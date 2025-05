Así es Magura V7, el dron naval ucraniano que teme la aviación de Putin: derriba por primera vez dos cazas desde el mar

La invasión rusa de Ucrania y la consecuente guerra abierta entre ambos países está demostrando como ningún otro conflicto armado la importancia de la utilización de sistemas no tripulados. Si bien los drones aéreos han sido los protagonistas desde el primer momento, la industria armamentística impulsada por Kiev ya cuenta con embarcaciones sin tripulación capaces incluso de derribar cazas.

Las Fuerzas Armadas comandadas por Zelenski han informado que han conseguido interceptar a una pareja Sukhoi Su-30 y los han derribado en el mar Negro. "Esta es la primera vez en el mundo que un avión de combate es destruido por un dron marítimo", según ha explicado la Inteligencia de Defensa de Ucrania en un comunicado.

"Estalló en llamas en el aire y finalmente cayó al mar". Tal y como ha detallado la institución gubernamental, el responsable de la interceptación ha sido un dron ucraniano Magura V7, que se encontraba cerca del puerto de Novorossiysk, una ciudad portuaria clave para Rusia, cargado con un par de misiles.

Interceptación de cazas con USV ucraniano

La embarcación ha sido desarrollada y fabricada en Ucrania y se basa en el modelo Magura V5. Este último ya fue noticia a finales del pasado 2024 al ser el responsable del derribo de dos helicópteros empleando misiles desde el sistema no tripulado. Los Magura también han estado detrás de algunas de las operaciones navales más importantes, incluso en los primeros compases de la guerra.

En febrero de 2024, hace poco más de un año, Ucrania ya realizó una operación a gran escala empleando 10 drones navales (USV, por sus siglas en inglés) para atacar al buque de guerra ruso Ivanovets. El Magura V7 es una versión más capaz y con misiles antiaéreos integrados de la V5 y, según algunos analistas, incorpora misiles Sidewinder.

Drones navales contra cazas

"Es un momento histórico", según ha explicado el teniente general Kyrylo Budanov a The War Zone. En el ataque contra los dos Su-30 rusos participaron un total de tres embarcaciones, dos de las cuales fueron las responsables del lanzamiento de los misiles contra las aeronaves. La tripulación del primer caza logró sobrevivir y ser rescatada por un barco civil, mientras que el personal del segundo Sukhoi parece haber muerto en el ataque.

Tal y como explican en Naval News, el Magura V7 tiene aproximadamente 8 metros de eslora, "es esencialmente un Magura V5 alargado". Este segundo modelo es el que Ucrania ha empleado como embarcación kamikaze en algunas de las operaciones contra buques rusos en el mar Negro.

Vehículos marinos no tripulados Magura en Kiev. Valentyn Ogirenko Reuters

También es diferente respecto a otros USV diseñados para integrar misiles Sea Dragon y que ya han hecho acto de presencia en varias misiones con buenos resultados. El Magura V7 presenta un proa rediseñada que "sugiere una mejor navegación en condiciones invernales" como las que se experimentan en la región de operación en buena parte del año.

En la única imagen publicada de la plataforma también se pueden identificar varias antenas de comunicaciones y sensores, así como la ausencia de una carga explosiva en la proa debido a la ausencia de detonadores de impacto. Aunque este último término podría ser configurable dada la naturaleza modular de este tipo de embarcaciones modernas.

Las Fuerzas Armadas ucranianas comenzaron a instalar los misiles Sidewinder en buques autónomos el pasado enero. "Usamos un par de modelos [de misiles] en nuestro Magura 7, pero los mejores resultados son los del AIM-9 Sidewinder", ha afirmado Budanov.

El AIM-9 Sidewinder comenzó su vida operativa a principios de los años 50 dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Desde entonces, se ha convertido en una de las municiones más populares de todo el mundo occidental y de la que existen infinidad de versiones y actualizaciones.

Magura V5 en su versión kamikaze

Ucrania cuenta con un número no desvelado de este tipo de misil, originalmente preparado para operaciones aire-aire de corto radio, provenientes de Estados Unidos y el resto de aliados desde el comienzo de la invasión rusa. Asimismo, según The War Zone, la versión operativa en este tipo de embarcación no tripulada es la AIM-9M, un modelo más avanzado en servicio desde 1983, con un rendimiento muy similar al R-73, un modelo de origen ruso que el Ejército ucraniano adaptó para su uso a bordo de USV.

Las similitudes a nivel de capacidades y dimensiones pueden haber allanado el camino para la integración del Sidewinder en los drones navales. Sin embargo, existe una diferencia importante. La munición estadounidense no cuenta con la posibilidad de apuntar muy lejos del eje central del buscador, el sensor que se emplea para establecer un objetivo a interceptar.

AIM-9 Sidewinder US Marine Corps

El Sidewinder tiene un radio de acción que puede llegar a los 35 kilómetros y una velocidad máxima de casi 3.000 kilómetros por hora, muy superior a la mayoría de cazas. En cuanto al sistema de detección, emplea un sensor de infrarrojos en la mayoría de los modelos y puede desplegarse desde todo tipo de plataformas navales, aéreas y terrestres.

El Caimán ucraniano

Además de la familia Magura, Ucrania ha desarrollado en los últimos años varias embarcaciones no tripuladas capaces de realizar todo tipo de operaciones. Una de las más recientes es la Alligator-9 (Caimán-9), que fue presentado hace menos de un mes.

Las especificaciones técnicas de la plataforma no se han revelado, aunque este tipo de embarcaciones suelen contar con combustible para varias horas y cierto grado de autonomía en la navegación cuando no se cuenta con conexión directa. Lo que sí se conoce, según recoge el medio ucraniano Militarnyi, es que el dron naval puede zarpar con 3 configuraciones diferentes.

La primera es una configuración centrada en la guerra electrónica. En este planteamiento, el USV (Unmanned Surface Vehicle, Vehículo de Superficie No Tripulado) actúa como nave nodriza de entre 3 y 5 drones equipados con sistemas para guerra electrónica, reconocimiento, navegación y sistemas antiminas con el fin de allanar el terreno a otras misiones posteriores identificando objetivos y detectando la posición de los enemigos.

Dron naval Caimán-9

Otro formato que manejan es el de un USV lanzatorpedos. Según explican desde el mismo medio, el Alligator-9 puede desplegar hasta 10 drones-torpedo con los que poder atacar directamente a embarcaciones enemigas.

La tercera y última de las configuraciones responde a la integración del sistema de láser de alta energía Tryzub (Tridente, en su traducción al español). Se trata de un desarrollo ucraniano que apareció por primera vez hace solo unos días y que se ha creado específicamente para derribar amenazas aéreas.