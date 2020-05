Los portátiles baratos de Google llegan a España: así son los Chromebook

Conseguir un Chromebook en territorio europeo era, aunque fácil, una tarea curiosa. A través de algunas tiendas y distribuidores podíamos conseguir estos portátiles baratos de Google, pero por otra parte no había una oferta oficial o al menos extendida por parte de Google en España. Eso está a punto de cambiar: Google trae una renovada oferta de Chromebook a España.

Hoy Google ha anunciado una renovación de su oferta de Chromebook, la cual se pondrá a la venta dentro de unas semanas. Se venderán a través de un nuevo portal integrado en la Google Store de España y a través de vendedores especializados, como MediaMarkt, FNAC o El Corte Inglés.

Google se preocupará de dar una oferta variada de Chromebook, con multitud de tamaños y tipos de dispositivos para todo tipo de usuarios. Es más que curioso que en la lista de dispositivos disponibles que Google ha oficializado hoy no estén ni el Pixelbook ni el Pixelbook Go, sus grandes bazas en el mercado de portátiles baratos con Chrome OS.

Nuevos Chromebook en España

Chromebook con Chrome OS.

Estos Chromebook se pondrán a la venta el día 18 de mayo, con una selección muy específica de dispositivos. Tal y como explica la propia Google, la oferta podría crecer a medida que el tiempo pase, por lo que esta lista podría aumentar dentro de poco.

Acer Chromebook CB311

Acer Chromebook R13

Acer Chromebook Spin 13

Acer Chromebook CB314

Acer Chromebook 514

Acer Chromebook 714

Acer Chromebook CB315

Asus Z3400CT

Asus Chromebook ZI400

Asus Chromebook Z7400

Asus Chromebook Z3400FT

Asus Chromebook Z1400

Lenovo C340-11

Lenovo S345-14

Lenovo Yoga C630

Lenovo C340-15

HP Chromebook x360-12

HP Chromebook 14

HP Chromebook x360-14b

De nuevo, notamos las ausencias de los Chromebook de Google, irónicamente. En ningún momento Google ha descartado lanzar estos Pixelbook en España, por lo que si queremos hacernos con elos desde la tienda de Google quizás podamos hacerlo en un futuro.

Lejos de esta lista otros fabricantes como Samsung han lanzado algunos dispositivos más que destacables, con un hardware bastante bueno unido al reducido precio que suelen tener estos portátiles baratos de Google. No obstante, por ahora los modelos que estarán de forma oficial en la oferta de Google son los ya mencionados.

Aún con ausencias, nos congratula ver la variedad que caracteriza a este catálogo; múltiples tamaños de pantalla (desde 11 hasta 15.6 pulgadas) con precios realmente competitivos, desde los 299 euros. La propia Google afirma que la mejor baza de estos Chromebook está en su hardware, que se ha ajustado más a la oferta tradicional que veríamos en portátiles con Windows 10.

Chrome OS en su interior

Chromebook. Google Omicrono

Pero, ¿por qué estos portátiles son tan bartaos? La respuesta está en Chrome OS, la alternativa a macOS y Windows de Google. La idea era muy simple: basar todo el uso de nuestro PC en el navegador de Google, Chrome. Puede parecer una idea no muy atractiva, pero recordemos que la mayor parte del tiempo que pasamos frente a un PC lo estamos haciendo con un navegador en pantalla.

Debido a esta característica, el sistema operativo es bastante liviano, por lo que permite unos portátiles con hardware reducido que no tengan problemas de rendimiento. Así se abarata el precio, y dado que estos portátiles se suelen usar principalmente en educación, no requieren de muchos recursos para funcionar.

Además, Chrome OS tiene varias bazas a su favor que lo hacen un SO bastante interesante pese a sus limitaciones. Tiene un muy buen soporte en cuanto a actualizaciones, está bien provisto de seguridad y soporte de aplicaciones Android, así como el uso de la tienda de Google, Google Play, para ejecutar apps de Android.

Sin duda, lo que Google más ha destacado de este sistema es su versatilidad, ya que es posible trabajar con el sistema incluso si no tenemos conexión a Internet (aunque inevitablemente se hace más difícil).

No obstante, hay que recordar que este SO tiene ciertos límites; no podemos usar apps como Photoshop y muchos de los programas de Windows no son compatibles con Chrome OS, al menos en su versión de escritorio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué uso vamos a darle a estos portátiles antes de comprar.