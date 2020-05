Samsung acaba con su realidad virtual móvil: adiós a los servicios este año

Quizás recuerdes la plataforma de realidad virtual de Samsung, más concretamente por su hardware: las gafas Samsung Gear VR. La realidad virtual móvil siempre ha estado "dominada" por la mano de Samsung, dentro de lo que era un mercado con poco éxito en el había pocos contrincantes y poco beneficio. Esos días se han acabado: Samsung dice adiós a su plataforma de realidad virtual.

Quizás recuerdes que junto a sus smartphones de gama alta, Samsung vendía unos auriculares Gear VR. Esto cambió con el lanzamiento de los Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+, lanzados en agosto del 2019 y que dejaron de ser compatibles con Gear VR. Ahora la propia Samsung advierte que su servicio va a finalizarse.

Concretamente, su web afirma claramente que la paltaforma Samsung XR así como sus apps y hardware relacionado desaparecerán en un futuro. "El servicio finalizará el 30 de septiembre de 2020". Además, le acompaña el comentario del CTO de Oculus, John Carmack, que admitía que Gear VR estaba básicamente muerto.

Samsung y la VR

Gafas Gear VR

Tal y como podemos ver en la página web de Samsung VR (traducida al español), Samsung anunció este mismo mes de mayo la finalización de su servicio.

"Samsung XR está finalizando el servicio para sus aplicaciones XR en plataformas web, móviles y de auriculares. El servicio finalizará el 30 e septiembre de 2020. Mientras tanto, los usuarios verán los siguientes cambios en fechas clave. De forma inmediata, la arga de vídeos 360º no estará disponible y todos los clientes de Samsung XR y Samsung VR Video ya no recibirán más actualizaciones".

Otros cambios llegarán a partir de junio y septiembre. A partir del 30 de junio la app de Samsung VR Video no será compatible con Oculus; ni con sus Go, Rift o Qurst. También se eliminará de la tienda de Oculus.

No obstante la eliminación completa llegará el 30 de septiembre de este año, en el que toda la plataforma Samsung XR desaparecerá. Se desactivarán todas las cuentas de usuario así como su información asociada, y todos los vídeos publicados también se eliminarán. Las apps relacionadas no serán compatibles ni con software relacionado ni con dispositivos adicionales y la app móvil Samsung XR dejará de ser compatible, además de ser borrada de la Galaxy Store y Google Play.

Así, Samsung acaba con toda su plataforma de realidad virtual móvil, claramente por falta de beneficios. Y es que la realidad virtual para smartphones no ha acabado de cuajar.

La VR móvil no funciona

Google Daydream. Google Omicrono

Este es el último clavo a un ataúd ya conocido por muchos. Google Daydream ya corrió la misma suerte el año pasado, cuando Google anunció que finalizaba esta plataforma. Esta era la rival por antonomasia del Galaxy Gear VR, y era básicamente una plataforma VR exclusiva para móviles, que además, venía con sus propias gafas incluidas.

Pasó básicamente lo mismo. Bastantes móviles se añadieron al catálogo de dispositivos compatibles, pero fue con los Google Pixel 4 que Mountain View dejó claro que su plataforma no funcionaba, ya que estos dispositivos dejaron de ser compatibles con Daydream. La misma Google admitió que aunque tenía potencial, tenía ciertos inconvenientes que hacían a Daydream un producto difícil de vender.

Como es lógico, los motivos de su muerte no fueron otros que la baja adopción entre los usuarios y los desarrolladores, que no vieron en Daydream un motivo para desarrollar apps para la plataforma. Eso sí, a diferencia de Samsung, lo poco que hay creado en la plataforma se mantendrá disponible, pero no podremos comprar ni las Daydream View ni acceder a la plaaforma.

La pregunta es fácil: ¿volverá alguna empresa a intentar revitalizar la VR en smartphones? Es dudoso, viendo como 2 titanes como Google y Samsung han fracaso en esta empresa. Si eres usuario de Gear VR, tememos decirte que dentro de poco no podrás usar tus gafas.