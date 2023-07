Rusia obligará a sus funcionarios a deshacerse de sus iPhone por temor al espionaje de EEUU

En España se ha sido testigo acerva de los problemas que Rusia ha tenido en torno a la invasión a Ucrania. La actuación militar ha provocado la indignación de la comunidad internacional, y el Kremlin vive envuelto en sospechas de espionaje por parte de Estados Unidos y Ucrania. Por ello, numerosos servicios y productos han sido bloqueados del país. Ahora le toca el turno a funcionarios rusos, que renunciarán a tener un iPhone debido a los temores de espionaje.

Así lo especifica el Financial Times, que detalla cómo el FSB (Servicio Federal de Seguridad) ha impuesto una serie de medidas tremendamente invasivas contra el uso de estos teléfonos en entornos burocráticos rusos. Lo hace después de afirmar que descubrió una operación de espionaje basada en dispositivos de Apple, que data del mes pasado. Algo que Apple desmintió tajantemente.

Así, miles de funcionarios han tenido que dejar de usar sus iPhone para seguir trabajando, y lo mismo se aplica a otros productos de Apple. El Ministerio de Comercio dijo que a partir del lunes prohibirá todo el uso de estos smartphones con "fines laborales". Algo que ya ha hecho el Ministerio de desarrollo digital y la empresa estatal Rostec que suministra material bélico a Rusia.

Adiós a los iPhone en Rusia

Según fuentes del Financial Times, los funcionarios relacionados con la seguridad en los ministerios rusos (sobre todo empleados del FSB que están en dichos organismos) anunciaron que los iPhone ya no se consideraban como dispositivos seguros, y que debían "buscar alternativas".

De nuevo, estas prohibiciones ya se han extendido en un principio a ciertos sectores del gobierno ruso, como serían los ministerios de finanzas y energía y otros organismos menores. La histeria en torno a los iPhone llega a tal punto que especialistas de los departamentos de recursos tecnológicos "informan cuando alguien abre su correo electrónico de trabajo desde un iPhone", asegura otro miembro del ministerio. Cree que son fáciles "de controlar".

iPhone 14 Pro Max Chema Flores Omicrono

Pero ¿qué ocurre con el resto de dispositivos de Apple? Y sobre todo ¿se siguen pudiendo usar de forma personal? La respuesta la da un representante de Rostec, que amplía las restricciones a absolutamente todos los dispositivos Apple, incluyendo así iPads, MacBooks, Apple Watchs, etcétera. Por otro lado, por el momento el uso para fines personales se sigue permitiendo, aunque no sería raro que la prohibición se extendiera de nuevo.

Recordemos que el pasado 1 de junio, la FSB anunciaba el descubrimiento de una operación de espionaje supuestamente perpetrada por las agencias de inteligencia estadounidenses aprovechando los dispositivos Apple como catalizadores. En concreto, una cantidad considerable de iPhones que habían sido infectados con un software de monitoreo, sin entrar en más detalles técnicos sobre el programa usado o su forma de expansión.

El iPhone 14 Pro. Chema Flores Omicrono

La preocupación de Putin en torno a los dispositivos de Apple no es en absoluto algo nuevo, especialmente en lo que a espionaje se refiere. Un mes posterior a la invasión de Ucrania, Putin firmó un decreto exigiendo que las organizaciones relacionadas con la "infraestructura de información crítica" cambiaran a servicios que usaran software desarrollado en Rusia, con una transición esperada para 2025.

Para muestra, un botón. Desde hace unos años, Rusia ha estado desarrollando dispositivos como el AYYA T1, un rudimentario dispositivo con apenas 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna que estaba específicamente diseñado para las fuerzas de seguridad capaz de evitar pinchazos telefónicos. Su principal virtud: su capacidad de deshabilitar mecánicamente su cámara y micrófonos.

Vladimir Putin

Este dispositivo, como tantos otros en Rusia, no cuenta con un sistema operativo común; dispone de Aurora, un SO basado en Sailfish que permite que las empresas y agencias relacionadas con los dueños de estos dispositivos puedan monitorearlos y administrarlos de forma completamente remota. Pueden rastrear los movimientos de los empleados e incluso cambiar contraseñas. Todo apunta a que el uso de Aurora no está especialmente extendido debido a sus limitaciones técnicas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan