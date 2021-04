Nespresso trae a España sus nuevas cafeteras, que dejan de usar las cápsulas de siempre

Nespresso se ha convertido en sinónimo de cafetera de cápsulas, hoy la compañía ha entrado en una nueva era y "con España como mercado de referencia". Con la idea de tener la misma experiencia en casa que podríamos tener en una cafetería, ahora la compañía ha lanzado la nueva generación de sus cafeteras.

Tras 7 años, Nespresso introduce en España una nueva tecnología que pasa de un sistema de infusión a una combinación de éste con centrifugación. Esta tecnología bautizada como centrifusión es "más innovadora y versátil pero con la calidad de siempre", explica la compañía.

Un nuevo sistema que une la centrifugación y la infusión, éste último era el que venía utilizando hasta ahora. La centrifugación "da una nueva oportunidad de extraer el café de una nueva forma, y permite hacer una extracción precisa. El café se permite extraer en varias etapas, lo que nos permite personalizar la extracción de cada cápsula.

Nuevas cápsulas

Las cápsulas cambian con respecto a la versión original de Nespresso. Ahora habrá cinco tamaños en función de la capacidad del recipiente. De menor a mayor tamaño, las cuatro primeras cápsulas están pensadas para tazas, pero por primera vez, con una sola cápsula se podrá hacer una jarra de café de cuatro raciones. Denominada como cápsula Carafe, permite tener más de medio litro de café (535 ml) pensado para compartir con cuatro personas.

Las nuevas cápsulas de Nespresso

Las nuevas cápsulas vienen con un código de barras en el borde. La máquina identifica la variedad de café escogida y personaliza la extracción del café del interior. Esto se traduce en una mayor precisión ya que ajusta más de 50 parámetros para ceñirse al tamaño de la taza, la temperatura, la velocidad o al tiempo que necesita cada variedad.



La tecnología de Vertuo estará disponible en dos modelos de máquina diferentes: Vertuo Next y Vertuo Plus. Ambas coinciden en un elegante diseño y en sencillez de uso con un único botón. Sin embargo, la cápsula Carafe sólo será posible hacerla con la máquina Vertuo Next.

La compañía no ha detallado los precios oficiales ni para las cápsulas ni para las nuevas máquinas, que llegarán al mercado el próximo 11 de mayo. La única información al respecto, y de manera orientativa, se sitúa en los 99 céntimos para la cápsula Carafe, mientras que la nueva cafetera partirá de los 149 euros.

Coexistencia de ambos modelos

Con el anuncio de hoy, y que será efectivo en un par de semanas, Nespresso tendrá en España dos modelos de cápsulas con una tecnología distinta y excluyentes entre sí. Es distinta la forma de hacer café entre la tecnología Vertuo y la original. Eso sí, la compañía anima a tener ambos modelos y mantendrá dos líneas de negocio en paralelo.

Una de las grandes novedades que trae la nueva tecnología es que "se pueden elaborar cafés largos con una crema muy generosa nunca vista hasta ahora en este tamaño de taza", explican desde la compañía, así como "se permite un mayor abanico de estilos y tamaños de cafés de alta calidad".

La modalidad Carafe

La crema en el café es uno de los grandes reclamo del producto. El lanzamiento se hace en España -tras usarse durante años en EEUU y otros países de Europa y Asia, para "satisfacer una clara demanda, ya que el 49% de los cafés que se consumen en los hogares españoles es grande, es decir, tiene más de 200 ml y, además, el 62% de los consumidores lo disfruta añadiendo leche".

Estas nuevas cápsulas están pensadas para optimizar el sabor del café especialmente en aquellos que le quieran echar leche. "Vertuo es una oportunidad para los perfiles cafeteros más amplios, aquellos a los que les gusta innovar y disfrutar de diferentes estilos de café, en función del momento del día y de quién le acompañe", apostilla la empresa en la presentación.

Pese a eso, desde Nespresso hacen hincapié en que ambas tecnologías tienen hueco en la cocina y que son sistemas compatibles con el día a día. Lo cierto es que hará falta tener dos cafeteras distintas para poder usar las cápsulas originales o las Vertuo, según el momento.