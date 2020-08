Los auriculares más completos: probamos los Jabra Elite Active 75t

Cuando hablamos de auriculares inalámbricos, tenemos 2 opciones: o los AirPods de Apple, o 'el resto', una ingente cantidad de alternativas en todos los rangos de precio. La de Cupertino suele ser la preferida por muchos, pero cuando nos estamos gastando cifras superiores a los 100 €, quizás el desconocimiento de lo que podemos conseguir pesa demasiado. Aquí es donde entran los Jabra Elite Active 75t.

Estos auriculares inalámbricos tienen muy claro su concepto: van a por los AirPods, afiazándose en su merecido puesto en el difícil mercado del audio de alta fidelidad. Porque sí: estos Jabra luchan contra los AirPods en su mismo terreno. La pregunta es: ¿lo habrán conseguido?

Después de probarlos durante unas semanas, podemos decir sin temor a equivocarnos que los Jabra Elite Active 75t son una de las mejores alternativas a los AirPods que te puedes comprar, especialmente para hacer deporte y o si te importa especialmente la calidad de sonido.

Así se hacen unos auriculares

Los Jabra Elite Active 75t tienen un diseño excelente. Manuel Fernández Omicrono

Mi mayor queja con los AirPods, y en general con la mayoría de auriculares del estilo, está en el diseño. No porque sean feos, sino por no ser ergonómicos. Aludiendo siempre a cuestiones de ergnomía, los fabricantes de la competencia han intentado diferenciarse pensando más en la estética que en lo verdaderamente importante. En este caso, Jabra ha sabido aunar ambos campos a la perfección, y ahora explicaremos por qué.

Nuestra unidad es la variante 'Mint', en un color verde menta. Manuel Fernández Omicrono

Es algo evidente empezando sólo con la caja en la que se guardan los auriculares; y es que esta es una cuestión ciertamente compleja para los usuarios. Dependiendo del factor de forma, la caja puede molestar bastante. La de los Jabra Elite Active 75t tiene unas dimensiones comedidas, de 62,4 × 36,6 × 27,0 mm y un peso de 35 gramos. Los auriculares en sí miden unos 21.9 x 19.4 x 16.2 mm y pesan 5.5 gramos cada uno. En la parte trasera tenemos un LED para indicar el estado de la batería y un USB-C, un punto muy a favor. También podremos optar a una variante inalámbrica.

En cuanto a la caja, el formato es vertical, lo que nos permitirá disfrutar de algo más de batería (uno de sus puntos más fuertes) y más espacio para guardar los auriculares. La caja no es en absoluto incómoda de manejar; es pequeña, manejable y su increíble tacto gomoso consigue que tener el estuche en la mano sea agradable.

El material de la carcasa de carga está hecho de un plástico PC/ABS que le da un tacto suave y terso al dispositivo que simplemente nos fascina. Este material se emplea en toda la carcasa, incluido en el interior, e incluso en parte de los auriculares. Sencillamente, nos encanta.

Los Jabra Elite Active 75t tienen un tacto espectacular. Manuel Fernández Omicrono

El tacto no es lo único. Este es un producto premium y así lo atestigua su construcción. Tanto los auriculares como la caja presumen de este material gomoso, y son robustos pero sin ser toscos. La apertura de la caja (imantada, por supuesto) es muy suave, consiguiendo que el gesto de apertura también dé esta sensación de suavidad que tanto nos encanta. Hemos incluso llegado a estar con el estuche en la mano para poder relajarnos gracias al tacto que tanto estamos mencionando.

En general, los Elite Active 75t están perfectamente rematados, y exudan calidad por todos sus poros pero sin optar por materiales o texturas metálicas o toscas que, bajo mi punto de vista, a veces entorpecen la ergonomía a costa de la durabilidad. Jabra, en este caso, ha conseguido el equilibrio perfecto.

Los auriculares en sí consiguen el mismo efecto. Manuel Fernández Omicrono

En el mismo caso de los auriculares, nos encontramos ante unos dispositivos in-ear (es decir, de los que nos metemos en el oído),que se alejan bastante de conceptos similares a los ya míticos AirPods. Son similares en ese sentido a los Outlier Air de Creative, pero bastante más compactos, lo que los hace especialmente ideales para orejas y para hacer deporte. Porque esta es una de las principales ventajas de estos dispositivos.

El cuerpo no solo tiene este acabado gomoso, sino que cuenta con una parte de metal que alberga el botón con el que interactuaremos. Aquí también nos encontraremos los micrófonos para conseguir una cancelación de ruido pasiva en un sistema de 4 micros del que hablaremos más adelante. En la parte posterior tendremos los imanes que harán que los Jabra se sujeten a la caja.

EL diseño de los Jabra presume de calidad y de robustez. Manuel Fernández Omicrono

Son los auriculares 'true wireless' que mejores sensaciones nos han dado en lo que se refiere al apartado estético; cualquier usuario exigente que tenga en cuenta estos detalles verá en los Jabra una opción a tener en cuenta, especialmente en un mercado repleto de auriculares con construcciones de plástico brillante y metal.

Sólo un par de cuestiones empañan la experiencia. Una vez la caja está abierta, la tapa superior baila un poco si no la subes del todo. Por otra parte, la posición de los auriculares en la caja no es la más intuitiva; en más de una ocasión te confundirás al poner los auriculares en su sitio y a diferencia de otros modelos, su posición no es la más fácil de adivinar. Aunque al cabo de los días, esto se soluciona.

Calidad de audio

Jabra Active 75t_16 Manuel Fernández Omicrono

Dejaremos el precio para el final, pero estos auriculares se sitúan en la dura franja de los 200 euros. Sí, hablamos de calidad de audio muy alta, y en este segmento hay bastantes alternativas más que viables. Centrémonos en la calidad de sonido para luego movernos a sus cualidades, que no son pocas. He aquí las características:

Ancho de banda del altavoz (música): de 20 Hz a 20 kHz.

Ancho de banda del altavoz (llamadas): de 10 Hz a 8 kHz

Ancho de banda del micrófono: de 100 Hz a 8 kHz.

Perfiles de Bluetooth comaptibles: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2

Códecs compatibles: SBC, AAC.

Lo primero que hay que recalcar sobre la calidad de audio es que es totalmente personalizable. Su app oficial (MySound en Android y Jabra Sound+ en iOS) tiene un amplísimo catálogo de opciones a nivel de audio, con un ecualizador integrado desde el que podremos manejar absolutamente todos los parámetros de la música. Desde los graves hasta los agudos, pasando obviamente por las frecuencias medias.

Centrándonos en la calidad explícita de los auriculares, esta es extremadamente buena. El volumen es más que suficiente (de hecho, algo molesto en los niveles más elevados) y gracias a la cancelación de audio pasiva el sonido se realza por si solo. No tenemos problemas de ningún tipo en la reproducción de la música, consiguiendo con los Jabra una experiencia muy uniforme y casi envolvente.

Jabra Active 75t_23 Manuel Fernández Omicrono

La conexión con el dispositivo es siempre favorable y no notamos ningún tipo de problema. En las llamadas nos hemos encontrado una experiencia genial, ya que las voces suenan altas y claras y los 4 micrófonos cumplen el trabajo de reproducir nuestra voz a la perfección. De hecho, lo hemos probado con algunas condiciones adversas y no ha habido ningún problema.

Los hemos probado en la playa con un montón de ruido de personas alrededor, con gente paseando, con viento dando directamente en los dispositivos... No ha habido llamada que se escuchara mal o conversación que se haya cortado. En el rango de los 200 euros de precio, estos auriculares son, quizás, de los mejores que puedes comprar si nos referimos explícitamente a calidad de audio.

Personalización al poder

MySound+, la app oficial de Jabra. Manuel Fernández Omicrono

Pero de nada nos serviría tener una excelentísima calidad de audio sin una buena usabilidad. Contra todo pronóstico este punto es también uno de los más fuertes de los Jabra Elite Active 75t, ya que se nota que la firma ha tenido en cuenta al usuario antes que su idea de concepto. Ha dado poder al usuario, otorgándole numerosas herramientas para personalizar hasta el último punto de sus carísimos auriculares.

De base, la app, MySound y Jabra Sound+, está diseñada con mucha personalidad y cariñoa. Podemos configurar momentos predefinidos y crear los nuestros propios para establecer ajustes específicos para cada situación. Hay algunos ya disponibles, como "Concentración" que añade sonidos relajantes o "Transporte", que activa la cancelación de ruido para que no tengamos problemas con el traqueteo del bus o del coche.

Podremos crear ajustes para la ecualización para según qué situación, ya sea para el habla, para potenciar graves, agudos, reforzar frecuencias medias, etcétera. La app nos da varios preajustes si no entendemos mucho de sonido y queremos disfrutar de nuestra música.

La app es completísima. Manuel Fernández Omicrono

Pero sin duda alguna sus mejores funciones son MyControls y MySound, aunque hay más que comentaremos a continuación. MyControls, como dice su nombre, es una opción que nos permitirá personalizar el control de los Jabra mediante sus botones, pudiendo establecer distintos toques según la reproducción multimedia, las llamadas realizadas o las llamadas recibidas.

Esto se extrapola a todos los sentidos; podemos configurar el botón del auricular derecho, el izquierdo y podremos establecer funciones según los toques, en 3 grupos: tocar una vez, dos veces y tres veces. Cada auricular por separado tendrá sus propios toques y sus propios atajos, para intentar evitar coger el teléfono.

Otro modo especialmente interesante es MySound, que ajusta nuestro perfil de adución específico para nosotros. MySound realiza unas pruebas para los usuarios que determinan con precisión la experiencia de audio con el ecualizador de la app y así ajustan el sonido para ofrecer la mejor calidad de audio posible. Hemos de decir que una vez activada, no la hemos vuelto a desactivar, ya que funciona a la perfección.

Los botones son muy agradables de usar. Manuel Fernández Omicrono

En multitud de auriculares más baratos, los botones suelen ser el gran punto de discordia ya que o suelen ser muy duros e inusables o poco precisos. Eso sin contar los paneles táctiles de mala calidad o los gestos poco intuitivos. Los Jabra Elite 75t basan su experiencia en sus 2 botones.

Estos 2 botones son muy agradables y suaves. El auricular no nos molestará en el oído si los apretamos, y su pulsación es muy corta y tersa. Es básicamente un click,con muy poco recorrido y que podremos pulsar múltiples veces sin problema. Adicionalmente, los auriculares son resistentes al agua y al polvo gracias a su certificación IP57.

Los hemos probado haciendo ejercicio, y no hemos tenido problemas en ningún momento. No se nos han caído y el sonido no se veía distorsionado por el movimiento. De hecho, no se nos han caído salvo en casos donde mi torpeza hacía gala de presencia.

No podemos dejar pasar su compatibilidad con nuestro asistente de voz, el cual podremos elegir entre Siri, Alexa o Google Assistant. Podremos pedirle a nuestro asistente cualquier cosa mediante los auriculares. Por otra parte, disfrutamos de un modo para encontrar los auriculares, ya que podremos acceder a un mapa en el que ver las últimas ubicaciones de la app y saber dónde han estado. Si no los encontramos los auriculares sonarán, pero con un volumen bajo.

La batería cumple

No nos ha decepcionado en el apartado de la batería. Manuel Fernández Omicrono

Jabra asegura que sus Elite 75t pueden funcionar unas 7 horas y media para reproducción de audio y llamadas, aunque por supuesto esto dependerá del uso y el volumen que le demos. Con la carcasa, podremos tener hasta 28 horas. Los Jabra cuentan con varios modos para horrar batería, como un apagado automático.

El tiempo de carga es de 2 horas y 60 minutos con un cargador de pared de 500 mA, y además los auriculares tienen carga rápida de hasta 60 minutos de reproducción durante 15 minutos de carga en la carcasa. Como es lógico no hemos estado escuchando música 7 horas y media de seguido, pero sí le hemos dado un uso intensivo de varias horas a carrera.

En total, nuestra experiencia se traduce en que para agotar esas 7 horas y media hemos tenido que usar los auriculares sin su caja durante 2 días seguidos. El tiempo puede variar bastnate, y hay ocasiones en las que superamos las 8 horas o bajamos de las 7, pero por muy poco margen. Depende de cuánto usemos la cancelación de ruido, el nivel de volumen, etcétera.

De lo mejor por menos de 200 €

Los Jabra Elite Active 75t son espléndidos. Manuel Fernández Omicrono

Hemos sido muy positivos con los Jabra Elite Active 75t, pero no todo son ventajas. No podemos conseguir esta calidad y estas características sin pasar por caja. Y es que no hablamos de los típicos auriculares por 20 euros 'del chino'. Los Jabra Elite Active están disponibles en Amazon por alrededor de 170 euros, dependiendo del momento en el que los encuentres. En otras tiendas puede estar algo más caro, alcanzando los 200 €.

Este es un precio que no todo el mundo quizás esté dispuesto a asumir, pero hablamos de unos dispositivos muy bien pensados y que ofrecen sin ambajes lo que prometen: una calidad de audio a la altura del coste, unos buenos materiales de construcción y una autonomía sobresaliente. Si eres amante del audio y no quieres sacrificar nada, esta es sin duda una de las mejores opciones que puedes comprar en la actualidad.