No hagas esto con tu MacBook: Apple advierte que puedes romper la pantalla

Si no seguimos los consejos de Apple, la pantalla de nuestro MacBook puede acabar así u/koolbe | Reddit Omicrono

Apple se ha visto inmersa en una nueva polémica, después de pedir a los usuarios de MacBook que no cierren su portátil con una cubierta para webcam instalada.

Es bien sabido que Apple lleva unos años algo malos en lo que respecta a la calidad de fabricación de sus MacBook, uno de los aspectos en los que antes era inigualable; desde el infame teclado de mariposa que tuvo que abandonar con los nuevos MacBook Pro, a fallos de pantalla o teclado que tuvo que reparar gratis.

Pero en el caso del problema que están teniendo muchos usuarios en los últimos meses, tenemos que decir que la culpa no es de Apple, sino de un accesorio no oficial que en realidad, no es necesario: la cubierta para la webcam.

La pantalla de los MacBook se rompe

La advertencia publicada por Apple es muy clara: no debemos cerrar nuestro MacBook si tenemos una cubierta para la webcam instalada. Corremos el riesgo de romper la pantalla de nuestro portátil, y es un riesgo demostrado: algunos usuarios de reddit ya han compartido imágenes de lo que ocurre si no hacemos caso.

En efecto, la pantalla está rota por la mitad, con una línea que cruza claramente el escritorio y que debe ser incluso más molesta en persona. La reparación supondría cambiar la pantalla por otra, y si no tenemos el seguro AppleCare+, nos saldrá por un ojo de la cara.

Apple ha explicado por qué ocurre este problema, y por qué no es un fallo de diseño. Los MacBook están diseñados para que la distancia entre la pantalla y el teclado cuando el dispositivo está cerrado sea la justa y necesaria; si añadimos una cubierta de webcam, estamos añadiendo un grosor para el que el dispositivo no está diseñado, y el estrés acaba afectando al panel.

No necesitamos una cubierta de webcam para el MacBook

Apple ha debido notar un incremento en este tipo de incidentes, para publicar una recomendación semejante; seguramente por el incremento en el uso de ordenadores durante la pandemia por el teletrabajo, que ha provocado un aumento de ventas de PCs y Macs.

Aunque en redes sociales este mensaje se ha malinterpretado como que Apple no quiere que usemos cubiertas para webcam, en realidad, el problema no está en usarlas, si nos acordamos de quitarlas al cerrar el portátil no pasará nada. La cuestión es que nos acordemos, claro.

Las cubiertas para webcam se han vuelto muy populares en los últimos años, por la gran cantidad de escándalos relacionados con la privacidad; e incluso se han convertido en un añadido que las marcas publicitan, como con el Amazon Echo Show.

La webcam de los MacBook tiene un indicador que avisa cuando se activa Apple Omicrono

De hecho, no hace falta tapar la webcam del MacBook, y no es que Apple no quiera que nos 'hackeen' y nos graben; en realidad, los MacBook incluyen un 'chivato', un indicador verde que nos avisa cuando la webcam está activa.

La webcam está diseñada de tal manera que no se puede activar si el indicador no se enciende, así que si un programa está accediendo a nuestra webcam, lo sabremos de inmediato. Apple ha implementado algo similar en los iPhone, un chivato de cámara en iOS 14.

Si no tenemos más remedio que usar una cubierta para la webcam, Apple recomienda que tenga el grosor de una hoja de papel, y que evitemos adhesivos que dejen residuos.