Google I/O cancelado: el coronavirus se carga el mayor evento de Google del año

Los principales eventos tecnológicos del año ya han caído, y ahora se suma uno más a la lista. Google ha anunciado la cancelación de la edición 2020 del Google I/O, en un correo que los asistentes acaban de recibir.

El Google I/O es un evento de varios días de duración, en el que una de las empresas tecnológicas más importantes e influyentes del sector presenta sus novedades. Como tal, su seguimiento es prácticamente obligatorio tanto para startups y programadores que usen las plataformas de Google, como para los usuarios.

Y es que, aunque en teoría el I/O es un evento pensado para desarrolladores, el primer día siempre se reserva para una presentación pública en la que Google repasa las novedades más interesantes para el usuario final.

El Google I/O cancelado

La celebración del Google I/O se esperaba para el próximo 12 de mayo en Mountain View, California, y duraría hasta el 14 del mismo mes; sin embargo, las recientes actualizaciones sobre el coronavirus han obligado a replantear el evento.

En el correo recibido por los desarrolladores que habían confirmado su asistencia, Google menciona las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud entre otras para la cancelación del evento, que se iba a celebrar en el anfiteatro Shoreline. Es por ello que Google reembolsará completamente las entradas vendidas.

Presentación del Google I/O de 2014

Puede parecer que es demasiado pronto para cancelar un evento que se iba a celebrar a mediados de mayo, pero tiene sentido; la evolución del COVID-19 sigue siendo un relativo misterio y ahora que se han dado los primeros casos mortales en los EEUU, nadie se atreve a pronosticar cómo estará la situación en mayo. Además, a Google le sale mejor económicamente hablando cancelar ahora y no cuando ya está todo el evento planteado.

El Google I/O "evolucionará"

De esta manera, Google se suma a Facebook, que la semana pasada canceló su propio evento, el F8, que también se iba a celebrar en mayo.

Y del mismo modo, que no haya evento con presencia física no significa que Google no vaya a presentar novedades. Ya ha confirmado que en las próximas semanas investigará maneras de "evolucionar" el Google I/O para llegar a la comunidad.

Por lo tanto, es de esperar que Google anuncie eventos por streaming; el hecho de que recalquen que sólo han cancelado el evento presencial es el mejor indicador, aunque Google no ha querido confirmarlo del todo.

Quedan ya pocos eventos importantes del sector tecnológico que no hayan sido cancelados por culpa del coronavirus; la que hasta ahora no ha dicho nada al respecto es Apple, de la que se espera algún tipo de presentación para el próximo iPhone 9.