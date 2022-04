Mixo, la máquina española que pone cubatas en 12 segundos: adiós a esperar en la barra de la discoteca

Del furor de las cafeteras con cápsulas impulsado por Nespresso, surgen ahora las cocteleras automáticas, máquinas diseñadas para crear bebidas refrescantes cuando cae la noche. Muy pronto podrían verse en las discotecas de España y conseguir en pocos segundos un gintonic como el que saca una botella de Coca-Cola o un café en la oficina de una máquina de vending: así es Mixo.

Elegir, pagar y disfrutar de tu copa, los creadores de Mixo quieren revolucionar las discotecas, festivales de música e, incluso, cruceros de todo el mundo desde su sede en Barcelona. Para ello han desarrollado en los últimos dos años "la primera máquina self service que fusiona bebidas alcohólicas y gaseosas para crear combinados perfectos", describe Martin Cohen, CEO y fundador de la compañía.

Cohen explica a EL ESPAÑOL - Omicrono cómo surgió la idea: "En 2019, vine a Barcelona y, luego de asistir a distintos festivales y eventos, me di cuenta de que cada vez que me quería comprar un gintonic o un ron cola, me llevaba más de 20 minutos en la fila para poder comprármelo. En el siglo en que estamos era completamente inviable. Y entonces, se empezó a desarrollar la primera máquina self service que fusiona bebidas alcohólicas y gaseosas para ser un combinado perfecto".

Una experiencia total

Dos años de trabajo han dado como resultado una máquina expendedora que se puede personalizar con diferentes acabados para que se vean las bebidas de una determinada marca. Un gran armario capaz de almacenar 42 litros de bebidas alcohólicas que se mezclan con 36 litros de bebidas gaseosas, para terminar sirviendo la mezcla en un número máximo de 500 vasos.

Mixo, máquina para hacer bebidas Mixo

La bebida se hace en el momento, el consumidor puede ver el proceso a través del vidrio en el frontal. "Queremos que sea una experiencia 360 grados, que el consumidor pueda interactuar con la pantalla táctil, que con la vista pueda ver cómo se vacían las botellas y se crea su bebida, para después tomarla, que básicamente intervengan todos los sentidos".

Así, el usuario se acerca a Mixo eligen entre los diferentes cócteles que se muestran en la pantalla y paga su consumición. La máquina cuenta con tecnología NFC para pagar con la tarjeta de crédito o el móvil de forma rápida y fácil. En solo unos pocos segundos ya puede recoger la bebida en la base y seguir disfrutando de la fiesta. Una conexión con el móvil que recuerda a la máquina Freestyle de Coca-Cola.

Mixo Drinks Mixo Omicrono

Aunque en la página web se indica que la máquina tarda solo 15 segundos en hacer cada bebida para cada consumidor, este tiempo sigue ajustándose. "Estamos constantemente tratando de reducir el tiempo y hemos conseguido bajarlos a solo 12 segundos", explica Martín.

Asegura la empresa que el cliente puede personalizar su copa, "si quiere tomar un ron con naranja o con limón, también puede elegir si quiere dos o tres hielos, no hay problema". Dentro de Mixo se guarda la mezcla entre bebidas alcohólicas y gaseosas, junto con los vasos y los cubitos de hielo, todo refrigerado. No obstante, a diferencia de otros modelos de menor envergadura como Mixologic, no incluye añadidos como rodajas de limón y otros ingredientes.

Menos gasto y residuos

Además de disminuir el tiempo que pasan los clientes haciendo cola en la barra de las discotecas o en los conciertos, soluciones como Mixo defienden sus propuestas como una alternativa más ecológica al consumo tradicional y el desperdicio que generan las cápsulas de café. Así, sus creadores defienden que reduce el gasto de materiales y supone un ahorro para los empresarios: "por cada vaso servido de manera tradicional se desperdician 80ml de bebida gaseosa y se utiliza una botella de vidrio. Con Mixo ya no hay más desperdicio de bebida", explica Martin.

Calculadora de la web de Mixo Drinks Omicrono Omicrono

"Se elimina el desperdicio de materiales, hay ingresos extra por publicidad y también reduce los costes operativos". Para demostrarlo, cuentan con una calculadora en su página web donde cada negocio puede calcular el ahorro económico que puede conseguir al año al usar una máquina Mixo dependiendo del número de clientes que suele tener y los días que está abierto el local.

A este ahorro también contribuye la recogida de daros que genera Mixo con su uso: "estamos hablando de que es una fuente de datos y de que genera un dashboard con métricas muy importantes para nuestros clientes". Al final de la noche, los dueños pueden conocer los gustos de sus consumidores y gestionar mejor la compra de suministros. También puede servir como estudio de mercado a marcas de bebidas que quieran anunciar su mezcla en las discotecas.

Bebida en Mixo Drinks Mixo Drinks Omicrono

Pendientes de conseguir la patente de su invento, el personal de Mixo ya ha puesto a prueba en algún festival y discoteca de la Ciudad Condal su máquina. No quieren revelar aún el precio de Mixo, pero aspiran a venderlo por todo el mundo, "estamos en España, pero vamos a intentar abarcar el mercado mundial, como nuestro equipo que es internacional, yo soy uruguayo y el Lead Engineer es español".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan