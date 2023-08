He probado la 'dyson' más futurista de Samsung: utiliza IA para limpiar mejor y se vacía sola

Limpiar la casa ya no require el mismo esfuerzo y dedicación que hace unos años y eso es gracias a la tecnología. Desde que existen en el mercado las aspiradoras tipo 'roomba', que ahora incluyen navegación por láser y mopa para fregar, la tarea se ha simplificado hasta el punto de contar con estaciones de vaciado para no tener siquiera que estar pendiente de si se llena el depósito de suciedad. Las aspiradoras de mano sin cables o tipo 'escoba' también han protagonizado una considerable evolución, con Dyson a la cabeza. Sin embargo, hasta hace poco no disponían de una alternativa similar: se imponía el vaciado directo con la mano en el cubo de basura, una solución que nunca acabó de convencer a nadie.

Samsung, que no pierde ocasión para marcar distancias con la competencia o adelantarse a ella, presentó en sociedad a principios de verano la que está llamada a cubrir ese vacío, la aspiradora Bespoke Jet AI. Como es habitual en la gama de productos para el hogar de la marca coreana, se trata de un dispositivo con una estética muy cuidada, de aspecto futurista tanto en la base de carga/estación de vaciado como en la unidad principal y sus numerosos complementos. Eso implica no tener que esconderlo todo en un armario y poder tenerlo a la vista, como si fuera casi un elemento decorativo más. En definitiva, es una manera de que todo esté más a mano, lo que invita a usarlo con más frecuencia.

La otra gran novedad de este aspirador inalámbrico es la incorporación de la inteligencia artificial, tan de moda en los últimos tiempos, en este caso para detectar los distintos tipos de superficie y adaptar la fuerza de succión dependiendo de si estás limpiando una alfombra, un suelo duro, una cortina o un sofá. Durante la semana que tuve la Bespoke Jet AI en casa (con retos como los abundantes pelos de un gato particularmente peludo y los minúsculos recortes de papel de una niña aficionada a las manualidades) la puse a prueba para valorar hasta qué punto puede justificar su elevado precio de 1.349 euros, sólo por debajo de la Kobold VK7, el aspirador tipo escoba de los fabricantes de Thermomix.

Diseño futurista

Cuando hablamos de Samsung, la calidad del diseño y los componentes se da por supuesta. Y en este caso no iba a ser menos, sobre todo tratándose de una de las aspiradoras más avanzadas y potentes del mercado. Esos detalles lo facilitan todo, desde una fácil y cómoda puesta en marcha hasta la fiabilidad a largo plazo, y es la base sobre la que se asienta la Bespoke Jet AI.

Siendo continuista con el diseño de la línea de aspiradoras Jet a la que nos tiene acostumbrados Samsung, este modelo va un paso más allá en todos los sentidos. Se nota desde que coges en la mano la unidad central, más estilizada y ligera, pero sobre todo cuando pones en marcha la estación de vaciado, una estructura vertical con una gran peana que también sirve para recargar la batería. Funciona sin necesidad de darle a ningún botón (aunque puede configurarse de otra manera): con sólo apoyar la aspiradora después de limpiar, tres fuertes y sonoras succiones vacían por completo el depósito y lo dejan como nuevo.

La Bespoke Jet AI en su base de carga/estación de vaciado I.M. Omicrono

En el interior de la estación, una bolsa alargada es la encargada de almacenar la suciedad hasta que se llena por completo. Como sólo pude disponer de la Bespoke Jet AI durante una semana, no sé cuánto tiempo puede tardar en llenarse cada bolsa, pero apostaría a que puedes usarla durante más de un mes sin necesidad de cambiarla. Por si acaso, Samsung incluye 7 recambios en la caja, algo que se agradece.

Los botones para controlar la aspiradora son muy sencillos, con uno de encendido para ponerla en marcha y dos a los lados (+ y -) para controlar la fuerza de succión. Incluso el nivel más bajo es suficiente en la mayoría de superficies. Eso es gracias al nuevo motor ciclónico HexaJet con 280 W de succión y 132.000 rpm, un 25% más potente que el anterior Bespoke Jet y el más potente que he podido probar hasta la fecha.

Inteligencia artificial

Al poner la función de IA y limpiar distintas estancias de la casa (sobre todo al pasar sobre dos superficies distintas), la propia aspiradora fue capaz de detectar las diferencias y cambiar automáticamente su configuración para optimizar tanto la potencia de succión como la duración de la batería y la maniobrabilidad. Esos cambios se notan mucho, sobre todo cuando se pasa de una alfombra a un suelo duro de madera laminada, por ejemplo.

La IA no es infalible y a veces le cuesta detectar las diferencias entre dos tipos de suelo duro, pero en líneas generales el balance es muy positivo. Su principal función, ampliar la autonomía adaptándose a cada situación, la cumple con creces, ya que con una sola carga la Bespoke Jet AI puede usarse hasta 100 minutos.

La Samsung Bespoke Jet AI con la función IA activada I.M. Omicrono

No llegué a agotar la batería en ningún momento, ya que con 20 minutos con la función IA activada pude aspirar la casa al completo sin problema, pero en caso de tener una casa grande es un plus a tener muy en cuenta. Además, en la caja se incluye otra batería y un cargador, para tener siempre a mano un extra de energía en caso de ser necesario.

La pequeña pantalla LCD de la unidad central indica en todo momento los minutos y segundos que quedan de la batería, algo muy útil para conocer la autonomía de la que dispones en tiempo real. Eso sí, en caso de utilizar la fuerza de succión más potente (Jet) de las cinco disponibles, ese tiempo se reduce rápidamente y resulta más difícil maniobrar con la aspiradora, porque se 'pega' demasiado al suelo. Aún así, la velocidad Jet fue muy útil para limpiar el sillón favorito de mi gato, por ejemplo, que suele llenarse de pelos con facilidad.

Complementos

Hasta ahora no hemos hablado de los cepillos que incluye el paquete, ya que merecen mención aparte. El cabezal de limpieza incluido de serie, el Jet Active Dual, cuenta con grandes ruedas que se deslizan fácilmente sobre todo tipo de superficies, y además dispone de brillantes luces LED para detectar fácilmente la suciedad y el polvo. El brazo es extensible, lo que permite aún más flexibilidad y limpiar zonas de otro modo inaccesibles.

Cambiar entre los distintos cepillos es tan fácil como apretar un botón, y ahí entra en juego la pequeña peana que también se incluye en el pack y que ayuda a tener todos los accesorios ordenados y a mano, en vez de escondidos en un armario. Aquí hay mucho donde elegir: un cepillo especial para mascotas (ha funcionado a la perfección con los pelos de mi gato), el Slim LED Brush, que sirve para llegar a los lugares más inaccesibles y también cuenta con iluminación LED, otro cepillo para tapicerías, uno alargado para las esquinas... El surtido es tan completo como útil.

La estación de vaciado de Bespoke Jet AI funciona con bolsas herméticas I.M. Omicrono

Pero la estrella indiscutible es la estación de carga y vaciado, una solución similar a la de las aspiradoras tipo 'roomba'. La tecnología Air Pulse se encarga de vaciar automáticamente el depósito, una alegría para los alérgicos, ya que permite olvidarse de tener que usar las manos cuando el depósito está lleno de suciedad y una nube de polvo acompaña el acto de vaciarlo en la basura.

La estación de limpieza dispone de un cierre sencillo y hermético y cuenta con un rendimiento de gestión del polvo muy potente gracias a su sistema de filtración multicapa. Eso permite atrapar el 99,999% de las partículas, incluido el polvo fino. En la práctica parece casi magia poner el aspirador a cargar y, tras escuchar el potente ruido de succión, ver cómo sale totalmente limpio.

¿Me la compro?

A veces, en un mercado tan saturado de productos y novedades como el de las aspiradoras, la elección entre un modelo y otro se basa en simples detalles. Pero en el caso de la Bespoke Jet AI de Samsung sus cualidades son abrumadoras: un diseño de 10, gran potencia de succión, función de inteligencia artificial para detectar superficies y ahorrar batería... Es muy difícil encontrar algo a su altura.

Todo ese despliegue conlleva un precio. Y sí, el de este aspirador que busca competir de tú a tú cuando no superar a los de Dyson, es muy elevado, nada menos que 1.349 euros en la tienda oficial de Samsung. La cuestión es que, al igual que sucede con otras tecnologías como los móviles o los portátiles, la gama alta se paga. En ese sentido, depende de las prioridades de cada cual, pero de lo que no hay duda es de que la Bespoke Jet AI es una de las mejores y más avanzadas aspiradoras que hay en el mercado.

