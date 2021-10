El iPhone podrá controlar la calefacción del coche o regular los asientos

Hoy en día no vivimos sin nuestro smartphone. Tanto es así que ya hemos visto en España multitud de soluciones que integran la domótica con el móvil que llevamos el bolsillo. El próximo paso, según Bloomberg, sería controlar la calefacción de nuestro coche y sus asientos con nuestro iPhone.

Según ha podido saber el portal, Apple estaría trabajando en una tecnología que permitiría, desde el iPhone, manejar algunos de los aspectos más importantes del vehículo referente al apartado del interior. Su nombre en código sería IronHeart, y actualmente estaría en desarrollo.

Este sistema nos permitiría controlar aspectos como la calefacción, la radio, los asientos e incluso los instrumentos del panel de control. Todo ello sin necesidad de un software dedicado en el coche o sin tener que estar cambiando entre dicho software y CarPlay.

Usar el iPhone en el coche

Apple CarPlay

Hay que entender que este es un proyecto que, de ser real, estaría aún en sus fases tempranas de desarrollo. Esta iniciativa no forma parte del proyecto automovilístico de Apple, que daría como resultado el Apple Car en un futuro próximo, sino que sería una forma de incentivar el uso de los servicios de la compañía en automóviles.

La clave de esta función es que no necesitaría de ningún tipo de software añadido, ni siquiera el del propio coche. Esto nos evitaría tener que lidiar con esta clase de software, que usualmente tiene una estética o usabilidad descuidadas debido a que se busca más que sean funcionales a que sean bonitos.

Google Maps para CarPlay Google Omicrono

Las fuentes de Bloomberg afirman que con esta tecnología, desde el móvil cualquier usuario podría gestionar el interior al completo del vehículo. La calefacción del interior, controlar los asientos y gestionar los instrumentos del panel central son solo algunos ejemplos. Y es que facilitaría mucho el proceso de, por ejemplo, subir o bajar la temperatura mientras conducimos; tan solo tendríamos que usar nuestro teléfono.

Por supuesto esto abre la puerta a una hipotética automatización e integración con Siri, el asistente de Apple. Si Apple presentara esta tecnología para el consumidor final, podría lanzar una serie de comandos inteligentes para que los usuarios no tuviéramos ni que tocar el teléfono; tan solo pedirle a Siri que lo haga.

El problema de la adopción

Coche de Apple

Esta idea sobre el papel suena genial. El problema es que no es tanto cuestión de que Apple implemente esta opción o no, sino de que los fabricantes decidan adoptarlos. Porque además de tener que llegar a acuerdos con Apple, este proceso implica muchas más cosas, como la inclusión en sus vehículos de una tecnología que quizás no todos los usuarios podrían aprovechar.

Recordemos que los fabricantes de automóviles son los principales encargados de desarrollar las herramientas de control del conductor, y esta novedad implicaría desplazar el software que han estado desarrollando para aplicar el de Apple. Además, la característica tendría interés solo para los usuarios de iPhone y del ecosistema Apple, lo que limita el rango de potenciales clientes.

Salvo que veamos una sorpresa y haya una gran adopción por parte de los fabricantes, es difícil que en caso de ver IronHeart funcionar, esté disponible para los usuarios a corto plazo. Tendremos que esperar para ver si esta es una novedad que acabamos viendo reflejada en el Apple Car o si se abandona en el interior de un cajón.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan