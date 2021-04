El truco para que tu móvil te diga dónde has aparcado el coche

El truco para saber con el móvil dónde has aparcado el coche. Fiat Omicrono

Es bastante habitual cuando vamos a un barrio, un centro comercial o un hipermercado que no conocemos y al final podemos llegar a perdernos porque no sabemos bien dónde hemos hemos aparcado el coche. Aunque en España existen buscadores Bluetooth como los Airtags de Apple, el Samsung Galaxy SmarTag o los Tile que se pueden utilizar para esta tarea; lo cierto es que hay un truco para el móvil que permite conocer la ubicación exacta del vehículo.

Para realizar este truco tan sólo basta con tener instalada la aplicación Google Maps en Android o iPhone, o Mapas para iOS, ya que gracias a sus funciones se puede conocer dónde está el coche en todo momento. De esta forma, se termina para siempre con esta incómoda situación que antes de la pandemia por el coronavirus era tan común.

Este tipo de aplicaciones suelen incorporar novedades que hacen que la vida de los usuarios sea más fácil, además de recopilar información. Por ejemplo, Google Maps tiene una función que permite guardar el lugar en el que se ha aparcado el coche. Incluso también existe la opción de utilizar el propio asistente de Google para esta tarea. Pero ¿cómo se hace?

Mapas de Apple

Si se tiene un iPhone existen dos formas para saber dónde se ha aparcado el coche. La primera de ellas es utilizando la propia aplicación de Mapas de Apple y conectando el móvil de la compañía de la manzana mordida al vehículo mediante Bluetooth o CarPlay.

De esta forma, al llegar al destino y desconectar el iPhone, la propia app pone automáticamente un marcador de coche aparcado para que el usuario pueda encontrar cómodamente su coche en cualquier momento.

Para ello tan sólo basta con abrir la aplicación de Mapas, pulsar en el campo de búsqueda y seleccionar en la lista de sugerencias 'Coche aparcado'. En caso de que esta opción no saliera, se puede escribir directamente en la caja de búsqueda. Al pulsar sobre ella, la app muestra el lugar exacto en el que se encuentra el coche.

Google Maps

Google Maps tiene una función que permite guardar la ubicación en la que se aparca el coche, disponible tanto para Android como para iOS. El proceso es extremadamente sencillo, ya que tan sólo basta con abrir la aplicación, tocar en la ubicación del mapa y seleccionar en el menú "Establecer ubicación como aparcamiento".

Una vez hecho, la propia aplicación guardará dicha ubicación con una 'P' azul en el mapa durante 24 horas; aunque siempre existe la posibilidad de eliminarla antes de que se cumpla el plazo. En el caso de iOS, Google Maps también puede detectar y marcar automáticamente el aparcamiento cuando se desconecta el iPhone del Bluetooth del coche.

Por otro lado, cabe señalar que al pulsar sobre el punto 'P' azul la app de mapas permite navegar hasta dicha ubicación, ver el lugar gracias a Street View o compartir el aparcamiento, siendo esto último ideal para indicar a un amigo o familiar dónde se ha dejado el coche. Además, en Android también se pueden añadir notas y la duración del parquímetro.

El Asistente de Google

Por último, también existe la posibilidad de utilizar la voz y pedir al asistente de Google que recuerde dónde se ha dejado el coche. Sin embargo, este proceso es ligeramente diferente si se hace en un dispositivo Android o en un iPhone. En los móviles con el sistema operativo de Google hay que acudir a los 'Ajustes' del teléfono y tocar en 'Ubicación' para activarla.

Una vez hecho, manteniendo pulsado el botón de inicio o diciendo las palabras mágicas "Ok Google" basta con avisar al asistente dónde se ha aparcado: "He aparcado aquí", "Recuerda dónde he aparcado" o "Tengo el coche en...", entre otras frases. Después tan sólo queda preguntarle dónde se ha dejado el coche y, si se tiene activada la ubicación, el móvil mostrará un mapa destacando la ubicación del vehículo.

En cuanto a iPhone, el proceso es similar. Lo primero que hay que realizar es abrir la aplicación de 'Ajustes', tocar en 'Privacidad' y después en 'Servicios de ubicación' para activarlos. Tras ello, hay que abrir la aplicación del asistente de Google, que hay que descargar previamente, y decir "Ok Google" para avisar dónde se ha dejado el coche.

Por último, para conocer dónde se encuentra el vehículo tan sólo hay que volver a abrir la aplicación del asistente de Google y preguntarle dónde se ha aparcado. Como sucede en Android, y siempre que se tenga activada la ubicación, el iPhone mostrará un mapa en el que se destaca la ubicación del aparcamiento.

