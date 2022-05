He probado los auriculares 'gamer' de Audio-Technica: su calidad de sonido ahora también en videojuegos

En España se pueden encontrar auriculares gamer de todo tipo, como unos que hacen vibrar tu cabeza para una mayor inmersión a otros que cuestan lo mismo que una consola. A la hora de decidirse por alguno, además de la calidad de sonido, en mi caso priorizo el confort, ya que los llevo puestos casi todo el día al usarlos también para trabajar. Dos requisitos con los que cumple los ATH-GDL3 de Audio-Technica, unos cascos ligeros y cómodos ideales para largas sesiones de juego.

Audio-Technica, una conocida empresa especializada en el mundo de los dispositivos de audio, ha apostado por adentrarse en el mundo de los videojuegos con los ATH-GDL3 (139 euros). Unos auriculares que he podido probar durante unas semanas tanto para jugar como para escuchar música, y que presentan un diseño abierto pensado para mejorar la localización de los sonidos y sin iluminación RGB, seña de identidad de los productos gamer.

Si hay algo por lo que realmente enamoran es que son unos auriculares gamer extremadamente ligeros (pesan sólo 220 gramos), lo que permite obtener un ajuste muy cómodo y pasar tranquilamente con ellos puestos muchas horas sin que lleguen a molestar. Además, cuentan con la ventaja de ser compatibles tanto con PC y ordenadores portátiles como con consolas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Diseño minimalista

Nada más sacarlos de la caja ya se siente que los auriculares ATH-GDL3 son ligeros, incluso la primera sensación que te invade es que parecen más unos cascos baratos y endebles, pero tras ponerlos en la cabeza esta idea desaparece completamente. Se nota que la compañía los ha diseñado livianos a propósito con el objetivo de que resulten cómodos. Y realmente lo son.

Audio-Technica asegura que se ha inspirado en el espíritu elemental del aire, de ahí que pesen solamente 220 gramos, que es incluso menos que una gran parte de teléfonos móviles. Los auriculares presentan un aspecto minimalista de color negro con toques azules, además de una sujeción suave para estar con ellos durante largas sesiones de juego.

Diseño de los Audio-Technica ATH-GDL3. Nacho Castañón Omicrono

Los ATH-GDL3 están fabricados con un material suave y con un agradable acolchado en sus auriculares, que son abiertos, por lo que no asilan el ruido externo completamente. Es decir, gracias a este diseño se puede escuchar lo que está a tu alrededor, como si alguien llama al timbre de tu casa mientras estás jugando.

En el auricular izquierdo se encuentra el 'centro de control'. Justo ahí está la zona para colocar el micrófono desmontable, el botón para apagarlo, encenderlo o silenciarlo cuando no se quiera hablar y una rueda para ajustar el volumen. Este último elemento me ha resultado muy pequeño, por lo que si se tiene los dedos grandes resulta hasta algo incómodo moverlo.

El auricular izquierdo de los Audio-Technica ATH-GDL3. Nacho Castañón Omicrono

Tanto las almohadillas como la diadema son desmontables, por lo que en caso de tener que sustituirlas el proceso es más sencillo. Uno de los detalles que más me ha gustado es que los ATH-GDL3 de Audio-Technica incluyen en la caja dos tipos de cable. El primero de ellos tiene una longitud de 1,2 metros y está pensado para utilizarlo con las consolas, ya que al conectarlo al mando no requieres de mucho espacio de movimiento.

El otro cable mide 3 metros y viene con conector de micrófono y auriculares de 3,5 milímetros que está diseñado para utilizarse en el ordenador, ya sea portátil o sobremesa. Y lo cierto es que se agradece, ya que es una longitud que permite utilizarlos cómodamente y sin limitaciones de espacio y movimientos.

Un sonido potente

Los ATH-GDL3 cuentan con unos transductores grandes de 45 milímetros con una parte posterior abierta. Uno de los beneficios de este diseño frente a los cerrados es que se emplea menos material, por lo que se puede conseguir que los auriculares sean más ligeros, y permite estar al tanto de lo que sucede alrededor. Además, ofrece un ajuste más cómodo.

En cuanto al rendimiento, los auriculares de Audio-Technica ofrecen una gran experiencia tanto en música como en videojuegos, y emiten detalles precisos y un sonido potente, con unos buenos graves. Se escuchan muy fuertes, tanto que me ha pasado dejarlos con el volumen al máximo, moverme a la cocina a buscar una bebida y llegar a escuchar desde ahí un poco la canción que se estaba reproduciendo.

Los Audio-Technica ATH-GDL3 ofrecen un sonido potente. Nacho Castañón Omicrono

Es cierto que el sonido que emite no es tan profundo como en otros modelos, pero cumplen con nota con lo que se esperan de ellos. Eso sí, aquí no se cuenta con compatibilidad con Dolby Atmos, algo que se puede echar en falta si se prefiere obtener un audio más inmersivo.

Por su parte, el micrófono hipercardioide es extraíble y cuenta con un brazo flexible para colocarlo en la posición y altura que se prefiera. A la hora de jugar con amigos o de simplemente hablar en videollamadas ofrece un audio claro y con detalle; al menos eso me han confirmado las personas con las que he probado esta característica. Por tanto, te escucharán bien en las partidas.

¿Me los compro?

Los ATH-GDL3 (139 euros) son unos auriculares gamer realmente interesantes y perfectos para aquellos que busquen un buen sonido junto con mucha comodidad para pasar con ellos largas sesiones de juego. Su principal característica es que son extremadamente ligeros, tanto que hasta algunos smartphones pesan más que ellos.

Además de ser livianos, a su favor se encuentra su aspecto minimalista, la alta calidad de sonido y su potencia, y su micrófono, que permite que los otros te escuchen bien claro en las partidas. Mientras que al ser de diseño abierto no te aíslan completamente, por lo que no son altamente inmersivos, y la rueda para controlar el volumen resulta pequeña, pero esto no influye en la experiencia.

