La tablet con 2 pantallas de Microsoft se retrasa, pero pronto tendremos su sistema operativo

La situación tan compleja en la que estamos sumidos está provocando cancelaciones y retrasos allá por donde va el coronavirus. El problema es que también está afectando a algunos lanzamientos tecnológicos bastante delicados. No es lo mismo que lanzar un smartphone que una tablet con 2 pantallas, como la Surface Neo de Microsoft.

Este es uno de esos lanzamientos complicados, y según informan fuentes internas de Microsoft a ZDNet, no habrá dispositivos con Windows 10X en el año 2020 por parte de Microsoft. Así, la Microsoft Surface Neo se retrasa sin tener una fecha determinada de lanzamiento. Así lo ha confirmado el Jefe de Producto Panos Panay a los contactos del medio.

Por otra parte, delegarán Windows 10X a dispositivos de pantalla única. Sí, un sistema operativo concebido para pantallas dobles se verá primero en dispositivos de una única pantalla, presumiblemente para que la cuota de mercado de Microsoft no se vea muy afectada este año.

La Surface Neo, retrasada

Surface Duo, su futuro smartphone con 2 pantallas. Microsoft

La filtración de ZDNet no se basa específicamente en el Surface Neo, sino que va más allá: no habrá dispositivos con doble pantalla con Windows 10X. Obviamente esto incluye todos los dispositivos de doble pantalla que se esperaban para este año, pero afecta de forma directa a la tablet que Microsoft presentó el año pasado, dejándola sin fecha exacta de llegada.

Según los rumores, la firma ha cambiado su enfoque para que, al menos, Windows 10X sí llegue como sistema operativo. En un inicio estaba ideado para dispositivos de doble pantalla, pero se ha llegado a la conclusión de que llegará a portátiles 2 en 1; la integración con doble pantalla servirán a estos dispositivos, híbridos entre portátiles y tablets, para que funcionen mejor.

Por ahora, el Surface Duo (el dispositivo móvil) no se ha visto afectado, esencialmente porque no lleva Windows 10X sino Android. Pero los dispositivos de doble pantalla que se esperaban para este año como el ThinkPad X1 Fold no verán la luz este año, al menos con Windows 10X de base.

Portátil con Windows 10 @meymigrou en Unsplash

Por supuesto el sistema Windows 10X sufrirá cambios de cara a su lanzamiento ante la posibilidad de que los dispositivos de doble pantalla sufran un duro revés con estos retrasos. Las filtraciones de ZDNet indican que el sistema podría llegar, pero de nuevo esto no es información oficial sino información basada en rumores; por lo tanto, un retraso en el lanzamiento de este OS también es bastante posible.

No hay pruebas fehacientes de que el retraso de estos dispositivos tenga que ver con la pandemia del coronavirus. Sin embargo, tal y como indica la misma ZDNet, esto es un indicativo de que el factor de forma de pantalla doble aún no es prioritario; este cambio de plan refleja "el nuevo mundo donde la virtualización y los dispositivos de pantalla única son más prioritarios que los nuevos factores de forma".