Volcán, las temibles ojivas nucleares de Corea del Norte: más potentes y más fáciles de disparar

El líder norcoreano Kim Jong-un continúa con su particular escalada nuclear. Las maniobras militares que están realizando Corea del Sur y Estados Unidos no sientan nada bien en Pionyang, que ha visto su oportunidad para demostrar al mundo su capacidad de desarrollo de armamento radiactivo, un tipo del que España no tiene, y mandar de esta forma un mensaje a sus adversarios.

Tras una semana pasada plagada de ensayos militares de todo tipo, Kim ha visitado unas instalaciones donde se ha podido ver la nueva ojiva nuclear Hwasan-31 —hwasan significa volcán— expuesta junto con los misiles más modernos de su ejército. Entre ellos, una unidad del misil de crucero Hwasal-2, un KN-25 que protagoniza las baterías de lanzamiento múltiples y un KN-23 como misil balístico de corto alcance. En las imágenes publicadas por el medio estatal KCNA, se muestran un total de 10 cabezas nucleares pintadas de verde y rojo que, posiblemente, se encuentran en el Instituto de Armas Nucleares de Corea del Norte. Kim también posa delante de una serie de carteles e infografías que han sido claves para que los analistas extraigan más datos. Lanzamiento misil balístico KN-23 KCNA "Las imágenes, junto con los carteles de la pared, parecen sugerir que Corea del Norte ha producido un diseño de ojiva común más nuevo y más pequeño, destinado a ser transportado por varios sistemas diferentes", ha declarado Matt Korda, mánager del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, a Japan Times. Esta miniaturización, para algunos analistas, significa una mejora tecnológica importante que iría de la mano de un poder explosivo mayor respecto a la anterior versión. Del mismo modo, desde NK News indican que en los carteles también se puede ver la nueva ojiva Hwasan-31 integrada en un total de 8 modelos de armas. Además de las ya mencionadas Hwasal-2, KN-25 y KN-23; las infografías muestran a la cabeza nuclear dentro del submarino Haeil capaz de generar tsunamis radiactivos, del misil de crucero Hwasal-1, el balístico de corto alcance KN-24 y otro del mismo tipo —todavía sin denominación— que Pionyang ha probado en las últimas semanas. El líder norcoreano con las ojivas nucleares Hwasan-31 KCNA Kim Jong-un también estuvo probando el "sistema estatal de gestión de armas nucleares llamado Haekbangasoe", publicaron medios gubernamentales norcoreanos. Haekbangasoe se traduce al español como disparador nuclear y "cuya precisión científica, fiabilidad y seguridad han sido estrictamente verificadas en el reciente simulacro combinado" que ensayaba un contraataque nuclear. Misiles balísticos El KN-25 que ha estado en la sala de exposiciones visitada por Kim es un misil balístico de corto alcance que se probó por primera vez en julio de 2019. Desde entonces, Corea del Norte ha ejecutado varios lanzamientos de ensayo alcanzando diferentes altitudes y distancias; el último de ellos el pasado enero. KN-25 KCNA Se cree que cuenta con una longitud de 8,2 metros, un diámetro de 600 milímetros y un peso de 3 toneladas. Dados los ensayos, algunos analistas apuntan a que el KN-25 podría tener un alcance operativo de unos 380 kilómetros con una precisión de entre 80 y 90 metros. Además, este modelo ha servido de base para el desarrollo de los misiles de crucero Hwasal-1 y Hwasal-2. Con tan solo un metro menos de longitud, se encuentra el misil balístico KN-24 que crece en diámetro hasta los 1,1 metros y en el rango operativo hasta los 410 kilómetros. Se conoce que puede acarrear tanto ojivas convencionales como nucleares y entregarlas con una precisión de 35 metros. Lanzamiento misiles KN-23 KCNA El último de este trío de misiles balísticos compatibles con la nueva ojiva Volcán es el KN-23. Es el que consigue mayor radio operativo con hasta 600 kilómetros y una precisión de 35 metros llevando una ojiva de hasta 500 kilogramos, tanto convencional como nuclear. Algunos analistas apuntan a su parecido tecnológico con el Iskander desarrollado por Rusia, aunque los 9,8 metros del KN-23 lo sitúan muy por encima de los 7,3 del misil de Moscú. Otra de sus particularidades es que puede lanzarse desde un camión o desde un tren. Tsunamis radiactivos Hace menos de una semana, los medios estatales norcoreanos informaron de la prueba de un nuevo dron sumergible capaz de generar tsunamis radiactivos. El "arma secreta" fue bautizada en el 2021 —cuando lo presentaron en las maniobras de Autodefensa de ese año— como "buque de ataque nuclear submarino no tripulado Haeil". La misión del Haeil, tal y como explican medios estatales, es infiltrarse sigilosamente en las aguas operativas enemigas y crear un tsunami a gran escala a través de una explosión submarina. El objetivo es destruir los grupos de ataque naval adversarios y los principales puertos operativos del enemigo. Kim Jong-un, junto al submarino no tripulado Haeil KCNA Las maniobras realizadas el pasado jueves consistieron en la detonación de una ojiva bajo el agua para simular el ataque a un puerto enemigo. El submarino "navegó a lo largo de un curso ovalado y haciendo ochos a una profundidad de entre 80 y 150 metros en el mar del Este de Corea [mar de Japón] durante 59 horas y 12 minutos". Analistas como Ankit Panda, especialista en armamento nuclear del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, indican que el proyecto norcoreano tiene muchas coincidencias con el torpedo Poseidón desarrollado por Rusia. Y, dada la excelente relación entre los dos países, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero con algunas diferencias clave. Una de ellas puede ser el sistema de propulsión. Moscú aprovecha su amplísima experiencia en sistemas de propulsión nuclear para incorporarlo en el Poseidón. Pero Pionyang no cuenta con este tipo de tecnología por lo que es probable que emplee un motor a combustión. Otra de las diferencias podría ser el formato. El Poseidón es un torpedo y como tal puede lanzarse desde un submarino. Sin embargo, el Haeil, según KCNA, "puede desplegarse en cualquier costa y puerto o ser remolcado por un barco de superficie para su operación". Corea del Norte no cita en ningún momento el despliegue submarino. Misiles de crucero En la visita de Kim Jong-un también ha aparecido el misil Hwasal-2 y, en los carteles analizados, también el Hwasal-1. Ambos corresponden a la incorporación más reciente de Corea del Norte a su arsenal y todo parece indicar que estrenarán la ojiva nuclear Hwasan-31. En unas maniobras realizadas también la semana pasada, se lanzaron un total de 4 misiles de crucero —dos de cada tipo— desde la playa privada de la residencia de Kim en el distrito de Hungman. Todos ellos ejecutaron trayectorias ovales y en forma de ocho para recorrer entre 1.500 y 1.800 kilómetros. Misil de crucero Hwasal-1/2 KCNA "Durante el simulacro de lanzamiento hubo una prueba de vuelo raso y otra para juzgar la capacidad de regulación de la altitud irregular y vuelo evasivo", indican en el comunicado. "Cada uno de los Hwasal-1 y Hwasal-2 realizó un ataque con explosión aérea a una altitud establecida de 600 metros, demostrando una vez más la fiabilidad de funcionamiento de los dispositivos de control y activación de explosiones nucleares". Tal y como se puede ver en los vídeos publicados por el canal KCNA, el lanzamiento se ha llevado a cabo desde una plataforma móvil integrada en un camión. Cada uno de esos lanzadores puede acomodar 5 misiles —uno en cada tubo— del mismo tipo y en cuyo entrenamiento integraban "una ojiva de prueba que simulaba una cabeza nuclear". Lanzamiento misil Hwasal-1 KCNA Además, el pasado 14 de marzo, el país asiático anunció que logró lanzar 2 misiles estratégicos de largo alcance desde un submarino por primera vez. Y cuyas características de vuelo parecen corresponder con las presentes en los misiles Hwasal-1. También te puede interesar... Corea del Norte muestra sus nuevos misiles de crucero de largo alcance con capacidad nuclear

