Probamos la pulsera inteligente de Huawei para plantar cara a Xiaomi

Las pulseras inteligentes son uno de los objetos más deseados en España, ya que permiten tanto monitorizar actividades como medir diferentes parámetros de salud a un precio asequible. Un mercado con bastante rivalidad que domina Xiaomi con su Mi Band. Sin embargo, poco a poco comienzan a surgir fuertes rivales para la firma china, como la nueva Huawei Band 6 (59 euros).

El fabricante asiático, que recientemente dio a conocer el MateBook D15, su nuevo ordenador portátil de la mano con Intel con el que quieren dominar el mercado; ha lanzado en España su nueva pulsera inteligente. Se trata de un wearable que cuenta con un diseño y características similares a la Honor Band 6, su 'hermanastra'.

En OMICRONO hemos probado durante una semana la nueva Huawei Band 6, comprobando de primera mano que se trata de una pulsera inteligente bastante completa y capaz de plantar cara a la Xiaomi Mi Band 6.

Una gran pantalla

La Huawei Band 6 está disponible en cuatro colores: negro, rojo, rosa y verde. Una pulsera inteligente que cuenta con un diseño juvenil y cuyo cuerpo está fabricado en polímero reforzado con fibra de vidrio y que cuenta con un delicado revestimiento metálico que se completa con una correa de caucho de silicona que ofrece un tacto realmente suave.

Así es la pantalla de la Huawei Band 6. Nacho Castañón Omicrono

La gran mayoría de las pulseras inteligentes cuentan con una pantalla pequeña, en ocasiones difícil de manejar. La Huawei Band 6 soluciona ese problema, ya que incorpora un panel táctil AMOLED FullView de 1,47 pulgadas a color con una resolución de 194 x 369 píxeles y 282 PPI que mejora la visualización de contenido. En comparación con su predecesora, la compañía ha conseguido una pantalla un 148% más grande, aprovechando el 64% del frontal de la pulsera.

Una pantalla que se ve realmente bien en todas las situaciones, ya que cuenta con cinco niveles de brillo, y que incluye un botón en su lateral derecho para abrir las diferentes aplicaciones disponibles y para volver al reloj, según en la pantalla en la que se esté; así como controles táctiles que están bien implementados.

La Huawei Band 6 es alargada pero ligera (18 gramos), y se siente muy cómoda en la muñeca. Sin embargo, cabe mencionar que la correa no se puede cambiar, por lo que puede limitar un poco su uso si se pretende llevarla a juego con la ropa, por ejemplo. A pesar de estar enfocada, quizá, a un público joven, es una pulsera inteligente con un aspecto discreto.

Diferentes funciones

La interfaz y gestos de la Huawei Band 6 son bastante similares a los de cualquier otra pulsera inteligente. Por ejemplo, deslizando el dedo hacia abajo se abre el panel de ajustes; mientras que hacia los lados se va cambiando entre los diferentes paneles rápidos. Es decir, pasar de la pantalla principal al medidor de estrés o al tiempo, entre otros. Por último, realizando un gesto hacia arriba se pueden consultar las notificaciones de las diferentes aplicaciones.

La Huawei Band 6 permite consultar notificaciones. Nacho Castañón Omicrono

En ese sentido, la pulsera tan sólo permite consultar los diferentes mensajes que llegan de aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Gmail o Twitter; pero en ningún momento se pueden contestar. El rendimiento de la Huawei Band 6 es bastante fluido y su gran pantalla hace que la experiencia de uso sea bastante mejor que en la de otros modelos.

Como sucede con el resto de pulseras, la Huawei Band 6 cuenta con una variedad de funciones. El principal éxito de estos wearables es su capacidad para monitorizar diferentes tipos de ejercicios físicos y, en ese sentido, este modelo cumple con creces: cuenta con 11 modos de deporte profesionales, como carrera en interiores y exteriores, ciclismo o saltar a la cuerda.

La Huawei Band 6 es capaz de medir diferentes actividades deportivas. Nacho Castañón Omicrono

Además, también es capaz de monitorizar hasta 85 modos personalizados, entre los que se encuentran fitness, juegos de pelota y diferentes tipos de baile, entre otros. Una pulsera que también puede medir diferentes parámetros de salud, como el estrés diario, el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre y de realizar un seguimiento del sueño; hasta controlar el ciclo menstrual.

La pulsera inteligente de Huawei es sumergible, ya que cuenta con una resistencia de 5 atmósferas, y es totalmente compatible con dispositivos Android e iOS. La gestión del wearable se realiza a través de la aplicación para móviles 'Salud de Huawei', con la que se puede cambiar las carátulas de forma sencilla, ver el histórico de medición de sueño, del ritmo cardíaco, controlar los pasos que se dan, las calorías quemadas y acceder a los diferentes ajustes.

Sin embargo, la pulsera no tiene memoria interna, por lo que no se puede almacenar nada. Entre otras funciones, la Huawei Band 6 dispone de cronómetro, temporizador, alarma, una función para buscar el móvil y de una linterna. Con este último, la pantalla de la pulsera inteligente se vuelve de color blanco y dependiendo del nivel de brillo que se tenga alumbra más o menos en la oscuridad. Incluso con ella se puede controlar la reproducción de música, aunque esta característica no es compatible con iOS.

Una buena autonomía

A pesar de las diferentes funciones deportivas y de medición de salud que dispone la Huawei Band 6, la batería es otro de sus puntos fuertes. La nueva pulsera de la compañía china ofrece una autonomía de hasta 14 días en un uso normal, lo que supone el doble en comparación con su antecesora.

Pantalla de la Huawei Band 6. Nacho Castañón Omicrono

Sin embargo, si se utiliza la monitorización de saturación en sangre la autonomía baja considerablemente. Lo cierto es que, en esta ocasión, en apenas una semana de prueba la batería de la Huawei Band 6 se mantiene por encima del 50%. Además, con una sola carga de cinco minutos se obtiene una autonomía de hasta dos días en un uso normal.

Por su parte, el proceso de carga destaca por ser bastante sencillo. A diferencia de otros modelos, no hay que sacar la pulsera de las correas o quitar una de ellas, como en la Realme Band; basta con liberar la Huawei Band 6 de la muñeca y conectarla a un cable USB A con un conector magnético, que se engancha a la parte trasera del wearable.

¿Me la compro?

La Huawei Band 6 (59 euros) es una de las pulseras inteligentes más completas del mercado, ya que cuenta con multitud de modos de ejercicio y funcionalidades realmente útiles en el día a día, como puede ser la medición del sueño y del estrés. Además, también destaca por su diseño ligero y hasta algo discreto, junto con su buena autonomía y una pantalla con un gran tamaño para un fácil manejo.

Todas esas características hacen que la Huawei Band 6 pueda competir de tú a tú frente al resto de pulseras inteligentes del mercado, incluidas las de Xiaomi. Sin embargo, tiene un gran 'pero': su precio de 59 euros, algo más elevado que el de su competencia.

Te puede interesar...