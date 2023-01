El proyector láser de Leica que convertirá tu salón en un cine: tiro ultracorto, 120 pulgadas y Google TV

Hace unos pocos meses, la firma fotográfica Leica dio a conocer el que fue su primer proyector. Un modelo que como no iba a ser de otra forma, entraba dentro de la categoría de proyectores premium, y que desgraciadamente no se sabía en ese momento si iba a llegar a España o no. La compañía ha dado más detalles de este Leica Cine 1, ofreciendo información como su resolución, su tecnología e incluso su sistema operativo.

No solo es el primer proyector de Leica, sino que es el primer proyector láser con el sistema Google TV, el sistema operativo que ya vimos estrenarse en los Chromecast con mando lanzados en los últimos meses. Leica ha aprovechado el CES de Las Vegas 2023 para presentar su Cine 1 en más profundidad.

Estamos ante un proyector de resolución 4K capaz de emitir una imagen de hasta 120 pulgadas, de tiro ultracorto y que busca ser el sustitutivo ideal para montarse un cine en casa. Algunas fuentes como Digital Trends apuntan a que el proyector superará los 8.000 euros de precio.

Así es el Cine 1 de Leica

El proyector cuenta con una vida útil de 25.000 horas, y usa una lente de alcance ultracorto 'Summicron' para ofrecer esa resolución 4K a 120 pulgadas. Incorporará un sistema de triple láser RGB que, además de la resolución, otorgará una relación de contraste 1000:1 y hasta de 2.000000:1 en contenido HDR.

Porque sí, este proyector también tendrá HDR. El sistema láser estará firmado por la compañía Hisense, dedicada también a televisores. Vendrá en dos versiones, una de 100 pulgadas y otra de 120. El modelo más básico tendrá un coste de 8.295 dólares, llegando en primavera a Europa.

Ambos modelos ofrecerán una potencia de 2.500 lúmenes que, además, darán una cobertura de color del espacio BT.2020. El dispositivo estará diseñado en un cuerpo de aluminio con una cubierta antipolvo automática que se podrá cerrar y abrir para proteger la lente del propio proyector. Además, cuenta con la tecnología de procesamiento de imagen propio LIO o Leica Imagen Optimization, que mejora la imagen con "algoritmos especiales" basados en inteligencia artificial.

El último punto a destacar es que este dispositivo tendrá el sistema operativo de Google, Google TV, para potenciar este proyector. Algo curioso, ya que hasta la fecha, proyectores similares en precio o al menos en filosofía montaban directamente Android TV. No obstante, Google TV es la última versión y la más novedosa, por lo que es lógico que Leica haya decidido optar por este software.

