gran opción para gamerse ya que su tasa de refresco alcanza los 144Hz.

Entre los modelos 4K para gaming es reseñable el QN90B, que además de los 144Hz de tasa de refresco y modos de juego con tecnología AMD FreeSync Premium Pro, viene este año en modelos de hasta 43 pulgadas, pensando en la máxima de que cada usuario pueda tener un televisor de altas prestaciones en la habitación que quiera.

Con respecto a los precios, los nuevos modelos de Neo QLED 4K varían entre las 43 y las 85 pulgadas, con precios desde 1.499 € a 5.999 €. Por su parte, los modelos de Neo QLED 8K llegan con pulgadas desde 55 hasta 85, con un precio a partir de 2.799 € y hasta los 9.999 €.

Más que un televisor

La apuesta por el gaming no es sólo por el boom que está viviendo el sector, sino porque la aspiración de Samsung es que sus televisores sean más que simplemente un televisor: quieren que sea pieza angular del ecosistema del hogar y se integre más fácilmente en el día a día del usuario.

Pantalla partida en la interfaz de los televisores Samsung C.F.Q. Omicrono

Así por ejemplo, los nuevos televisores de Samsung cambiarán la interfaz para apostar más fuertemente por el contenido bajo demanda, el uso de las aplicaciones así como su plataforma de contenido Samsung TV Plus. Un refuerzo al ecosistema que no sólo busca un uso mayor por parte del usuario, sino que se mueve con mucha mejor fluidez que en ocasiones anteriores.

En los nuevos televisores de Samsung se podrá seguir partiendo la pantalla para ver contenido simultáneo o realizar videollamadas, sin embargo, en los próximos meses llegarán funciones esperadas como su propia webcam —parecida al Smart Monitor M8— o la disponibilidad de plataformas de juego en la nube directamente desde el televisor.

Nuevo televisor The Frame C.F.Q. Omicrono

Esta aspiración de ser mucho más que un televisor se lleva a la máxima expresión en su división de Lifestyle donde la gran protagonista es el nuevo modelo The Frame que parece más que nunca un cuadro gracias a la nueva versión de su panel mate antirreflejos. Otras de las joyas que Samsung ha aprovechado para recordar son su potente proyector de tiro ultracorto The Premiere o su nuevo proyector para llevar a cualquier parte, The Freestyle, que está siendo todo un éxito en ventas, explican desde la compañía a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Sonido de cine

Uno de los grandes puntos pendientes de los televisores de alta gama de Samsung eran la certificación con Dolby Atmos, algo que se ha solucionado con la nueva generación de dispositivos y que la compañía lleva a un nuevo nivel con sus nuevas barras de sonido para ofrecer una experiencia de audio todavía más envolvente.

Nueva barra de sonido HW-S800B Ultra Slim. C.F.Q. Omicrono

Los nuevos televisores y barras de sonido de Samsung, siguen disponiendo de Q-Symphony, la funcionalidad conjunta que permite que los altavoces del televisor Neo QLED y de la barra de sonido funcionen de forma sincronizada. Ahora, se ha mejorado la conectividad de las barras para que tanto la barra de sonido, como todos los altavoces del televisor trabajen juntos. La experiencia de sonido es realmente impresionante.

Uno de lso grandes avances de las nuevas barras de sonido de Samsung es que por primera vez las barras de Samsung disponen de conectividad inalámbrica Dolby Atmos, una conexión inalámbrica de Smart TV a barra de sonido en la que tanto la pantalla como los altavoces de la barra de sonido ofrecen una experiencia de audio de primer nivel sin cables.

La barra de sonido más avanzada es la HW-Q990B que ofrece sonido envolvente permitiendo llenar el salón de sonido a través de hasta 22 canales (16 con la barra y 6 del televisor). Sin embargo, una de las grandes estrellas ha sido la nueva barra de sonido HW-S800B Ultra Slim, un formato delgado pensado para encajar en el diseño de cualquier hogar sin ocupar espacio y con una calidad de sonido impecable.

