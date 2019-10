Nueva Surface Pro 7: por fin disfrutaremos del USB-C

Microsoft está en pleno evento Surface en el que está presentando sus novedades tanto en hardware como en software. Además de nuevas adiciones en portátiles, también ha dado a conocer su nueva Surface Pro 7, su nueva tablet que viene con una importante novedad bajo el brazo.

Por fin tendremos USB-C en una Surface Pro 7, lo que abre la puerta a la conexión de distintos dispositivos con este estándar. Además disfrutaremos de las ventajas asociadas de tener la conexión USB-C en términos de usabilidad y velocidad.

Microsoft también ha puesto el foco en su capacidad táctil con el stylus, con el que podremos además de dibujar realizar tareas de productividad como señalar textos, escribir anotaciones en Microsoft Word, etcétera.

Nueva Microsoft Surface Pro 7: más potencia y con USB-C

Surface Pro 9 Microsoft

La nueva tablet de Microsoft ha sido presentada con un especial foco en la productividad. Microsoft ha sido escueta en detalles; no ha revelado unas especificaciones técnicas per se pero ha mostrado nuevas funcionalidades a nivel de software. Como no podía ser de otra forma, cuenta con Windows 10.

En la presentación Microsoft ha anunciado, por ejemplo, que en las próximas semanas podremos realizar llamadas con Windows 10, en una divertida performance en la que la presentadora simulaba una llamada de su marido.

Microsoft, como ya hemos comentado, ha hablado de las funciones de su compatibilidad con el stylus; también ha mostrado nuevas funciones con el futuro Microsoft Edge con Chromium. Podremos usar el stylus para anotar, señalar, realizar recortes en pantalla, etcétera. Otras funciones con el navegador permiten añadir a una Colección lo que quieras; mapas, fotos, URL... Será un contenedor de contenidos.

El stylus tendrá una especial importancia en apps de ofimática de Windows. Por ejemplo, si tachamos alguna sentencia en Word con el lápiz, se borrará. Si rellenamos una tabla en Excel escribiendo con el lápiz, este se convierte automáticamente en texto.

Precio y disponibilidad de la Microsoft Surface Pro 7

La nueva Microsoft Surface Pro 7 estará disponible el día 22 de octubre y tendrá un precio de 749 dólares.

