Dyson lanza unos extraños auriculares con purificador de aire y cancelación de ruido

Dyson, conocida por sus aspiradores o purificadores de aire, ha lanzado hoy una de sus mayores innovaciones hasta la fecha: unos auriculares de diadema con cancelación de ruido con un purificador de aire personal integrado. Un dispositivo denominado como Dyson Zone y que, aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, llegará a las tiendas a partir de otoño, aunque su precio no se ha revelado

Hasta ahora en el mercado hemos visto diferentes dispositivos individuales que servían para purificar el aire que respira el usuario, como la PuriCare de LG a la Zephyr de Razer, sin embargo, sin embargo el Dyson Zone va mucho más allá. Integra unos auriculares de diadema con cancelación de ruido que sirven para aunar el sistema de aspirado y filtrado del aire además de para escuchar música.

A diferencia de las soluciones de Razer o LG, el Dyson Zone no sella nariz y boca, con lo que no está pensado para proteger de la Covid-19. La visera frontal no está en contacto con la cara, un detalle clave para hacer que el aire fluya y que el usuario pueda respirar mejor con la sensación de una continua corriente de aire fresco. Eso sí, para los lugares o situaciones en los que se requiera una mascarilla de tipo FFP2, el accesorio FFP2 incluido en el embalaje cumple con la normativa de filtración.

Otro de los detalles importantes del Dyson Zone es su versatilidad. Se puede usar al completo para combinar purificación de aire, reproducción de audio y cancelación de ruido, pero también se puede quitar la visera frontal y usarlos únicamente como auriculares.

¿Cómo funcionan?

El Dyson Zone trae un concepto nunca visto hasta ahora que el sistema de purificación de aire esté integrado en unos auriculares de diadema. La compañía explica que el diseño comenzó hace más de 6 años y ha evolucionado en más de 500 prototipos, ya que al principio tenía forma de una máscara de esnórquel con un motor posicionado en la nuca. Una idea que ha ido evolucionando hasta integrar el sistema en unos auriculares de diadema con una visera frontal que lleva el aire a la cara del usuario.

El Dyson Zone integra dos compresores en los auriculares —uno en cada oreja— que aspiran el aire a través de los filtros de doble capa. El filtro electrostático captura las partículas ultrafinas (0,1 micras) como alérgenos, polvo o combustión, mientras que la capa de carbono y potasio captura gases urbanos como el dióxido de nitrógeno (NO2), el azufre (SO2) o el ozono (O3). Tras ello, un compresor canaliza el aire purificado hacia la nariz y la boca del usuario a través de una visera que no toca la cara, con lo que el usuario sentirá una corriente de aire purificado justo en nariz y boca.

Dyson tiene experiencia en sistemas de eliminación de partículas del aire perjudiciales para el organismo, sin embargo, es la primera incursión de la compañía en el mundo del audio. "Estamos muy ilusionados de poder proporcionar aire y sonido puros en cualquier lugar", explica Jake Dyson, ingeniero jefe de la firma.

El equipo de ingenieros de sonido y acústica de la compañía han querido diseñar "una calidad de audio excelente", por lo que prometen "un sonido rico y nítido con una cancelación de ruido avanzada". Para hacerlo han desarrollado sus propios driver de neodimio para cada auricular que prometen una alta frecuencia, equilibrio de sonido, distorsión inapreciable y una integración perfecta con la cancelación de ruido.

La cancelación de ruido es fundamental si tenemos en cuenta que el usuario tendrá compresores en la oreja. Es por ello por lo que Dyson no sólo integra un sistema de cancelación activa de ruido ambiental con el conjunto de micrófonos, sino también a través del propio diseño de los auriculares para lograr una cancelación pasiva que aísle del mundo.

En concreto, sus auriculares cuentan con unas almohadillas grandes y angulares para los oídos que se amoldan a la forma de la oreja del usuario, con una densidad de la espuma y fuerza de sujeción para que sean cómodas al tiempo que optimicen la experiencia de aislarse y reducir el ruido.

Con respecto al uso, los auriculares cuentan con tres modalidades de cancelación de ruido: aislamiento, conversación y transparente, mientras que hay cuatro modalidades de purificación de aire (baja, media, alta y automática) pudiéndose adaptar a la respiración del usuario.

Un proceso de diseño global

Uno de los mayores esfuerzos de la compañía para desarrollar el Dyson Zone se ha puesto en el diseño. No sólo por los más de 6 años que ha estado el proceso en evolución, sino porque ha implicado a los equipos de ingenieros de Reino Unido, Singapur, Malasia y China, con especial atención al sistema informático desarrollado en su campus del sudeste asiático. Tenía que funcionar bien, ser práctico y además cómodo.

Es el primer dispositivo de Dyson para llevar puesto, con lo que los ingenieros han tenido que cambiar el chip para desarrollar el confort del usuario de un modo diferente al que estaban acostumbrados. Trabajaron sobre un sistema de geometría de la cabeza y del rostro para determinar cómo los auriculares se acoplan y se comportan sobre diferentes cabezas. Mediciones clave para montar la sujeción de la diadema, los materiales o la capacidad de ajuste del dispositivo.

Prototipos de Dyson Zone Dyson Omicrono

El peso se ha distribuido en los laterales de la cabeza para que sea lo más cómodo posible, aunque de momento la empresa no ha revelado el peso de su Dyson Zone, de tal modo que sean igual de cómodos con la visera puesta que sin ella.

Es por ello por lo que desde Dyson han hecho especial hincapié en el diseño de las almohadillas. "Es importante por tres razones: confort, estabilidad sobre la cabeza y atenuación pasiva", indican desde la empresa. Para hacerlo Dyson ha escogido una particular espuma, por sus características de compresión y recuperación de forma, que ha aplastado para que la almohadilla sea más plana que las que suelen usar los auriculares. La idea es que ésta atenúe mejor y sea más cómoda al poder alinearse mejor con el ángulo de la oreja.

Maniquí que prueba la respiración de Dyson Zone Dyson Omicrono

Como es habitual en los productos de Dyson, las mediciones se llevan al extremo. Los Dyson Zone se han probado en diferentes condiciones de temperatura, caídas, diferentes materiales, durezas, tejidos así como se ha empleado un equipo de pulmones mecánicos que simulan la respiración humana para comprobar la eliminación de las partículas del aire.

