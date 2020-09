Probamos los 'cascos' inalámbricos Audio-Technica con los que amar la música

A la hora de comprar unos auriculares, debemos tener en cuenta diversos aspectos y recordar cuáles son nuestras prioridades. ¿Queremos tener funciones avanzadas como la cancelación activa de ruido, o podemos sacrificarlas por un precio menor? ¿Hasta qué punto el diseño es algo importante para nosotros?

Por ejemplo, si lo que queremos son una alternativa a los AirPods, la verdad es que hay más de las que podemos contar, como los Jabra Elite Actrive 75t. Mientras que si buscamos unos over-ear con cancelación de ruido, los JBL Club One han demostrado estar a la altura.

Si nada de eso te importa tanto, y tu verdadera prioridad es el sonido, entonces hay pocas opciones, y una de ellas es Audio-Technica. Esta marca es una de las referencias del mercado en los llamados 'auriculares de estudio' o de monitorización; es decir, aquellos que buscan ofrecer el sonido más fiel posible, sin añadidos extraños ni algunas partes del espectro más potenciadas que otras.

Y si hablamos de Audio-Technica, tenemos que hablar de los ATH-M50x, la opción por defecto para cualquier amante del sonido que se precie, junto con sus 'hermanos menores', los ATH-M40x y ATH-M30x. Auriculares de calidad, con sonido de estudio y con un precio accesible.-. pero ¿y si fuesen inalámbricos?

Así son los ATH-M50xBT

Tipo - Dinámicos cerrados

Diámetro - 45 mm

Respuesta en frecuencia - 15 - 28.000 Hz

Sensibilidad - 99 dB/mW

Impedancia - 38 ohmios

Respuesta en frecuencia del micrófono - 80 - 10.000 Hz

Sensibilidad del micrónofo - -42 db

Batería - de polímeros de litio de 3,7 V CC

Autonomía - 40 horas aproximadamente

Tiempo de carga - 7 horas aproximadamente

Conexiones - Jack de audio de 3,5 mm, micro-USB.

Conexión inalámbrica - Bluetooth 5.0 con Qualcomm aptX.

Peso - 360 gramos

Accesorios - Cable de audio con micrófono de 1,2 metros, cable de carga USB de 30 cm, bolsa protectora.

Los ATH-M50xBT resultarán familiares a cualquiera que haya usado unos 'cascos' de Audio-Technica antes, ya que son prácticamente idénticos a los modelos con cable, exceptuando pequeñas diferencias.

Eso es cierto tanto en el diseño como en las características técnicas, que son calcadas a las del ATH-M50x. Por lo tanto, al abrir la caja las expectativas son grandes, especialmente si hemos usado alguno de sus productos antes.

Lo confieso, podría decir que soy un 'fanático' de Audio-Technica, y poseo varios modelos de toda su gama; pero hasta ahora no había podido comprobar cómo se había adaptado a las exigencias de unos auriculares inalámbricos.

Diseño sobrio y sin estridencias

Las primeras impresiones son buenas, pero mejorables. Para empezar, la experiencia de sacar los auriculares de su caja y empezar a usarlos es idéntica a la de los modelos convencionales; de hecho, te tienes que fijar en pequeños detalles en la caja y en los auriculares para darte cuenta de que son los inalámbricos.

Esto no es algo malo, que conste, ya que Audio-Technica siempre ha tenido un estándar más alto que el resto, pero no hay nada nuevo en ese aspecto. Por lo tanto, estamos ante un diseño serio y práctico, fácilmente reconocible.

El diseño de los Audio-Technica ATH-M50xBT es fácilmente reconocible Adrián Raya Omicrono

Si tuviese que dibujar unos auriculares over-ear de memoria, seguramente serían unos Audio-Technica; es de esos diseños clásicos que no merece la pena tocar, y la única "locura" que vemos está en los colores ofrecidos.

Los ATH-M50xBT están disponibles en negro tradicional, pero también podemos conseguirlos en un morado muy llamativo que mantiene algunas piezas, como la diadema, en negro. Hemos podido probar los negros, y la verdad es que todo, desde los materiales hasta la mera posición de los logotipos, es justo lo que me esperaba.

Yo soy de los que escucha música durante todo el día, y los ATH-M50xBT han demostrado ser muy cómodos. Tenía miedo del peso adicional por las baterías, respecto al modelo original, pero la verdad es que no ha sido un problema, y de hecho los considero mejores que otros modelos de Audio-Technica en lo que respecta a la comodidad.

Auriculares de estudio, sonido fiel

Pero si estás pensando en comprar unos Audio-Technica, lo más probable es que no sea por el diseño sino por el sonido. Y es comprensible, ya que es una marca famosa en todo el mundo precisamente por eso y en concreto, los ATH-M50x son toda una referencia como auriculares de estudio.

Eso significa que el sonido que sale de estos auriculares es muy fiel a la fuente original, sin introducir cambios. Eso es excepcionalmente bueno si lo que queremos es disfrutar del sonido tal y como fue creado. Los ATH-M50xBT son capaces de reproducir música de todos los géneros sin despeinarse, buscando siempre la mayor fidelidad posible.

La experiencia con los ATH-M50xBT es fenomenal en cualquier situación. Su paisaje sonoro es bastante bueno teniendo en cuenta que son cerrados, pero evidentemente no pueden compararse a unos abiertos.

Los Audio-Technica ATH-M50xBT son cómodos y con un gran sonido Adrián Raya Omicrono

Disfrutando de las últimas películas de Hollywood, los impactos sonoros se notan bien en estos auriculares, aunque no llegan nunca a molestar. Si vas a usar estos auriculares para disfrutar del cine, recomiendo configurar el ecualizador. También es recomendable usar un DAC o un amplificador con estos auriculares.

Es difícil explicar lo que supone si nunca has usado unos auriculares semejantes, pero yo lo asemejo a abrir los oídos a la realidad, una verdad que puede ser abrumadora y confusa.

Hay que aclarar que los auriculares de estudio no son para todo el mundo. Para mucha gente, el sonido de los ATH-M50xBT (199€) pecará de ser demasiado plano, con unos graves poco potentes y tal vez unos agudos demasiado presentes. Pero eso es porque siempre habrán usado auriculares que han primado la espectacularidad por encima de la fidelidad.

Muchos usuarios buscan "los bajos mas potentes" y "el sonido más brutal", y eso no lo encontrarán aquí. Pero sí encontrarán una manera diferente de disfrutar su música, más cercana a lo que su músico favorito estaba imaginando cuando componía y cantaba la canción.

Inalámbricos con Qualcomm aptX

La gran diferencia de los ATH-M50xBT respecto a los ATH-M50x es que son inalámbricos, por supuesto. Puedes usarlos con cable como el modelo normal, pero también puedes activar la conexión Bluetooth y conectarlo a tu smartphone, tablet, ordenador portátil o cualquier otra cosa.

El trabajo de convertir los ATH-M50x a inalámbricos es... mejorable. Realmente da la sensación de que Audio-Technica quería cambiar lo menos posible de los auriculares para hacerlos inalámbricos, lo cual es comprensible pero algo extraño en el mercado actual.

Los controles de los ATH-M50xBT dejan algo que desear Adrián Raya Omicrono

El peor ejemplo de esto lo vemos en los controles integrados. Siendo sinceros, parece como si los diseñadores simplemente hayan cortado una parte del auricular izquierdo para meter los botones y se hayan lavado las manos. No hay ningún intento de integrar estos controles con el diseño ya existente de los ATH-M50x, y eso se nota.

Los botones no dan buenas sensaciones, aunque usarlos no sea difícil gracias a su forma y su relieve, fácilmente reconocibles con el pulgar. Es algo que no nos hubiera extrañado hace años, en los inicios de esta era de auriculares inalámbricos; pero hoy en día, no es justificable.

La buena noticia es que ese es el único aspecto en el que Audio-Technica no ha estado a la altura. Los ATH-M50xBT usan la tecnología aptX de Qualcomm para un sonido más claro y una transmisión más rápida de datos con nuestro dispositivo; como resultado, el sonido de los ATH-M50xBT en su modo inalámbrico está a la altura.

De hecho, me atrevería a decir que tienen el mejor sonido inalámbrico que he podido disfrutar hasta ahora. La claridad de sonido es excepcional y la respuesta es rápida. Podemos jugar sin sufrir el temido "retardo" o "lag", y la experiencia es casi tan buena como cuando usamos cables. Y por supuesto, son mejores que cualquier auricular in-ear inalámbrico estilo AirPods en calidad de sonido, aunque es evidente que juegan en ligas diferentes.

Si a eso le sumamos las 40 horas de batería, nos encontramos con unos auriculares inalámbricos que están a la altura de los mejores, si ignoramos el problema de los controles integrados.

App que ofrece más posibilidades

Otra ventaja de usar estos auriculares inalámbricos la tenemos en la app oficial de Audio-Technica, disponible para iOS y Android. Como es habitual en este tipo de apps, nos ofrece acceso a funciones adicionales, y a otras que no solemos ver como un reproductor de música integrado con Apple Music en el caso de iOS, o un localizador del dispositivo.

Audio-Technica ATH-M50xBT con su app para iPhone Adrián Raya Omicrono

Otro buen detalle de la app es que nos permite actualizar el firmware del dispositivo, para mejorar sus funciones y ganar nuevas; en el tiempo que hemos usado estos auriculares ya hemos recibido una actualización, lo que habla bien del soporte que está dando Audio-Technica.

Unos 'cascos' increíbles, ahora inalámbricos, ni mas ni menos

Los ATH-M50xBT hacen honor a su nombre: son exactamente unos ATH-M50x, pero con conexión inalámbrica. Todas las características técnicas son idénticas, y por lo tanto el sonido resultante también lo es. Estamos hablando de algo más que semejanzas o influencias; son literalmente unos ATH-M50x inalámbricos.

En otras palabras, son unos auriculares con un sonido espectacular, amplio y muy fiel, que nunca nos dejarán tirados incluso en las peores circunstancias; pero, con la ventaja de que también podemos conectarlos a nuestro smartphone, tablet u ordenador portátil por Bluetooth.

Ya está. Parece simple, y la verdad es que lo es. Este es probablemente uno de los productos más fáciles de recomendar que han pasado por mis manos. Si buscas sonido de estudio, pero inalámbrico, deberían ser tu elección, así de sencillo.

Audio-Technica ATH-M50xBT Adrián Raya Omicrono

Por contra, si buscas algo más, aquí no lo encontrarás. Seamos sinceros, el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos visto auriculares inalámbricos con más funciones, más bonitos y con un sonido más espectacular (pero no fiel) que estos; y no te culparemos si consideras que los ATH-M50xBT son 'aburridos' en comparación, en todos los aspectos.

Pero esa es la idea, ¿verdad? Los ATH-M50xBT no están aquí para llamar la atención, ni para sumarse a la última moda, ni por las apariencias. Estan aquí para ofrecer el sonido más fiel de manera inalámbrica. Y no puedo sino alegrarme de que existan.

Los Audio Technica ATH-M50xBT tienen un precio recomendado de 199 €, aunque es posible encontrarlos en tiendas como Amazon por unos 160 €.