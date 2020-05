Facebook prepara una realidad virtual más ligera y cómoda con su nuevo dispositivo Oculus

Oculus, la división de realidad virtual de Facebook, estaría preparando un nuevo intento para convencer a los usuarios de que peguen el salto a esta tecnología con el lanzamiento de un nuevo dispositivo, más barato y ligero.

Este modelo sería el sucesor del Oculus Quest, un dispositivo que en OMICRONO consideramos el siguiente paso en la realidad virtual. Al igual que el Oculus Go, el Quest no necesita conectarse a un ordenador e incluye todo el hardware necesario para disfrutar de juegos y apps en realidad virtual.

La primera versión del Quest nos sorprendió como una alternativa para entrar ya en el mundo de la realidad virtual; sin embargo, es innegable que para el usuario medio sigue siendo más una curiosidad que un producto imprescindible.

Nuevo dispositivo de realidad virtual de Facebook

Es por eso que la próxima versión del Quest se centrará en ofrecer un dispositivo más pequeño y ligero, para que no tengamos excusa para ponérnoslo y disfrutar de experiencias virtuales.

Según ha filtrado Bloomberg, Facebook estaría desarrollando no uno sino varios posibles sucesores del Quest; cada uno tendría una ventaja concreta sobre el original, y de esta manera Facebook estaría cubriendo todas las bases antes de decidir el camino a seguir.

El nuevo Oculus será más ligero que el Quest original, en la foto

Por ejemplo, algunos de los nuevos dispositivos tendrían una pantalla con una frecuencia de refresco más elevada, lo que permitiría mostrar movimientos más realistas; sin embargo, a estas alturas no es seguro que veamos esa mejora.

Lo que sí parece seguro es que el nuevo dispositivo será más pequeño y ligero, por lo que podremos pasar más tiempo usándolo sin molestias. Hay que recordar que el Quest básicamente tiene un smartphone en su interior, usando un Qualcomm 835 para obtener la potencia suficiente para reproducir juegos.

Las mejoras en los últimos chips probablemente permitirán la reducción de tamaño, aunque el dispositivo seguirá usando cuatro cámaras para registrar los movimientos de la cabeza respecto al entorno.

Nuevos mandos y se venderá con el Quest original

Los mandos originales del Quest recibieron muchos de nuestros elogios, y el nuevo dispositivo contará con mandos rediseñados que serán más cómodos.

Los mandos del Oculus Quest original

En nuestro análisis del Oculus Quest original nos preguntábamos hasta qué punto iba a recibir soporte; la verdad es que en el último año la tienda de apps ha recibido novedades de manera habitual, y Oculus ha lanzado actualizaciones con nuevas funciones como la posibilidad de usar las manos en realidad virtual.

La llegada de un nuevo modelo no significa que el Oculus Quest vaya a ser abandonado; según la filtración, se seguirá vendiendo junto al nuevo dispositivo. Sin embargo, eso no debería traducirse en un precio mayor, o al menos aún no hay nada que lo indique.

El plan inicial de Oculus era lanzar el nuevo dispositivo a finales de 2020, pero el coronavirus probablemente ha retrasado los planes hasta el 2021.