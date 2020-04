Apple sube su apuesta por la realidad virtual con la compra de esta empresa

Apple estaría en conversaciones, según informa MacRumors, para comprar NextVR, una firma de realidad virtual situada en California. Según lo que se especula sobre el acuerdo, este tendría un valor de nada más ni nada menos que 100 millones de dólares, tal y como explican además 9to5mac.

Pero, ¿qué es NextVR? Esta es uan firma que usa la realidad virtual para ofrecer entretenimiento, muy similar al que podemos ver en la televisión. Música, videojuegos, deportes, y experiencias de todo tipo, así como eventos organizados por otras marcas como Microsoft, Google, PlayStation y demás.

La idea detrás de la compra de NextVR, en caso de que se llegue a adquirir, es desconocida. Sin embargo, se lleva hablando muchísimos años de unas gafas de realidad virtual 'Made by Apple', y tal y como pasó con Apple Arcade, Apple buscaría entrar en este nuevo terreno dándole una "vuelta" a la fórmula.

Apple compraría una firma de VR

NextVR no es en absoluto una empresa pequeña; esta está asociada con algunos de los nombres más importantes del mundo del entretenimiento como son NBA, Wimbledon, Fox, e incluso la WWE. Tiene patentes asociadas, algunas relacionadas con la mejora del sistema de streaming para retransmitir contenido. Algo que por supuesto interesaría a Apple.

Tim Cook, durante la presentación del iPhone 11 en California. Efe

Pero que NextVR sea una empresa importante, no quita que no esté en sus mejores momentos. Hace poco llevó a cabo una reducción de su plantilla del 40%, y la misma firma ha perdido financiación para algunos eventos, como la Serie C en 2019. Desde luego la compra de Apple salvaría indudablemente a la compañía.

Pero esto es especulación. 9to5Mac asegura que una compañía fantasma formada este mismo año 2020 está intentando contratar a la mayoría de ingenieros de NextVR, aún sin que Apple haya cerrado ningún tipo de adquisición. Según el medio, los empleados de NextVR han sido informados acerca de un traslado, desde el sur de California hasta Cupertino, lugar donde está emplazada la sede de Apple.

La realidad virtual (o aumentada) de Apple

La realidad virtual ha estado históricamente ligada a Apple, incluso cuando esta no ha lanzado ningún producto relacionado con ella. El más famoso han sido las 'iGlasses', unas supuestas gafas de realidad virtual (o mixta, según los rumores más recientes) que llevan en desarrollo años y que supondrían todo un estándar para la compañía.

Pero Apple siempre ha estado más ligada a la realidad aumentada, en la que está poniendo esfuerzos mayúsculos. El último iPad Pro 2020 cuenta con un sensor LiDAR, específicamente pensado para aprovechar esta tecnología. De hecho, estas gafas funcionarían principalmente con el iPhone, con rumores que apuntarían a unas gafas híbridas con una resolución increíble de 8K en cada ojo y que prescindirían de cables como las Oculus Quest.

Sensor lidar en un supuesto iPhone 12.

Hay más razones para pensar que estas gafas podrán ser o híbridas o dedicadas única y exclusivamente para realidad aumentada. De nuevo, 9to5Mac desveló detalles que apuntarían a un sensor LiDAR en los iPhone 12, claramente heredado del iPad Pro 2020. Un sensor que daría muchísimas capacidades al iPhone para ejecutar apps en realidad aumentada y que, además, se conjuntaría a la perfección con estas supuestas gafas que, esperemos, podrían nacer de la compra de NextVR.