Xiaomi cambia su logo: ¿eres capaz de reconocer cuál es el nuevo?

Xiaomi ya ha comenzado la segunda parte de su megapresentación de productos. Y ha empezado fuerte, con un cambio que nadie se esperaba: el cambio de su logo. Un logo que no ha cambiado en toda una década, y que se ha caracterizado por un cuadrado naranja con la palabra "Mi" en blanco, con un fondo naranja. Y que ahora ha cambiado.

Aunque lo curioso del cambio es, irónicamente, lo simple del cambio. Xiaomi ha salido a la palestra enseñando el nuevo logo y resulta que el único cambio de este logo reside en sus esquinas. Sí, el cuadrado desaparece para dar paso a un cuadrado con esquinas redondeadas, siendo casi un círculo.

Por supuesto no es el único cambio a la imagen corporativa de Xiaomi, ya que la propia palabra "Xiaomi" ha sido amoldada para adecuarse a esta nueva redondez. Pero no han sido pocas las voces que creen que este "cambio" no es muy relevante.

El "cambio" de logo de Xiaomi

El diseñador de este logo es el japonés Kenya Hara, profesor de la Universidad de Arte de Musashino y presidente del Nippon Design Center. De nuevo, es el mismo color y la misma palabra "Mi" en su interior, siendo el único cambio en este caso el de las esquinas redondeadas.

Su nueva identiddad visual corporativa, llamada "Alive", tiene un doble objetivo según la marca; reforzar el posicionamiento de Xiaomi en el mercado de la gama alta y aumentar el interés y conocimiento a través de este "dinámico" logotipo.

La idea detrás de este cambio es, según Hara, "enfatizar el constante cambio en la vida, manteniendo un estado perfecto entre balance y personalidad". Además, Hara pensó que este logo, al aparecer en vídeos promocionales de la marca, sería "adaptable" a entornos cambiantes, siendo uniforme con los mismos.

De hecho, Hara ha usado una fórmula matemática, conocida como "superellipse" para rediseñar el logo. Se ha conseguido un equilibrio ajustando als variables de esta fórmula, representando la "flexibilidad", su "carácter implacable" y su voluntad de "avanzar. La estética, por ende, es más agradable y busca un contorno más suave y redondeado en las esquinas.

Hara califica su creación de "dinámica", y desde la marca aseguran haber imbuido "pensamiento filosófico" en la "identidad visual de Xiaomi". Tanto es así, que Xiaomi ha dedicado un pedazo importante de su presentación al anuncio de este cambio de logo. Y es razonable no ver la importancia de este cambio.

Xiaom explica que este concepto de diseño es muy importante, y que 'Alive' es la propuesta de Xiaomi "al punto de inflexión en la era de la interconectividad inteligente", una de las señas de identidad del catálogo domótico de la marca.

La mentalidad occidental choca, en este caso, con la mentalidad asiática. Para Xiaomi, un cambio de identidad visual es un movimiento importante, especialmente tras tantos años, aunque el cambio estético sea objetivamente leve. Desde nuestra perspectiva occidental, vemos este cambio ligero y poco relevante, pero recordemos que hablamos de un logo de hace 10 años.

Lo cierto es que hubiera sido, quizás, demasiado agresivo realizar un cambio drástico de logo por parte de una marca que se ha afianzado en nuestras vidas por 10 años. La pregunta es si realmente el mercado occidental tendrá siquiera en cuenta este cambio. Seguramente este logo se quede otros 10 años representando a Xiaomi. ¿Tú eres capaz de notarlo?

