Surface Neo: la primera tablet de 2 pantallas de Microsoft

Se llevaba rumoreando desde hacía mucho tiempo, pero al fin ha ocurrido: ha llegado la Surface Neo, la primera Surface de 2 pantallas de Microsoft. Si bien no estamos ante un dispositivo de pantalla plegable, es decir, que se dobla, sí estamos ante 2 pantallas de 9 pulgadas que están unidas.

La Surface Neo es una vuelta de tuerca para la fórmula de los dispositivos de 2 pantallas, ya que además del dispositivo, se necesita un software: llega con Windows 10X, el sistema operativo de Microsoft pensado para dispositivos con 2 pantallas. Esto abre la puerta a que otros fabricantes presenten dispositivos similares sin tener que adaptar Windows 10 como ha pasado hasta ahora.

Este producto no llegará pronto: tendremos que esperar hasta Navidades del año que viene para poder acceder a él. Un movimiento inteligente por parte de Microsoft, ya que un dispositivo de estas características puede fallar y visto lo que ha ocurrido en casos como el del Samsung Galaxy Fold, no sería raro.

Nueva Surface Neo: el proyecto "Centaurus" de 2 pantallas se materializa

Surface Neo Microsoft

Tenemos que recalcar que no estamos ante un dispositivo de una pantalla plegable, sino un producto que implementa 2 pantallas unidas por un pequeño borde. Por lo que no estamos ante el producto soñado que muchos esperaban pero sí ante un paso gigantesco en cuanto a hardware por parte de Microsoft.

Pesa unos 650 gramos y tiene un grosor de unos 5.6 milímetros, y viene equipado con Windows 10X, la nueva versión de sistema operativo que se adapta a las 2 pantallas. Microsoft no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar la productividad como una de las ventajas principales de este dispositivo, y por ello ha añadido la funcionalidad Wonder Bar.

Surface Neo Microsoft

Dispondremos de un teclado físico muy similar al que hemos visto en otros productos Surface. La pregunta obvia radica en que ni tenemos espacio para poner ese teclado ni podemos ponerlo encima de una pantalla sin sacrificarla por el camino. Esto no es así: el teclado se puede poner encima de una de las 2 pantallas y se formará una barra similar a la que vemos en los MacBook Pro.

Esta pantalla se adaptará al sistema para ofrecer funcionalidades relacionadas con el texto y la navegación. Podremos mover el teclado de arriba a abajo para situar la Wonder bar donde queramos con el añadido principal de que no tendremos que depender de un teclado virtual, que en ocasiones no es lo más adecuado.

Surface Neo Microsoft

Esta vez no contamos con AMD Ryzen sino con un procesador de Intel, un híbrido entre GPU y CPU llamado LakeField especial para dispositivos de 2 pantallas.Algo lógico debido a que debido al tamaño no podemos contar con una potencia equivalente a la de un ordenador de sobremesa. Según Microsoft se ha estado trabajando en este dispositivo durante unos 2 años, más o menos el tiempo que lleva rumoreándose el dispositivo Centaurus.

Por supuesto estas 2 pantallas tienen una grandísima ventaja en lo que a productividad se refiere; podremos leer correos en una pantalla y ver Netflix en otra, podremos jugar a juegos en una pantalla y ver vídeos en otra, etcétera. La Wonder Bar se establecerá según dónde pongamos el teclado, que se pegará al dispositivo de forma magnética.

Precio y disponibilidad de la Surface Neo

Como hemos dicho tendremos que esperar bastante para ver este producto lanzarse al mercado. Estará disponible en navidades del año que viene y Microsoft no ha dado precio aún, pero es de suponer que no será especialmente barato.

En desarrollo...