Star Sphere, el proyecto de Sony que te permitirá controlar una cámara a 600 kilómetros de la Tierra

Aunque Sony no haya aprovechado el CES de Las Vegas para presentar su última tanda de televisores, hemos visto en España importantes avances por parte de la compañía. No es para menos, ya que han llegado a presentar nada menos que su primer prototipo de coche eléctrico. Pero la compañía japonesa no se queda ahí, y ha presentado un proyecto permitirá controlar cámaras ubicadas en satélites.

La idea es sencilla: que los usuarios puedan hacer fotos de la Tierra en tiempo real desde un nanosatélite real, ubicado a kilómetros y kilómetros de nuestro planeta, en el espacio. Tan simple como estar en casa, conectarnos a un satélite ubicado en órbita y tomar una fotografía para nosotros. Dicho proyecto está bautizado como Star Sphere.

Solo la idea de poder sacar fotos de nuestro planeta desde la comodidad del hogar parece algo impresionante, y desde Sony han realizado demostraciones en el CES para todo tipo de medios. Lo cierto es que aunque es un proyecto que aún tiene recorrido, permite tener instantáneas de nuestro planeta a alturas de hasta 600 kilómetros por encima de la Tierra.

Sacar fotos de la Tierra

Recordemos que Sony es una de las principales firmas en el terreno fotográfico, con una división multimedia tremendamente fructífera como es la encargada de las cámaras Sony Alpha y derivados. Por ende, no es raro que la compañía haya querido llevarlo a un extremo con el proyecto Star Sphere.

Sony asegura en su página web que la gracia de este servicio es que será el propio usuario el que podrá controlar a distancia el servicio, tomando las fotografías que este quiera (además de vídeos) con un sistema que dará una amplia capacidad de personalización.

Nanosatélite de Sony para el proyecto Star Sphere. Sony Omicrono

Para llevar a cabo Star Sphere, Sony ha firmado un acuerdo con la agencia espacial japonesa JAXA, así como la Universidad de Tokio, ambos partícipes de la puesta en comercialización del proyecto. El satélite en cuestión estará situado a una altura de entre 500 y 500 kilómetros, y llevará una cámara Sony Full Frame equipada con un 28-135 mm F4. Sony no ha detallado ni el modelo de la cámara ni de qué fabricante está detrás de dicha lente.

El usuario tendrá acceso a todo un plantel de opciones, como si controlara la cámara en la Tierra. No solo se podrá escoger el ángulo y la posición del propio satélite para tomar la foto, sino que incluso se podrán controlar parámetros de la cámara en modo manual, incluyendo la velocidad de obturación, el ISO o la apertura de la lente. Incluso Sony ha abierto la posibilidad de que se pueda controlar la cámara con un mando de PlayStation.

Nanosatélite en órbita. Sony Omicrono

Solo cuando el satélite "pase sobre una antena terrestre, los usuarios podrán manejarlo directamente durante 5 u 8 minutos mientras verifican las imágenes en directo de la cámara real de a bordo". Montará un simulador que permitirá gestionar la cámara y se podrán escoger hasta 16 órbitas disponibles para capturar o 50 fotos o 30 segundos de vídeo.

Y es que esta limitación llega con la cuestión del dinero. Exacto, Star Sphere será un servicio de suscripción, y si el usuario quiere tomar más fotografías o vídeos, simplemente tendrá que aportar más dinero. Algo lógico, dado el coste que tendrá la infraestructura de este servicio. También se baraja la idea de que este servicio requiera pagos únicos por fotografías y vídeos.

Lógicamente, aún es pronto para determinar cuándo estará disponible Star Sphere, aunque Sony estima que el lanzamiento se podría producir en verano de 2023. Si algo nos han enseñado casos como el de Artemis, es que todo es susceptible de fallar, por lo que aún falta ver qué ocurre en los meses venideros.

