Surface Duo: el primer móvil de Microsoft con Android... ¡tiene 2 pantallas!

Todos esperábamos que en la presentación de Microsoft hubiera un "One More Thing", es decir, un último lanzamiento que diera mucho de qué hablar. Pues bien, no ha habido 1, sino 2; el Surface Neo, la primera tablet de Microsoft con 2 pantallas y el Surface Duo, el primer smartphone con Android de Microsoft. Eso sí, con un detalle importante: también tiene 2 pantallas.

Sí, has leído bien; no es solo que Microsoft haya entrado de nuevo en el terreno de los smartphones, lugar en el que fracasó estrepitosamente con Windows Phone. Sino que además de hacerlo bajo el manto de Android lo hace por la puerta grande, ofreciendo 2 pantallas en vez de una.

Hay que decir que conserva el mismo factor de forma que su "hermana", la Surface Neo ya que no tenemos un panel plegable, sino 2 pantallas unidas por una bisagra. 2 pantallas de 5.5 pulgadas que sin duda darán que hablar, y mucho.

Nuevo Surface Duo: Android y 2 pantallas son las nuevas armas de Microsoft

Surface Duo Microsoft

Primero, necesitamos algo de historia. Microsoft ya lo intentó en el terreno de los smartphones, pero no le salió bien; su alianza con Nokia no consiguió que Windows Phone despegara ante los todopoderosos Android e iOS. Esta vez Microsoft lo vuelve a intentar pero cediendo, ya que no tenemos un fork de Windows sino Android. Los compañeros de El Androide Libre también te cuentan todos los detalles.

Estamos ante un dispositivo relativamente compacto; las 2 pantallas unidas por una bisagra son de 5.6 pulgadas que se pueden plegar en 360 grados para poder optar a distintas posiciones y usos. El diseño no ha cambiado en absoluto frente a la Surface Neo; nos encontramos con las líneas Surface junto a la presencia de Google y sus apps (además de todas sus funciones y servicios).

Surface Duo Microsoft

Aunque contemos con Android podremos usar aplicaciones de Microsoft como Word. Tendremos compatibilidad con el stylus de tal forma que podremos usarlo para maximizar nuestra productividad; podremos ejecutar aplicaciones en pantallas distintas y también podremos cambiar su orientación. Así podremos usar una pantalla para los controles de un juego y la otra para visualizarlo (algo muy similar a lo que hacían las Nintendo DS).

En cuanto a hardware este smartphone cuenta con lo mejor de Android en cuanto a procesador: el Qualcomm Snapdragon 855 acompañado de Android 9 Pie. Presumiblemente la versión de Android cambiará de cara a su lanzamiento, ya que en estos momentos se ha lanzado ya Android 10 y se espera Android 11 para el año que viene. Obviamente este software ha sido retocado por Microsoft para adaptarse a estas 2 pantallas.

Precio y disponibilidad de la Surface Duo

Surface Duo Microsoft

Desgraciadamente Microsoft no ha dado precios aún de este dispositivo. Sin embargo y tal y como pasara con la Surface Neo este dispositivo tendrá una disponibilidad complicada; tendremos que esperar hasta las Navidades del año que viene para poder comprar el dispositivo.

En desarrollo...