El impresionante vídeo de un dron ucraniano: así 'cuela' una granada en la chimenea de un búnker

En la guerra entre Ucrania y Rusia, se están sucediendo todo tipo de imágenes que llegan a cuentagotas a España. Vídeos de situaciones claramente terribles ocurriendo en pleno campo de batalla pueblan Internet. Pero por otro lado también están apareciendo vídeos completamente locos que dejan entrever que esta no es ni mucho menos una guerra común. Así lo demuestra este metraje que ha aparecido en redes sociales, y que recoge cómo supuestos soldados rusos han usado un dron para arrojar una granada.

Algo que realmente no parecería tan impresionante si no fuera por el pequeño cliffhanger que esconde. Y es que la granada que el dron lanza se cuela por la chimenea de una base. Con estilo burlón, el vídeo ha aparecido en redes sociales y en canales de comunicación rusos con un logo estampado haciendo creer que el ataque era del ejército ruso.

O al menos, eso parecía. Y es que usuarios de Reddit creen que el vídeo en verdad no es ruso, sino ucraniano, y que la base que atacan es rusa. Todo apunta a que internautas rusos han cogido el vídeo y lo están publicando diciendo que ellos son los autores del mismo.

Colando una bomba

El vídeo de escasos 26 segundos muestra a un dron bajando con una granada colgada de una cuerda. Se desconoce el modelo del dron y no se distingue bien qué tipo de explosivo se está lanzando, más allá de que es una granada. El dron poco a poco baja hasta colar una granada en una pequeña y rudimentaria chimenea para explotar posteriormente.

Según los usuarios que publicaron el vídeo originalmente, en dicho búnker se escondían tropas rusas. Posteriormente a la publicación del vídeo, apareció en muchos más sitios pero ligeramente modificado; en este caso tenía una interfaz diferente y el escudo de un grupo de Telegram prorruso, con la cara de Putin.

Tal y como han podido descubrir usuarios de Reddit en el subforo r/UkraineWarVideoReport, el vídeo original se colgó en Internet sin ningún tipo de marca de agua, totalmente 'a pelo'. La versión que luego se hizo viral estaba ligeramente recortada, tenía marca de agua rusa incorporada y la calidad había disminuido, indicativo de que efectivamente el vídeo había sido descargado y editado.

A esto se le suma que una búsqueda revela cómo el vídeo fue originalmente publicado en subforos y canales de Telegram proucranianos. El metraje modificado prorruso acabó apareciendo escasas horas después en otros canales, como Twitter.

El resto del vídeo es un completo misterio, ya que aunque se ve claramente cómo la granada explota, no se han reportado heridos o muertos por este ataque. Por otro lado, no se ha confirmado ni siquiera el origen del vídeo como tal, por lo que no se sabe quién lo grabó exactamente o las condiciones en las que se realizó.

